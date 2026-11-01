Mancano pochissimi giorni alla scadenza e la domanda è sempre la stessa: ho compilato tutto correttamente, oppure c’è qualcosa che rischia di farmi sbagliare l’invio? Il modello redditi 2026 — la dichiarazione dei redditi per le persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2025 — deve essere trasmesso telematicamente entro il 2 novembre 2026. La data slitta dal 31 ottobre perché quest’anno cade di sabato, ma non c’è altro margine: chi manca questa finestra entra nel regime della dichiarazione tardiva, con conseguenze economiche concrete. Prima di premere “invia”, vale la pena fare un giro completo di controllo.

Chi deve usare il modello redditi e perché non basta il 730

Il modello redditi persone fisiche 2026 — già noto come Unico, nome con cui molti lo riconoscono ancora oggi — non è la dichiarazione di tutti. È lo strumento fiscale riservato a chi ha una situazione reddituale che il modello 730 non è in grado di gestire.

Rientrano tipicamente in questa categoria:

i lavoratori autonomi con partita IVA (professionisti, artigiani, commercianti)

chi ha percepito redditi esteri o detiene patrimoni all’estero da dichiarare nel quadro RW

i soggetti che devono versare le imposte direttamente, senza sostituto d’imposta

chi ha ceduto partecipazioni qualificate o ha redditi di capitale soggetti a tassazione ordinaria

chi deve compilare il quadro RM per redditi soggetti a tassazione separata

In tutti questi casi, il 730 non è percorribile. Il modello redditi è l’unica strada, e la scadenza del 2 novembre è perentoria per la trasmissione ordinaria.

I dati anagrafici e il domicilio fiscale: il primo controllo da fare

Sembra banale, ma gli errori anagrafici sono tra i più frequenti e tra i più fastidiosi da correggere a posteriori. Prima dell’invio, verificare:

→ Leggi anche: Scadenze fiscali 20-26 luglio 2026: versamenti e modello 730 prima delle vacanze

Codice fiscale : deve corrispondere esattamente a quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Un carattere sbagliato invalida la trasmissione.

: deve corrispondere esattamente a quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Un carattere sbagliato invalida la trasmissione. Domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 e, se diverso, al 1° gennaio 2026: entrambi i riferimenti temporali vanno indicati correttamente perché determinano il comune destinatario dell’addizionale regionale e comunale.

e, se diverso, al 1° gennaio 2026: entrambi i riferimenti temporali vanno indicati correttamente perché determinano il comune destinatario dell’addizionale regionale e comunale. Dati del rappresentante o tutore, se la dichiarazione viene presentata per conto di un soggetto incapace o minore.

Un cambio di residenza avvenuto nel corso del 2025 può avere effetti sulle addizionali locali: è un punto che spesso viene trascurato nella fretta degli ultimi giorni.

Quadri reddituali: cosa rileggere con attenzione

Il cuore della dichiarazione sono i quadri in cui si indicano le singole categorie di reddito. Ogni quadro ha le sue specificità, e un errore in uno di essi può generare un’imposta calcolata in modo errato — sia a sfavore che a favore del contribuente.

Quadro RE e RF: redditi da lavoro autonomo e d’impresa

Chi compila il quadro RE (professionisti) o il quadro RF (imprenditori in contabilità ordinaria) deve verificare che i ricavi e i compensi dichiarati siano coerenti con le scritture contabili e con i dati comunicati tramite fatturazione elettronica. L’Agenzia delle Entrate incrocia questi dati sistematicamente: una discrepanza significativa tra fatturato elettronico e quanto dichiarato nel quadro reddituale è un segnale di rischio elevato.

Quadro RW: patrimoni e redditi esteri

Il quadro RW è probabilmente quello dove si concentrano gli errori più gravi, anche perché riguarda obblighi di monitoraggio fiscale che molti sottovalutano. Vanno indicati:

conti correnti esteri con giacenza media superiore alla soglia prevista

partecipazioni in società estere

immobili situati fuori dall’Italia

criptovalute e asset digitali, per i quali la normativa si è consolidata negli ultimi anni

Omettere o compilare in modo approssimativo il quadro RW espone a sanzioni proporzionali al valore dei beni non dichiarati, che possono essere molto significative.

Oneri deducibili e detrazioni: non perdere ciò che spetta

Prima dell’invio, è utile fare una verifica sistematica di tutte le spese sostenute nel 2025 per le quali spetta una detrazione o una deduzione: spese sanitarie, interessi passivi sul mutuo prima casa, premi assicurativi, contributi previdenziali, erogazioni liberali. Ogni voce richiede la documentazione corrispondente, che va conservata — non allegata — ma deve essere disponibile in caso di controllo.

→ Leggi anche: Scadenza 23 luglio 2026: dichiarazioni 730 e consegna al contribuente, cosa devono fare Caf e professionisti

Il calcolo delle imposte e i versamenti già effettuati

Un passaggio critico spesso trascurato riguarda il raccordo tra le imposte calcolate nella dichiarazione e gli acconti già versati nel corso del 2025 (giugno e novembre). Se gli acconti risultano inferiori a quanto dovuto, emerge un saldo da versare; se superiori, un credito da utilizzare o chiedere a rimborso.

Verificare che i codici tributo usati nei modelli F24 corrispondano esattamente a quelli indicati nella dichiarazione è un controllo elementare ma essenziale. Un versamento effettuato con il codice sbagliato non viene riconosciuto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate come pagamento dell’imposta dovuta.

Trasmissione telematica: i passaggi finali

Il modello redditi 2026 deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica, direttamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso un intermediario abilitato (commercialista, CAF, consulente del lavoro). Prima dell’invio definitivo:

Effettuare il controllo formale con il software di compilazione: il sistema segnala errori bloccanti e anomalie.

con il software di compilazione: il sistema segnala errori bloccanti e anomalie. Verificare che la ricevuta di trasmissione venga acquisita e conservata: è la prova che la dichiarazione è stata accettata dal sistema.

venga acquisita e conservata: è la prova che la dichiarazione è stata accettata dal sistema. Controllare che il file trasmesso corrisponda all’ultima versione compilata, non a una bozza precedente.

Cosa succede dopo il 2 novembre

Chi non riesce a rispettare la scadenza del 2 novembre 2026 non è necessariamente perduto, ma deve sapere cosa lo aspetta. La dichiarazione presentata entro il 1° febbraio 2027 è considerata tardiva ma valida, e comporta l’applicazione di una sanzione. Oltre quella data, la dichiarazione è omessa — con conseguenze ben più gravi sul piano sanzionatorio.

Vale anche ricordare che il 730 integrativo a favore — cioè quello che consente di recuperare detrazioni o deduzioni dimenticate nel modello originario — aveva come scadenza il 26 ottobre 2026: chi voleva correggere il 730 in proprio favore aveva una finestra più stretta, già chiusa. Per il modello redditi, invece, la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro i termini ordinari di decadenza dell’accertamento.

Con la scadenza a quarantotto ore, il tempo per rimandare è finito: un controllo metodico, quadro per quadro, è il modo più efficace per evitare di dover gestire una rettifica nei mesi successivi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.