Espatrio fiscale 2026: i regimi a tassazione zero e territoriale per gli italiani

Scopri come funziona l'espatrio fiscale verso paesi a tassazione zero: regimi territoriali, condizioni di accesso e bonus pensioni per gli italiani nel 2026.

Espatrio fiscale 2026: i regimi a tassazione zero e territoriale per gli italiani
di Redazione
29 Settembre 2026 10:31

Quanti italiani si chiedono ogni anno se esiste davvero un modo legale per ridurre drasticamente il proprio carico fiscale, magari trasferendosi all’estero? La risposta è sì, ed è più articolata di quanto si pensi. Tra espatrio fiscale, paesi a tassazione zero e regimi territoriali pensati per i nuovi residenti, le opzioni disponibili nel 2026 sono molteplici — ma ciascuna ha regole precise, costi reali e condizioni da rispettare. Ignorarle significa rischiare di pagare imposte in due paesi contemporaneamente, o peggio, incorrere in contestazioni dall’Agenzia delle Entrate.

Cosa significa davvero “tassazione zero” per un italiano all’estero

Il termine “tassazione zero” viene spesso usato in modo impreciso. In senso stretto, si riferisce a giurisdizioni che non applicano imposte sul reddito delle persone fisiche — o le applicano in misura talmente ridotta da risultare trascurabili. Per un cittadino italiano che intende percorrere questa strada, il primo passo è trasferire effettivamente la residenza fiscale all’estero, cancellandosi dall’anagrafe italiana e iscrivendosi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

Non basta comprare casa in un altro paese o aprire un conto corrente straniero. L’Italia applica criteri stringenti per determinare la residenza fiscale: se una persona trascorre più di 183 giorni l’anno in Italia, o vi mantiene il proprio domicilio o interessi vitali, rimane soggetta all’IRPEF italiana su tutti i redditi mondiali. Questo è il punto di partenza da cui non si può prescindere.

Le giurisdizioni a tassazione zero più scelte dagli italiani

Tra le destinazioni più considerate da chi vuole trasferire la propria residenza fiscale verso paesi con imposizione nulla o quasi nulla, figurano Panama, Paraguay, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Isole Cayman. Ognuna presenta caratteristiche diverse sul piano della qualità della vita, della stabilità normativa e delle condizioni pratiche di insediamento.

  • Emirati Arabi Uniti: nessuna imposta sul reddito delle persone fisiche, infrastrutture di primo livello, hub finanziario internazionale. Dubai e Abu Dhabi attraggono professionisti, imprenditori e investitori da tutto il mondo.
  • Bahrain: sistema fiscale simile agli Emirati, con zero imposte sul reddito personale e un contesto regolamentato e stabile nel Golfo Persico.
  • Panama: adotta un sistema di tassazione territoriale, il che significa che i redditi prodotti fuori dal paese non vengono tassati. Chi vive a Panama ma guadagna da attività estere è sostanzialmente esente da imposte locali su quei proventi.
  • Paraguay: tra le destinazioni più economiche dell’America Latina, anch’essa con un sistema territoriale e aliquote molto contenute anche sui redditi interni.
  • Isole Cayman: una delle classiche giurisdizioni offshore, priva di imposte dirette sul reddito, sui capital gain e sulle successioni. Richiede però un’analisi attenta delle implicazioni reputazionali e delle convenzioni internazionali.

Le condizioni specifiche di accesso, i requisiti di permanenza minima e i dettagli burocratici variano da paese a paese e cambiano nel tempo: prima di procedere, è indispensabile verificare la normativa vigente nella giurisdizione scelta e valutare l’eventuale esistenza di una convenzione contro la doppia imposizione con l’Italia.

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Il sistema territoriale: come funziona in pratica

Il principio della tassazione territoriale è semplice: lo Stato tassa solo i redditi prodotti sul proprio territorio, lasciando esenti quelli di fonte estera. Per un imprenditore italiano che si trasferisce in un paese con questo sistema e mantiene attività o investimenti in Europa, il vantaggio può essere sostanziale.

Panama ne è l’esempio più citato: un residente che percepisce dividendi da società europee, canoni da proprietà intellettuale registrata fuori dal paese, o plusvalenze da cessione di partecipazioni estere, non paga imposte locali su quei flussi. Il reddito rimane tassabile solo nello Stato di produzione, secondo le regole di quel paese — e se si tratta di un paese con aliquote basse o con specifiche esenzioni, il risparmio complessivo può essere significativo.

Attenzione però: l’Italia ha norme anti-abuso molto precise. Il semplice trasferimento formale della residenza non è sufficiente se il centro degli interessi economici e familiari rimane in Italia. Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate su questo fronte si sono intensificate negli ultimi anni.

Il regime italiano per i neo-residenti: la flat tax a €300.000

Espatrio fiscale 2026: i regimi a tassazione zero e territoriale per gli italiani (2)
Immagine generata con AI

C’è anche chi sceglie il percorso inverso: trasferirsi in Italia beneficiando di un regime fiscale agevolato. L’articolo 24-bis del TUIR — introdotto con la Legge di Bilancio 2017 — consente a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia di sostituire l’ordinaria tassazione IRPEF sui redditi esteri con un’imposta sostitutiva forfettaria annuale.

A partire dal 1° gennaio 2026, con la Legge 199/2025, questa imposta sostitutiva è stata aumentata da €200.000 a €300.000 l’anno. Chi aveva già aderito al regime prima di tale data mantiene le condizioni precedenti, ma i nuovi aderenti devono fare i conti con la soglia aggiornata. Il regime ha una durata massima di quindici periodi d’imposta, non rinnovabili.

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Per ciascun familiare che si intende estendere al regime, il costo aggiuntivo è di €50.000 annui, a condizione che anche il familiare soddisfi i requisiti di accesso previsti dalla norma. In termini pratici, questo regime è pensato per individui con patrimoni o redditi esteri molto elevati: pagare €300.000 fissi ha senso solo se l’alternativa — la tassazione ordinaria IRPEF — sarebbe significativamente superiore.

Per riferimento, le aliquote IRPEF ordinarie in vigore nel 2026 sono: 23% fino a €28.000, 33% da €28.001 a €50.000, e 43% oltre €50.000. Su redditi esteri nell’ordine di alcuni milioni di euro, la flat tax da €300.000 diventa vantaggiosissima.

Regimi agevolati per chi rientra o si trasferisce in Italia

Accanto alla flat tax per i neo-residenti, esistono altri strumenti pensati per categorie specifiche. Il regime impatriati — riformato dal D.Lgs. 209/2023 — riguarda lavoratori dipendenti e autonomi che trasferiscono la residenza in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero, con una riduzione della base imponibile IRPEF per un certo numero di anni. Le condizioni di accesso, i requisiti di permanenza pregressa all’estero e i dettagli delle agevolazioni sono stati oggetto di modifiche normative recenti e meritano una verifica puntuale prima di qualsiasi pianificazione.

Discorso analogo per il cosiddetto rientro dei cervelli, che punta ad attrarre in Italia ricercatori, docenti universitari e professionisti qualificati che abbiano maturato esperienza all’estero. Anche qui, le condizioni specifiche del 2026 richiedono un’analisi aggiornata caso per caso.

Come confrontare la convenienza tra paesi: i criteri che contano

Non esiste una destinazione universalmente migliore: la scelta dipende da variabili personali e patrimoniali molto specifiche. Alcuni criteri utili per orientarsi:

  • Tipologia di reddito: redditi da lavoro, da capitale, da plusvalenze o da attività d’impresa hanno trattamenti fiscali diversi in ogni giurisdizione.
  • Convenzioni contro la doppia imposizione: la loro presenza o assenza con l’Italia cambia radicalmente il quadro fiscale complessivo.
  • Requisiti di residenza effettiva: alcuni paesi richiedono una presenza fisica minima per mantenere la residenza fiscale, altri sono più flessibili.
  • Costo della vita e qualità dei servizi: un risparmio fiscale può essere parzialmente eroso da costi abitativi, sanitari o scolastici elevati.
  • Stabilità normativa: le leggi fiscali cambiano. Una giurisdizione oggi vantaggiosa potrebbe modificare il proprio regime domani — come dimostra proprio l’aumento della flat tax italiana da €200.000 a €300.000.

Chi si avvicina a questi temi per la prima volta farebbe bene a partire da una mappatura chiara della propria situazione patrimoniale e reddituale, prima ancora di guardare alle destinazioni. La pianificazione fiscale internazionale funziona solo se costruita su basi solide e documentate — non come reazione emotiva alle aliquote IRPEF, ma come strategia strutturata nel tempo. Il risparmio è reale, ma lo è anche la complessità che comporta gestirlo correttamente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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