Hai presentato la dichiarazione dei redditi e ti aspetti un rimborso Irpef: la domanda più comune a questo punto è semplice, ma la risposta non lo è altrettanto. Con il modello Redditi 2026 — a differenza del 730 — il rimborso Irpef non passa attraverso il datore di lavoro o l’ente pensionistico, ma arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo cambia tutto: i tempi si allungano, le procedure sono diverse e sapere come muoversi può fare la differenza tra attendere mesi senza notizie e ricevere il proprio denaro nel modo più rapido possibile.

Modello Redditi e modello 730: due strade diverse per lo stesso rimborso

Prima di entrare nel dettaglio dei tempi, vale la pena chiarire la distinzione fondamentale tra i due strumenti principali di dichiarazione, perché genera molta confusione.

Il modello 730 è pensato per lavoratori dipendenti e pensionati che hanno un sostituto d’imposta. In questo caso, il rimborso Irpef transita direttamente in busta paga o nel cedolino pensionistico: i datori di lavoro sono tenuti a gestire gli accrediti Irpef dei dipendenti da aprile fino alla fine di settembre 2026, mentre gli enti pensionistici avviano le operazioni di conguaglio a partire dal mese di agosto 2026. I tempi, in questo scenario, sono relativamente prevedibili.

Il modello Redditi 2026, invece, riguarda chi non ha un sostituto d’imposta — lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, chi ha redditi diversificati — oppure chi sceglie volontariamente questo modello al posto del 730. Qui il rimborso Irpef non passa da nessun intermediario: è l’Agenzia delle Entrate a erogarlo direttamente sul conto corrente del contribuente. Ed è proprio questo passaggio in più a dilatare i tempi.

Quanto si aspetta per ricevere il rimborso Irpef con il modello Redditi 2026

I tempi di accredito per chi utilizza il modello Redditi sono variabili e dipendono da più fattori che si sommano tra loro. Non esiste una scadenza fissa entro cui l’Agenzia delle Entrate è obbligata a erogare il rimborso, e questo è uno degli aspetti più frustranti per il contribuente.

In linea generale, i fattori che influenzano i tempi sono:

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La data di trasmissione della dichiarazione: chi presenta il modello Redditi nei primissimi giorni utili tende ad essere elaborato prima rispetto a chi lo invia a ridosso della scadenza.

chi presenta il modello Redditi nei primissimi giorni utili tende ad essere elaborato prima rispetto a chi lo invia a ridosso della scadenza. La presenza o meno di anomalie nella dichiarazione: una dichiarazione coerente con i dati già in possesso del Fisco viene liquidata più rapidamente.

una dichiarazione coerente con i dati già in possesso del Fisco viene liquidata più rapidamente. L’attivazione di controlli preventivi: l’Agenzia delle Entrate può sottoporre la dichiarazione a verifiche prima di procedere all’erogazione, e questo allunga sensibilmente i tempi.

l’Agenzia delle Entrate può sottoporre la dichiarazione a verifiche prima di procedere all’erogazione, e questo allunga sensibilmente i tempi. La correttezza delle coordinate bancarie comunicate: un IBAN errato o assente blocca il pagamento indipendentemente da quanto velocemente il Fisco abbia elaborato la pratica.

In assenza di controlli particolari, i rimborsi derivanti dal modello Redditi arrivano generalmente entro alcuni mesi dalla presentazione, ma in certi casi l’attesa può protrarsi anche oltre un anno. Non è una situazione anomala: è semplicemente la conseguenza di un sistema che gestisce milioni di pratiche in sequenza.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate prima dell’accredito

Prima di erogare qualsiasi rimborso, il Fisco svolge verifiche che possono essere di natura formale o più approfondita. Le verifiche formali riguardano la coerenza dei dati inseriti nella dichiarazione: calcoli, detrazioni, deduzioni, corrispondenza con le certificazioni uniche e con le informazioni già disponibili nell’anagrafe tributaria.

Se emergono discrepanze — anche piccole — la pratica può essere sospesa in attesa di chiarimenti. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione al contribuente, che ha la possibilità di fornire documentazione integrativa o di correggere eventuali errori. Rispondere tempestivamente a queste richieste è fondamentale per non bloccare ulteriormente l’iter.

Esiste poi la possibilità di controlli più sostanziali, che riguardano la veridicità delle spese dichiarate — oneri deducibili, spese sanitarie, interessi passivi su mutui, ristrutturazioni edilizie. In questi casi i tempi si allungano in modo significativo, perché l’ufficio competente deve acquisire e analizzare la documentazione.

Il modello precompilato, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile 2026, offre un vantaggio concreto: se il contribuente accetta la dichiarazione precompilata senza modifiche, i controlli formali sulle spese già inserite dall’Agenzia sono ridotti. Questo può tradursi in tempi di rimborso più brevi.

Come comunicare l’IBAN e perché è la prima cosa da fare

L’IBAN è il punto di partenza di tutto. Senza coordinate bancarie valide e aggiornate, il rimborso Irpef non può essere accreditato, indipendentemente da quanto velocemente l’Agenzia delle Entrate abbia completato le proprie verifiche.

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Chi presenta il modello Redditi 2026 può comunicare il proprio IBAN direttamente all’interno della dichiarazione, nell’apposita sezione dedicata ai dati per l’accredito del rimborso. È la modalità più diretta e quella consigliata.

In alternativa, è possibile comunicare o aggiornare le coordinate bancarie attraverso:

Il portale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, nella sezione dedicata ai rimborsi;

Gli sportelli fisici dell’Agenzia delle Entrate, presentando un documento di identità valido;

Il servizio telematico messo a disposizione per i contribuenti che hanno già una pratica in corso.

Un dettaglio da non sottovalutare: l’IBAN deve essere intestato o cointestato al contribuente che ha presentato la dichiarazione. Un conto intestato esclusivamente a un’altra persona non è accettato. Verificare questo aspetto prima ancora di presentare la dichiarazione evita blocchi che possono ritardare il rimborso di settimane o mesi.

Come monitorare lo stato del rimborso

Una volta presentato il modello Redditi 2026 e comunicato l’IBAN, il contribuente non deve fare altro che attendere — ma può farlo in modo attivo, tenendo sotto controllo lo stato della propria pratica.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione uno strumento di consultazione online, accessibile tramite il portale istituzionale con le credenziali personali. La sezione «rimborsi» permette di verificare se la dichiarazione è in elaborazione, se è stata avviata la liquidazione o se sono stati richiesti documenti aggiuntivi.

Se lo stato non si aggiorna per un periodo prolungato e non si ricevono comunicazioni, è possibile rivolgersi direttamente a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o contattare il servizio di assistenza telefonica. In alcuni casi, la mancanza di aggiornamenti dipende semplicemente da code di lavorazione, non da problemi specifici sulla pratica.

Chi si trova in una situazione di difficoltà economica documentata può presentare un’istanza di rimborso in via prioritaria: è una possibilità prevista dalla normativa, anche se non garantisce automaticamente un’accelerazione dei tempi. Vale comunque la pena valutarla, specialmente quando il credito Irpef è di importo rilevante e il ritardo inizia a pesare concretamente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.