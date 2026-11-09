Quanto crescerà la pensione nel 2027? È la domanda che si stanno ponendo milioni di pensionati italiani in questo autunno, mentre si avvicina la stagione delle leggi di bilancio e delle stime sull’inflazione. La rivalutazione pensioni 2027 non è ancora definita in via ufficiale, ma le simulazioni disponibili — costruite su tre scenari di inflazione distinti — permettono già di farsi un’idea concreta degli aumenti lordi attesi, assegno per assegno.

Come funziona il meccanismo di rivalutazione automatica

La rivalutazione degli assegni pensionistici è un meccanismo automatico previsto dall’ordinamento italiano per proteggere il potere d’acquisto dei pensionati dall’erosione inflazionistica. Ogni anno, l’importo delle pensioni viene adeguato in base all’andamento dei prezzi al consumo rilevato dall’Istat, in particolare attraverso l’indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati), che misura la variazione del costo della vita per i lavoratori dipendenti.

Il meccanismo non è però lineare per tutti gli importi. Le pensioni di importo più elevato ricevono una rivalutazione percentualmente ridotta rispetto a quelle più basse: si applicano scaglioni decrescenti, con la quota più alta dell’assegno rivalutata in misura minore. Questo sistema — introdotto per ragioni di sostenibilità del sistema previdenziale — significa che un pensionato con un assegno da 5.000 euro lordi non riceve necessariamente cinque volte l’aumento di chi percepisce 1.000 euro.

La percentuale definitiva per il 2027 verrà comunicata ufficialmente a fine anno, una volta consolidati i dati Istat sull’inflazione. Nel frattempo, le stime in circolazione si basano sui dati parziali già disponibili.

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I tre scenari inflazionistici: 2,5%, 3% e 3,5%

Le simulazioni più diffuse sulla rivalutazione pensioni 2027 si articolano attorno a tre ipotesi di inflazione: 2,5%, 3% e 3,5%. Si tratta di scenari plausibili sulla base dell’andamento macroeconomico attuale, che coprono un range ragionevolmente ampio senza spingersi verso estremi poco probabili.

Una stima elaborata sulla base dei dati FOI di agosto proietta per il 2027 un tasso di rivalutazione attorno al 2,7%. Tradotto in termini pratici, significa circa 27 euro lordi mensili in più ogni 1.000 euro di pensione. È un dato utile come punto di riferimento intermedio, anche se la percentuale finale potrà variare.

Ecco come si comportano i tre scenari sui principali importi pensionistici:

Pensione da 1.000 euro lordi al mese: con un aumento del 2,5% l’incremento è di 25 euro; al 3% sale a 30 euro; al 3,5% raggiunge 35 euro mensili.

con un aumento del 2,5% l’incremento è di 25 euro; al 3% sale a 30 euro; al 3,5% raggiunge 35 euro mensili. Pensione da 1.500 euro lordi al mese: lo scenario al 3% porta un aumento di 45 euro mensili — dato confermato dalle simulazioni disponibili. A 2,5% l’aumento è di circa 37,50 euro; a 3,5% di circa 52,50 euro.

lo scenario al 3% porta un aumento di — dato confermato dalle simulazioni disponibili. A 2,5% l’aumento è di circa 37,50 euro; a 3,5% di circa 52,50 euro. Pensione da 2.000 euro lordi al mese: l’incremento oscilla tra 50 euro (scenario 2,5%) e 70 euro (scenario 3,5%), con 60 euro nello scenario centrale al 3%.

l’incremento oscilla tra 50 euro (scenario 2,5%) e 70 euro (scenario 3,5%), con 60 euro nello scenario centrale al 3%. Pensione da 3.000 euro lordi al mese: qui entrano in gioco i coefficienti di riduzione sugli scaglioni più alti; l’aumento effettivo sarà proporzionalmente inferiore rispetto agli assegni più bassi.

qui entrano in gioco i coefficienti di riduzione sugli scaglioni più alti; l’aumento effettivo sarà proporzionalmente inferiore rispetto agli assegni più bassi. Pensione da 5.000 euro lordi al mese: l’incremento grezzo sarebbe significativo in valore assoluto, ma la quota eccedente le soglie di legge viene rivalutata a percentuali ridotte, comprimendo l’aumento reale.

È bene precisare che le cifre per gli assegni più elevati — oltre i 2.000-2.500 euro — dipendono in modo critico dall’applicazione concreta degli scaglioni, che possono variare in base alle norme della legge di bilancio. Le simulazioni complete per tutti gli importi da 1.000 a 5.000 euro sono accessibili su fonti come Sky TG24, che ha pubblicato tabelle dettagliate con gli incrementi lordi stimati scenario per scenario.

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Chi va in pensione nel 2027: la rivalutazione contributiva al 6,3359%

C’è un dato che riguarda una categoria specifica e merita attenzione separata: chi andrà in pensione per la prima volta nel 2027. Per questi lavoratori, i contributi accumulati vengono rivalutati al tasso del 6,3359%, descritto come il più elevato degli ultimi trent’anni. Questo tasso si applica al montante contributivo, cioè alla somma di tutti i contributi versati nel corso della carriera lavorativa, e incide direttamente sul calcolo dell’assegno iniziale.

Un tasso così alto è una buona notizia per chi è prossimo alla pensione con il sistema contributivo: significa che i contributi accumulati negli anni valgono di più al momento della conversione in rendita. In termini pratici, a parità di versamenti, l’assegno iniziale sarà più alto rispetto a quello che si sarebbe ottenuto con tassi di rivalutazione più bassi.

Cosa fare adesso per stimare il proprio aumento

In assenza della percentuale ufficiale, il modo più pratico per calcolare una stima personale è applicare i tre scenari direttamente al proprio assegno lordo attuale. Il calcolo di base è semplice per la quota che rientra nel primo scaglione:

Moltiplicare l’importo lordo mensile per 0,025 (scenario 2,5%), 0,03 (scenario 3%) o 0,035 (scenario 3,5%).

Il risultato è l’incremento lordo mensile stimato per la quota soggetta a rivalutazione piena.

Per gli assegni superiori alle soglie di legge, la quota eccedente va moltiplicata per i coefficienti ridotti previsti dalla normativa vigente.

Vale la pena ricordare che gli aumenti calcolati sono lordi: la quota netta dipende dall’aliquota fiscale applicata alla pensione, che varia in base al reddito complessivo del pensionato. Chi ha redditi aggiuntivi — da immobili, da lavoro autonomo occasionale o da altri trattamenti pensionistici — potrebbe vedersi tassare l’incremento a un’aliquota più alta.

La rivalutazione pensioni 2027 si conferma dunque uno strumento essenziale per chi vive di previdenza, ma il suo impatto reale sul potere d’acquisto dipende da tre variabili che si intrecciano: il tasso di inflazione definitivo, le regole sugli scaglioni fissate dalla legge di bilancio e la situazione fiscale individuale del pensionato. Tenere d’occhio i dati Istat nei prossimi mesi — e confrontarli con le simulazioni già disponibili — è il modo più efficace per arrivare preparati all’annuncio ufficiale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.