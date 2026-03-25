Pensione più bassa nel 2026, cosa sta succedendo davvero e come recuperare subito gli importi

Una pensione che invece di salire scende crea immediatamente dubbi e preoccupazioni, soprattutto quando si tratta di cifre già contenute. È quello che sta accadendo a molti pensionati nel passaggio tra 2025 e 2026, dove l’assegno mensile sembra diminuire invece di aumentare nonostante la rivalutazione.

Dietro a questa apparente anomalia, però, nella maggior parte dei casi non c’è un errore ma una dinamica precisa legata a prestazioni accessorie e adempimenti non completati.

Pensione più bassa nel 2026, cosa sta succedendo davvero

Il caso riportato è emblematico: pensione anticipata dal 2024, importo salito nel 2025 grazie agli assegni familiari per il coniuge e poi ridotto nuovamente nel 2026.

A prima vista sembra un controsenso, soprattutto considerando che ogni anno l’INPS applica la perequazione all’inflazione, che dovrebbe portare a un lieve aumento degli importi.

In realtà, quando l’assegno scende, il motivo raramente è la pensione in sé ma riguarda quasi sempre una componente aggiuntiva che viene sospesa o revocata.

Il ruolo degli assegni familiari e degli adempimenti INPS

Nel caso specifico, l’elemento chiave sono gli ANF (assegni familiari). Questi importi non sono automatici e richiedono aggiornamenti periodici della situazione reddituale e familiare.

Se il pensionato non risponde a richieste come il modello RED o altre comunicazioni dell’INPS, l’Istituto può sospendere l’erogazione anche in modo temporaneo.

Questo significa che la pensione base resta invariata o aumenta leggermente, ma l’assenza degli assegni familiari porta a una riduzione complessiva dell’importo percepito.

È proprio questa la situazione più frequente nei primi mesi dell’anno, quando entrano in gioco conguagli e verifiche amministrative.

Come verificare subito se c’è un problema

Il primo passo è molto semplice ma spesso sottovalutato: confrontare i cedolini della pensione.

Il consiglio è di prendere come riferimento un mese “pulito” come novembre 2025 ed evitare dicembre, che include la tredicesima e può alterare la lettura dei dati.

Confrontandolo con un cedolino del 2026, come quello di marzo, si può capire subito se la differenza deriva da una voce specifica come gli assegni familiari.

In molti casi si scopre che la pensione non è diminuita, ma è venuta meno una componente accessoria che faceva salire l’importo totale.

Quando intervenire per recuperare gli importi

Se la riduzione è legata agli ANF o ad altri trattamenti di famiglia, la soluzione esiste ed è spesso rapida.

È necessario presentare una domanda di ricostituzione della pensione per motivi familiari, allegando la documentazione aggiornata richiesta dall’INPS.

Si tratta della stessa procedura che molti pensionati hanno già utilizzato in passato per ottenere l’integrazione iniziale.

Una volta verificati i requisiti, l’Istituto può ripristinare gli importi e, in alcuni casi, riconoscere anche gli arretrati non percepiti nei mesi precedenti.

Attenzione alle comunicazioni, è qui che si gioca tutto

Il vero punto critico non è la pensione ma la gestione delle comunicazioni con l’INPS.

Le prestazioni accessorie come assegni familiari, maggiorazioni o integrazioni richiedono aggiornamenti costanti e una mancata risposta può portare a sospensioni automatiche.

Per questo motivo, chi nota una pensione più bassa nel 2026 dovrebbe agire subito e verificare la propria posizione, perché nella maggior parte dei casi non si tratta di una perdita definitiva ma di una situazione facilmente risolvibile.

Ignorare il problema, invece, rischia di prolungare nel tempo una riduzione che potrebbe essere recuperata con un intervento tempestivo.