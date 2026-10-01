Assegno di inclusione e Sfl, pagamenti luglio 2026: accrediti il 15 e 28

L'assegno di inclusione luglio 2026 accreditato il 15 per nuove domande e il 28 per rinnovi. Scopri date, SFL e possibile anticipo.

Chi aspetta l’accredito dell’assegno di inclusione luglio 2026 ha già le date sul calendario: il 15 luglio per le nuove domande e il 28 luglio per i rinnovi. Un doppio appuntamento mensile che l’INPS ha comunicato in anticipo — con il messaggio n. 214 del 22 gennaio 2026 — proprio per permettere ai beneficiari di pianificare le proprie spese senza sorprese. Accanto all’ADI, anche il Supporto Formazione Lavoro (SFL) segue un proprio calendario, con accrediti attesi tra il 15 e il 25 luglio. Ecco tutto quello che serve sapere.

Due misure diverse, un unico ente erogatore

L’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto Formazione Lavoro (SFL) sono strumenti distinti, ma entrambi gestiti dall’INPS e destinati a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica o sociale. Capire la differenza aiuta a orientarsi sui pagamenti.

L’ADI è riservato a famiglie che includono almeno uno tra questi componenti:

un minore

una persona con disabilità

un over 60

un soggetto in condizione di svantaggio certificata (ad esempio, una situazione di grave disagio sociale attestata dai servizi competenti)

L’SFL, invece, è pensato per i componenti del nucleo familiare che non rientrano in queste categorie protette ma che sono comunque in difficoltà economica e sono tenuti a partecipare a percorsi di formazione o riqualificazione professionale. Non è un sussidio passivo: chi lo riceve deve essere attivamente coinvolto in attività orientate all’inserimento lavorativo.

Il calendario ADI per luglio 2026: 15 e 28 luglio

L’INPS ha strutturato il pagamento dell’ADI su due finestre mensili, che corrispondono a due categorie di beneficiari con storie amministrative diverse.

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15 luglio 2026 — questa è la data di accredito per chi ha presentato una nuova domanda e ha completato l’iter richiesto, inclusa la firma del Patto di Attivazione Digitale. È il documento con cui il richiedente si impegna formalmente a rispettare le condizioni previste dal programma. Senza questa firma, il pagamento non parte: è un passaggio obbligatorio, non una formalità accessoria.

28 luglio 2026 — questa finestra riguarda invece i rinnovi, cioè i nuclei che stanno proseguendo un percorso già avviato e che devono confermare periodicamente i requisiti. Il rinnovo non è automatico: richiede che la situazione familiare e reddituale sia ancora conforme ai criteri di accesso, e che eventuali aggiornamenti ISEE siano stati trasmessi correttamente.

Alcune fonti citano la possibilità di un anticipo al 27 luglio per i rinnovi, legato alla cadenza del weekend o a festività. Si tratta di un’ipotesi plausibile — l’INPS anticipa spesso i pagamenti quando la data ufficiale cade di domenica o in prossimità di festività — ma non è confermata in modo uniforme da tutti i canali ufficiali. Conviene quindi considerare il 28 luglio come data di riferimento certa, tenendo aperta la possibilità di un accredito il giorno precedente.

Supporto Formazione Lavoro: finestra 15-25 luglio

Immagine generata con AI

Per il Supporto Formazione Lavoro, il calendario di luglio 2026 prevede accrediti in un arco temporale più ampio: tra il 15 e il 25 luglio. La variabilità dipende da diversi fattori: la data di approvazione della singola domanda, la banca o la Poste Italiane utilizzata per la riscossione, e l’eventuale presenza di integrazioni o conguagli.

Chi riceve l’SFL tramite carta prepagata INPS o conto corrente bancario può aspettarsi tempi leggermente diversi rispetto a chi utilizza il libretto postale. In ogni caso, l’accredito avviene entro la fine della terza settimana del mese.

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Un dettaglio pratico: se il beneficiario non ha ancora completato la registrazione alla piattaforma digitale dedicata o non ha aggiornato i dati bancari, il pagamento può subire ritardi anche significativi. Verificare la propria posizione sul portale INPS prima della metà del mese è sempre una buona abitudine.

Cosa fare se il pagamento non arriva

Luglio è un mese in cui i ritardi possono essere più frequenti, sia per le ferie del personale amministrativo sia per l’aumento dei controlli che l’INPS effettua periodicamente sulle domande in corso. Se l’accredito non risulta entro 2-3 giorni lavorativi dalla data prevista, i passi da seguire sono:

Accedere all’area riservata del portale INPS con SPID, CIE o CNS e verificare lo stato della domanda

Controllare che il Patto di Attivazione Digitale sia stato firmato e che non risultino comunicazioni in sospeso

sia stato firmato e che non risultino comunicazioni in sospeso Verificare che l’ISEE in corso di validità sia corretto e non scaduto

Contattare il patronato di riferimento o il CAF che ha seguito la domanda, soprattutto in caso di rinnovi con variazioni familiari o reddituali recenti

di riferimento o il che ha seguito la domanda, soprattutto in caso di rinnovi con variazioni familiari o reddituali recenti Aprire una segnalazione tramite il contact center INPS (numero verde) se nessuno dei punti precedenti risolve la situazione

Rinnovi e arretrati: cosa sapere

Il tema dei rinnovi è particolarmente delicato per chi si avvicina alla scadenza del primo periodo di fruizione dell’ADI. Il rinnovo non è automatico e richiede una nuova valutazione dei requisiti. Se la documentazione viene presentata in ritardo rispetto alla scadenza, il pagamento si interrompe e gli eventuali arretrati vengono erogati solo a procedura completata.

Gli arretrati — cioè le mensilità maturate nel periodo di attesa tra la domanda e l’approvazione — vengono in genere accreditati nella prima finestra utile successiva alla convalida. Per luglio 2026, questo significa che chi ha ottenuto il riconoscimento del diritto nelle ultime settimane potrebbe vedere accreditate più mensilità in un’unica soluzione il 15 o il 28 luglio, a seconda della propria categoria.

Chi ha ricevuto comunicazioni di sospensione o decadenza — spesso legate a controlli incrociati con l’Agenzia delle Entrate o con i Comuni — deve risolvere la situazione prima della data di pagamento per non perdere la mensilità. In questi casi, agire subito è decisivo: i tempi burocratici di luglio tendono ad allungarsi proprio per via del periodo estivo, e ogni giorno di ritardo nella risposta può slittare il pagamento al mese successivo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.