Confcommercio 2026: le vertenze salariali in corso

Chi lavora nel commercio, nella distribuzione o nei servizi si sta chiedendo cosa cambia in busta paga nel 2026 e quali trattative sono ancora aperte tra Confcommercio e i sindacati di categoria. Le vertenze salariali Confcommercio 2026 si inseriscono in un quadro contrattuale ben definito, ma non per questo semplice da leggere: scadenze, tranches di aumento, livelli di inquadramento e novità fiscali si intrecciano in modo che vale la pena districare con ordine.

Il contratto in vigore: cosa prevede il CCNL Terziario fino al 2027

Il punto di partenza è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Terziario, Distribuzione e Servizi, firmato da Confcommercio con le tre principali sigle sindacali del settore: FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL. La vigenza del contratto va dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027. Questo significa che, almeno formalmente, non siamo in una fase di rinnovo contrattuale ma di applicazione di un accordo già sottoscritto.

Riguarda una platea enorme di lavoratori: commessi, addetti alla grande distribuzione, operatori di call center, personale di agenzie di viaggio, lavoratori della logistica commerciale, dipendenti di studi professionali convenzionati. In totale, il CCNL Terziario Confcommercio è uno dei contratti collettivi più applicati in Italia per numero di addetti.

Il contratto prevedeva un percorso di aumenti salariali distribuito in più tranches nel corso della sua vigenza. Non si tratta di un aumento unico, ma di scatti programmati nel tempo, ciascuno definito per livello di inquadramento.

Novembre 2026: la quinta tranche di aumenti entra in busta paga

La novità più concreta per i lavoratori del terziario in questo momento riguarda la quinta tranche di aumenti retributivi, scattata a partire dal 1° novembre 2026. Questa tranche era già stata stabilita con un accordo integrativo firmato il 28 marzo 2024, quindi non si tratta di una sorpresa dell’ultimo minuto, ma di un impegno già codificato che ora diventa operativo.

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Gli importi variano in base al livello di inquadramento contrattuale:

Livello 4 (il riferimento più comune per gli addetti alle vendite): 35 euro lordi mensili in più

(il riferimento più comune per gli addetti alle vendite): in più Livello 7 (profili di ingresso o mansioni ausiliarie): aumento di 24,31 euro lordi mensili

(profili di ingresso o mansioni ausiliarie): aumento di Quadri (figure dirigenziali non dirigenti): incremento di 60,76 euro lordi mensili

Questi numeri sembrano modesti se presi singolarmente, ma vanno sommati alle tranches precedenti già erogate nel corso del contratto. Il percorso complessivo di adeguamento salariale previsto dal CCNL punta a recuperare parte dell’erosione del potere d’acquisto registrata negli anni precedenti.

Per chi gestisce le paghe in azienda, l’applicazione della quinta tranche richiede un aggiornamento dei minimi tabellari a partire dalla competenza di novembre 2026. Le buste paga di novembre, pagate solitamente entro fine mese o nei primi giorni di dicembre, devono già riflettere questi importi.

La tassazione agevolata sugli aumenti: cosa cambia con la circolare 2/2026

Accanto agli aumenti contrattuali, nel 2026 è entrata pienamente a regime una misura fiscale che amplifica l’effetto netto degli incrementi salariali. Si tratta dell’aliquota agevolata al 5% sugli aumenti retributivi per i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito fino a 33.000 euro annui.

Immagine generata con AI

La misura è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/2026. In pratica, la quota di aumento contrattuale — come quella della quinta tranche — può beneficiare di una tassazione ridotta rispetto all’aliquota IRPEF ordinaria. Per un lavoratore inquadrato al livello 4 con reddito nella fascia interessata, questo significa che i 35 euro lordi di aumento mensile si traducono in una riduzione fiscale sensibile rispetto a quanto sarebbe avvenuto con la tassazione ordinaria.

Franco Marinoni, direttore generale di Confcommercio Toscana, ha espresso apprezzamento per questa impostazione fiscale, sottolineando come l’agevolazione rappresenti un incentivo concreto per sostenere il potere d’acquisto dei dipendenti del terziario. Il punto è rilevante: la combinazione tra aumento contrattuale programmato e tassazione ridotta produce un effetto in busta paga superiore a quello che i soli numeri lordi lascerebbero intendere.

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Per accedere all’agevolazione, è necessario che l’aumento derivi da contratti collettivi registrati e che il datore di lavoro applichi correttamente il sostituto d’imposta. Non è automatico in tutti i casi: vale la pena verificare con il proprio ufficio paghe o con il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate che la gestione fiscale sia conforme alle istruzioni della circolare.

Cosa resta aperto: il nodo del rinnovo post-2027

Con il CCNL in scadenza il 31 marzo 2027, il 2026 è di fatto l’anno in cui le parti — Confcommercio da un lato, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL dall’altro — iniziano a posizionarsi in vista del prossimo rinnovo. Non ci sono ancora tavoli formalmente aperti su un nuovo contratto, ma le dinamiche interne al settore terziario lasciano intuire che i temi centrali del prossimo ciclo negoziale saranno l’adeguamento dei minimi all’inflazione residua, la flessibilità oraria nella grande distribuzione e le tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali che operano in regime commerciale.

Le vertenze salariali Confcommercio 2026 più concrete, in questa fase, riguardano meno il livello nazionale — dove il contratto è in vigore e le tranches sono definite — e più il livello aziendale o territoriale. Molte aziende della grande distribuzione organizzata, ad esempio, gestiscono accordi di secondo livello che integrano il CCNL con premi di risultato, indennità specifiche o regolamentazioni sull’orario. È su questi tavoli che possono emergere tensioni vere, spesso legate all’applicazione delle clausole contrattuali su turni, festività e part-time involontario.

Come orientarsi tra livelli contrattuali e busta paga

Per un lavoratore del terziario che vuole capire se la propria busta paga riflette correttamente il contratto, i passaggi pratici sono pochi ma precisi:

Verificare il proprio livello di inquadramento sulla lettera di assunzione o sull’ultimo contratto individuale

Confrontare la voce minimo tabellare nella busta paga con i valori aggiornati a novembre 2026 previsti dal CCNL Terziario Confcommercio

Controllare che la quinta tranche sia indicata esplicitamente o che il minimo tabellare sia già aggiornato

Verificare, in caso di reddito annuo sotto i 33.000 euro, che la tassazione sugli aumenti sia applicata con l’aliquota agevolata del 5%

In caso di dubbio, il sindacato di riferimento — che sia FILCAMS, FISASCAT o UILTUCS — può fornire assistenza diretta per la lettura della busta paga e per eventuali contestazioni al datore di lavoro.

Il 2026 non è un anno di grandi rivoluzioni contrattuali per il terziario, ma è un anno in cui gli aumenti già concordati diventano reali e in cui la fiscalità agevolata può fare la differenza tra un incremento percepito come simbolico e uno che si sente davvero nel portafoglio. Conoscere i meccanismi è il primo passo per non lasciare nulla sul tavolo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.