Transizione 5.0, dal 21 luglio aperte le comunicazioni GSE: scadenze e acconto del 20%

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Dal 21 luglio 2026 le imprese possono inviare la comunicazione di conferma sul portale GSE

Dal 21 luglio 2026, alle ore 12:00, le imprese italiane possono accedere all’area riservata del portale GSE per trasmettere la comunicazione di conferma degli investimenti nell’ambito del piano Transizione 5.0. La data non è casuale: è il giorno successivo alla firma del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, datato 20 luglio 2026, che ha formalmente abilitato questa fase operativa. Per chi segue da mesi l’evoluzione della transizione 5.0 GSE, si tratta di un passaggio atteso e decisivo.

Non si tratta di una finestra aperta a tutti indiscriminatamente. Solo le imprese che hanno già ricevuto una notifica positiva da parte del GSE — a seguito della comunicazione preventiva presentata in precedenza — possono ora procedere con il secondo step della procedura. Chi non ha ancora completato la fase iniziale non può saltare la coda.

Come funziona la procedura: due fasi distinte

Il piano Nuovo Transizione 5.0, che copre il triennio 2026-2028 ed è strutturato sul meccanismo dell’iperammortamento, prevede un iter articolato in più passaggi. Capire dove ci si trova nella sequenza è fondamentale per non perdere tempo — o peggio, per non perdere l’accesso all’agevolazione.

Prima fase: la comunicazione preventiva

Il primo step è la comunicazione preventiva, che le imprese interessate hanno già dovuto presentare al GSE prima dell’apertura di questa nuova finestra. In questa fase, l’azienda dichiara l’intenzione di effettuare investimenti in transizione digitale ed energetica, fornisce i dati di progetto e attende la valutazione del Gestore dei Servizi Energetici. Solo chi ha ricevuto esito positivo da questa prima verifica è autorizzato ad andare avanti.

Seconda fase: la comunicazione di conferma

Dal 21 luglio 2026 è aperta la seconda fase: la comunicazione di conferma degli investimenti. In questa fase, l’impresa accede alla propria area clienti sul portale GSE e trasmette la conferma formale degli investimenti già pianificati. È il momento in cui il progetto passa dalla dichiarazione d’intenti alla concretizzazione documentale. Il decreto direttoriale firmato il 20 luglio 2026 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso operativa questa fase.

Il decreto attuativo del piano era stato firmato dal Ministro Adolfo Urso il 4 maggio 2026, stabilendo le basi regolamentari su cui si innesta questa apertura delle comunicazioni di conferma. Tra la firma del decreto attuativo e l’avvio delle comunicazioni sul portale sono trascorsi circa due mesi e mezzo, un lasso di tempo necessario per predisporre l’infrastruttura digitale e le istruzioni operative per le imprese.

Chi gestisce il programma e a chi si rivolge

Il piano Transizione 5.0 è gestito dal GSE — Gestore dei Servizi Energetici — sotto la supervisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il GSE è già noto alle imprese italiane come soggetto attuatore di numerosi incentivi legati all’energia rinnovabile e all’efficienza energetica, e in questo caso estende il suo ruolo alla gestione di un programma che combina investimenti digitali e sostenibilità ambientale.

I destinatari sono le imprese che investono in transizione digitale e in efficienza energetica — quello che la normativa definisce “transizione digitale ed energetica”. Non si tratta quindi di un incentivo generico all’acquisto di macchinari, ma di un programma con requisiti specifici legati alla doppia dimensione dell’innovazione: tecnologica da un lato, ambientale dall’altro.

Concretamente, questo significa che rientrano nel perimetro del piano le aziende manifatturiere che installano impianti produttivi connessi a sistemi digitali di controllo, le imprese che investono in tecnologie per la riduzione dei consumi energetici, o quelle che integrano soluzioni di automazione con sistemi di monitoraggio dell’efficienza. Il programma è rilevante per settori come la meccanica strumentale, l’elettronica industriale, la chimica, l’agroalimentare e qualsiasi comparto dove la modernizzazione degli impianti si intreccia con obiettivi di risparmio energetico.

La questione dell’acconto: cosa dice la normativa

Uno degli elementi che ha attirato l’attenzione delle imprese è il tema dell’acconto. Nel quadro normativo degli incentivi per gli investimenti produttivi, il meccanismo dell’acconto è uno strumento che consente di “prenotare” l’agevolazione legando l’impegno finanziario dell’impresa a un versamento anticipato al fornitore.

Per fare chiarezza su questo punto è necessario distinguere tra due piani di incentivazione diversi ma contigui. Per gli investimenti Transizione 4.0 effettuati nel 2025, le norme prevedono che un acconto pari al 20% del valore dell’investimento debba essere versato entro il 31 dicembre 2025, a condizione che la consegna dei beni avvenga entro il 30 giugno 2026. Questo requisito è documentato e verificato per il perimetro Transizione 4.0.

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Per il piano Transizione 5.0 — quello oggetto di questo articolo — la struttura procedurale è diversa, basata sull’iperammortamento per il triennio 2026-2028, e le modalità specifiche di acconto vanno verificate sulla base del decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 e delle istruzioni operative del GSE. Le imprese che stanno valutando l’accesso al programma devono fare riferimento direttamente alla documentazione ufficiale disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al portale GSE per conoscere i requisiti precisi applicabili alla loro situazione.

Come accedere al portale GSE: la procedura pratica

Per le imprese che hanno già ricevuto la notifica positiva dal GSE e si trovano ora nella condizione di procedere con la comunicazione di conferma, il percorso operativo è il seguente:

Accedere all’area clienti del portale GSE con le credenziali già in possesso dell’azienda.

Individuare la sezione dedicata al piano Transizione 5.0 all’interno dell’area riservata.

Compilare la comunicazione di conferma degli investimenti, caricando la documentazione richiesta dal sistema.

Trasmettere la comunicazione e conservare la ricevuta di invio come prova dell’avvenuta presentazione.

Un punto da non sottovalutare: l’accesso è riservato esclusivamente alle imprese con notifica positiva. Tentare di accedere senza aver completato la fase preventiva non produce risultati utili. Il sistema GSE è strutturato per verificare lo stato della pratica prima di consentire la progressione al passo successivo.

Le imprese che si trovano ancora nella fase di attesa dell’esito della comunicazione preventiva devono pazientare. Non esistono scorciatoie procedurali: la sequenza è vincolante e non può essere modificata unilateralmente dall’azienda.

Il contesto del Nuovo Piano Transizione 5.0

Il piano Transizione 5.0 si inserisce in una strategia più ampia di politica industriale che punta a modernizzare il tessuto produttivo italiano coniugando competitività digitale e sostenibilità ambientale. Il meccanismo dell’iperammortamento — che consente di dedurre dal reddito d’impresa una quota degli investimenti superiore al loro costo effettivo — è uno strumento già noto alle imprese italiane, introdotto e poi modificato in diverse tornate legislative nel corso degli anni passati.

Il triennio 2026-2028 rappresenta l’orizzonte temporale del piano attuale. Questo significa che le imprese non sono costrette a concentrare tutti gli investimenti in un unico anno, ma possono pianificare con un respiro più lungo. La struttura pluriennale è particolarmente utile per le aziende di medie dimensioni che devono coordinare investimenti significativi con i propri cicli di produzione e con la disponibilità di risorse finanziarie.

Per approfondire la struttura tecnica del programma e i requisiti di accesso, il riferimento più completo rimane la guida al bonus Transizione 5.0 di IPSOA, che analizza in dettaglio le categorie di investimento ammissibili, le aliquote di iperammortamento applicabili e le condizioni per il mantenimento del beneficio nel tempo.

Cosa fare adesso: priorità per le imprese

Le imprese che hanno già ricevuto la notifica positiva dal GSE devono muoversi con tempestività. Anche se non sono stati resi noti termini di scadenza definitivi per la presentazione della comunicazione di conferma, è ragionevole aspettarsi che le risorse disponibili nel quadro del programma siano allocate progressivamente, e che i ritardi nelle comunicazioni possano tradursi in posizioni meno favorevoli nell’ordine di trattazione delle pratiche.

Per le imprese che non hanno ancora avviato la comunicazione preventiva, il momento di valutare seriamente l’accesso al piano è adesso. Il triennio 2026-2028 offre un margine temporale che non va però interpretato come un invito alla procrastinazione: le procedure amministrative richiedono tempo, e la fase di valutazione da parte del GSE non è istantanea.

Chi gestisce l’iter internamente — senza l’ausilio di consulenti specializzati — deve assicurarsi di avere accesso alle credenziali aggiornate del portale GSE e di aver verificato che la documentazione aziendale (visure, bilanci, specifiche tecniche degli investimenti) sia pronta per essere caricata nella fase di conferma. Un’interruzione procedurale per documentazione mancante può allungare significativamente i tempi di lavorazione della pratica.

La transizione 5.0 GSE rappresenta oggi uno dei canali più strutturati attraverso cui le imprese italiane possono accedere a incentivi pubblici per modernizzare i propri impianti. L’apertura delle comunicazioni di conferma il 21 luglio 2026 è il segnale che il programma ha superato la fase di rodaggio normativo ed è pienamente operativo: per le aziende già in lista d’attesa, è il momento di agire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.