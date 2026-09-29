Chi ha un contratto indicizzato al mercato all’ingrosso si trova già a fare i conti con una realtà scomoda: le bollette autunno 2026 si annunciano tra le più care degli ultimi anni. Secondo le analisi disponibili, tra settembre e dicembre una famiglia tipo potrebbe spendere quasi 270 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con aumenti che su base annua sfiorano il 40%. La domanda concreta che si pongono milioni di italiani è una sola: esiste un modo per bloccare il prezzo adesso, prima che i rincari si materializzino in bolletta?

Quanto costano davvero le bollette in autunno 2026

I numeri circolanti non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche. Per il quarto trimestre 2026, il prezzo atteso dell’energia elettrica si attesta intorno a 0,118 €/kWh, un valore superiore di circa il 26% rispetto alle migliori offerte a prezzo fisso oggi rilevabili sul mercato. Se si guarda all’intero periodo settembre–dicembre, l’aumento rispetto all’anno precedente potrebbe avvicinarsi al 40%, stando all’analisi di Facile.it.

In termini assoluti, una famiglia con un contratto indicizzato nel mercato libero potrebbe trovarsi a pagare circa 982 euro complessivi tra luce e gas nei quattro mesi autunnali. Nel dettaglio:

Gas: circa 709 euro, con un incremento del 43% su base annua — la voce che pesa di più sul bilancio familiare.

circa 709 euro, con un incremento del su base annua — la voce che pesa di più sul bilancio familiare. Elettricità: circa 273 euro, in crescita del 27% rispetto al 2025.

Chi ha ancora un contratto indicizzato al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce o al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas vedrà questi aumenti trasmettersi in bolletta nel giro di uno o due mesi dall’impennata dei prezzi all’ingrosso. Non c’è ammortizzatore automatico: il mercato sale, la bolletta sale.

Il contratto a prezzo fisso: come funziona e quando conviene

Il contratto a prezzo fisso è lo strumento più diretto per proteggersi da questa volatilità. Il meccanismo è semplice: il fornitore garantisce un prezzo della componente energia invariato per tutta la durata del contratto, indipendentemente da ciò che accade sui mercati all’ingrosso. La durata tipica è di 12 o 24 mesi.

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Il vantaggio principale è la certezza di spesa: si sa già in partenza quanto si pagherà per ogni kilowattora consumato o per ogni metro cubo di gas. In un contesto come quello attuale, dove il prezzo atteso per il quarto trimestre 2026 supera già del 26% le migliori offerte fisse oggi disponibili, bloccare il prezzo adesso significa potenzialmente risparmiare decine di euro al mese.

Questo non significa che il prezzo fisso sia privo di rischi. Ci sono due aspetti da valutare con attenzione:

La clausola di salvaguardia: quasi tutti i contratti a prezzo fisso includono una clausola che consente al fornitore di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora i costi di approvvigionamento diventino insostenibili. In pratica, il “fisso” può non essere così fisso in scenari estremi.

quasi tutti i contratti a prezzo fisso includono una clausola che consente al fornitore di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora i costi di approvvigionamento diventino insostenibili. In pratica, il “fisso” può non essere così fisso in scenari estremi. Il prezzo di partenza: se si sottoscrive un contratto fisso quando i prezzi all’ingrosso sono già alti, si rischia di restare bloccati su una tariffa elevata anche se i mercati dovessero poi scendere.

Il momento attuale — con prezzi fissi ancora inferiori alle proiezioni autunnali — è considerato favorevole per chi vuole cautelarsi.

Le voci della bolletta che non cambiano con il prezzo fisso

Un errore frequente è pensare che il contratto a prezzo fisso congeli l’intera bolletta. In realtà, il prezzo bloccato riguarda solo la componente energia, cioè il costo del kilowattora o del metro cubo consumato. Le altre voci rimangono variabili.

Immagine generata con AI

Una bolletta elettrica o del gas è composta da più elementi:

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Componente energia — quella coperta dal prezzo fisso.

— quella coperta dal prezzo fisso. Oneri di sistema — stabiliti dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e aggiornati periodicamente; non dipendono dal contratto scelto.

— stabiliti dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e aggiornati periodicamente; non dipendono dal contratto scelto. Trasporto e gestione del contatore — anch’esse regolate e non negoziabili con il fornitore.

— anch’esse regolate e non negoziabili con il fornitore. Imposte e accise — fissate per legge.

In media, la componente energia rappresenta una quota significativa del totale, ma non la totalità. Questo significa che anche con un contratto fisso perfetto, una parte della bolletta rimane esposta alle decisioni regolatorie. Vale la pena consultare la pagina ufficiale dell’ARERA per verificare la composizione aggiornata delle tariffe regolate.

Come passare a un contratto a prezzo fisso: i passi concreti

Cambiare fornitore o tipologia di contratto non è complicato, ma richiede attenzione in alcune fasi. Ecco come procedere in modo ordinato:

Recuperare i propri dati di consumo. Prima di confrontare le offerte, è utile sapere quanti kWh si consumano in un anno per la luce e quanti Smc (standard metri cubi) per il gas. Questi dati si trovano sulle bollette degli ultimi 12 mesi. Confrontare le offerte disponibili. Usare comparatori ufficiali o accreditati per verificare il prezzo fisso per kWh o Smc proposto da diversi fornitori, tenendo conto anche delle quote fisse mensili. Leggere la clausola di salvaguardia. Prima di firmare, verificare in quali condizioni il fornitore può modificare il prezzo e con quanti giorni di preavviso è tenuto a comunicarlo. Verificare i costi di uscita. Alcuni contratti a prezzo fisso prevedono penali in caso di recesso anticipato. Conoscerle in anticipo evita sorprese. Attivare il nuovo contratto. Il passaggio avviene senza interruzione della fornitura: il nuovo fornitore gestisce la procedura di switch direttamente con il distributore di rete.

Chi rischia di più con i rincari autunnali

Non tutte le famiglie sono esposte allo stesso modo. Chi ha già un contratto a prezzo fisso sottoscritto nei mesi scorsi è in una posizione relativamente protetta, almeno fino alla scadenza del contratto. Chi invece si trova nel Servizio a Tutele Graduali — il regime transitorio per i clienti non vulnerabili del mercato tutelato — o ha un contratto indicizzato nel mercato libero è esposto in pieno all’andamento dei prezzi all’ingrosso.

Particolarmente a rischio sono le famiglie con consumi elevati di gas: abitazioni poco isolate, case grandi, impianti di riscaldamento datati. Per queste utenze, un aumento del 43% sulla componente gas tra settembre e dicembre non è un dato astratto ma una cifra concreta che si traduce in centinaia di euro in più da trovare.

Chi rientra nelle soglie per il bonus sociale energia non deve preoccuparsi di cambiare contratto: il bonus viene applicato automaticamente sulla bolletta indipendentemente dal fornitore scelto, purché si soddisfino i requisiti ISEE previsti dalla normativa vigente.

Agire prima dell’autunno — e non aspettare che le prime bollette elevate arrivino — è la differenza concreta tra chi subisce i rincari e chi li aveva già messi in conto, bloccando il prezzo quando era ancora conveniente farlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.