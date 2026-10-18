Chi lavora nella pubblica amministrazione si trova di fronte a una domanda concreta: con la nuova Legge 119/2026, i premi in busta paga cambieranno davvero o si tratta dell’ennesima riforma destinata a restare sulla carta? La risposta è che qualcosa di strutturale si muove. Il bonus merito dipendenti pubblici — il premio economico legato alla performance individuale — cambia logica, criteri e distribuzione. Non più a pioggia per tutti, ma selettivo, ancorato a risultati misurabili. È una svolta che riguarda milioni di lavoratori: dalla sanità agli enti locali, dai ministeri alle agenzie fiscali.

La legge che cambia le regole del gioco nella PA

La Legge 2 luglio 2026, n. 119 — comunemente chiamata Legge Merito — è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2026 ed è entrata in vigore il 19 luglio 2026. Il disegno di legge era stato proposto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, con l’obiettivo dichiarato di superare un sistema di valutazione che da anni veniva criticato per la sua piattezza.

Il punto di partenza non è ideologico: è tecnico. La Corte dei conti, nella delibera 62/2024/G, aveva già segnalato in modo esplicito i limiti del sistema precedente — valutazioni appiattite verso l’alto, obiettivi poco ambiziosi, premi distribuiti in modo sostanzialmente uniforme tra tutto il personale. In gergo si chiamano valutazioni a pioggia: tutti prendono un po’, nessuno prende in base a ciò che ha realmente prodotto. La Legge Merito nasce proprio per correggere questa distorsione.

Addio alle valutazioni a pioggia: cosa cambia nella logica dei premi

Il cambiamento centrale riguarda il legame tra performance individuale e compenso economico. Fino ad ora, nella gran parte delle amministrazioni pubbliche, i fondi destinati ai premi venivano distribuiti in modo quasi automatico, con differenze minime tra chi aveva ottenuto risultati eccellenti e chi aveva lavorato al minimo indispensabile. Il sistema premiava l’appartenenza, non il contributo.

Con la nuova norma, i bonus merito dipendenti pubblici vengono agganciati in modo più diretto agli esiti della valutazione individuale della performance. Questo significa che:

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chi ottiene valutazioni elevate — le cosiddette eccellenze — riceverà una quota maggiore del fondo premi;

chi si colloca nella fascia media potrà comunque beneficiare di un riconoscimento, ma proporzionalmente inferiore;

la distribuzione uniforme del fondo, senza distinzioni sostanziali, non sarà più la norma.

La logica è quella di creare un incentivo reale al miglioramento delle prestazioni. Non si tratta di penalizzare chi lavora nella media, ma di dare un segnale chiaro: chi si distingue, deve poterlo vedere in busta paga.

Come funziona la valutazione della performance dopo la riforma

La valutazione della performance nella PA non è una novità in sé: esiste da anni, regolata principalmente dal decreto legislativo 150/2009 (cosiddetto Decreto Brunetta) e dalle successive modifiche. Quello che la Legge Merito introduce è una spinta verso una maggiore differenziazione effettiva dei giudizi.

In concreto, le amministrazioni sono chiamate a rivedere i propri sistemi interni di misurazione, assicurando che gli obiettivi assegnati siano:

sfidanti e non banalmente raggiungibili da chiunque;

e non banalmente raggiungibili da chiunque; misurabili con indicatori quantitativi o qualitativi verificabili;

con indicatori quantitativi o qualitativi verificabili; differenziati per ruolo e responsabilità, non generici per tutto il comparto.

Il sistema di valutazione rimane in capo a ciascuna amministrazione, che deve definire i propri criteri attraverso i piani della performance. Ma la norma spinge verso standard più rigorosi, anche per evitare le censure che la Corte dei conti aveva già formulato. Chi gestisce le risorse umane negli enti pubblici dovrà adeguare i propri strumenti di misurazione, pena il rischio di distribuire premi in modo non conforme alla nuova disciplina.

Chi beneficia del bonus merito e in quali settori

La riforma si applica in linea di principio a tutta la pubblica amministrazione, intesa in senso ampio: ministeri, enti locali, regioni, aziende sanitarie, università, agenzie governative. Si tratta di un insieme molto vasto di lavoratori, con contratti collettivi differenti e sistemi di valutazione che variano sensibilmente da un comparto all’altro.

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Proprio questa eterogeneità è uno dei nodi più delicati. Un funzionario ministeriale, un medico ospedaliero dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e un impiegato di un comune di piccole dimensioni operano in contesti molto diversi, con obiettivi difficilmente comparabili. La Legge Merito non impone un modello unico, ma stabilisce principi generali che ogni amministrazione deve declinare nel proprio contesto.

Per i lavoratori, il punto pratico è questo: il bonus merito dipendenti pubblici non scompare, ma cambia il modo in cui viene assegnato. Non basterà più essere presenti e non fare errori gravi. Sarà necessario dimostrare un contributo misurabile agli obiettivi dell’ente.

Il ruolo dei contratti collettivi e i tempi di attuazione

La legge è in vigore, ma la sua applicazione concreta dipende da due livelli: i contratti collettivi nazionali di comparto, che devono recepire i nuovi principi nelle clausole sui premi di risultato, e i regolamenti interni di ciascuna amministrazione, che devono aggiornare i piani della performance.

Questo significa che l’impatto sulla busta paga non sarà immediato per tutti. I tempi varieranno a seconda del comparto e della velocità con cui le singole amministrazioni adegueranno i propri sistemi. In alcuni casi, gli effetti si vedranno già nei cicli di valutazione del 2026; in altri, sarà necessario attendere il rinnovo contrattuale o l’approvazione di nuovi regolamenti interni.

Per approfondire il testo della norma e le prime indicazioni applicative, è possibile consultare la versione ufficiale pubblicata sul portale Normattiva, che raccoglie la legislazione italiana vigente.

Chi lavora nella PA farebbe bene a monitorare le comunicazioni del proprio ente nei prossimi mesi: i piani della performance aggiornati, le circolari interne e gli accordi sindacali di secondo livello saranno i documenti chiave per capire, concretamente, come cambierà la propria valutazione e quale impatto avrà sul premio annuale. La riforma ha posto le basi; l’attuazione è il capitolo che si sta scrivendo adesso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.