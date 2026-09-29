Quanti italiani si chiedono ogni anno se esiste davvero un modo legale per ridurre drasticamente il proprio carico fiscale, magari trasferendosi all’estero? La risposta è sì, ed è più articolata di quanto si pensi. Tra espatrio fiscale, paesi a tassazione zero e regimi territoriali pensati per i nuovi residenti, le opzioni disponibili nel 2026 sono molteplici — ma ciascuna ha regole precise, costi reali e condizioni da rispettare. Ignorarle significa rischiare di pagare imposte in due paesi contemporaneamente, o peggio, incorrere in contestazioni dall’Agenzia delle Entrate.

Cosa significa davvero “tassazione zero” per un italiano all’estero

Il termine “tassazione zero” viene spesso usato in modo impreciso. In senso stretto, si riferisce a giurisdizioni che non applicano imposte sul reddito delle persone fisiche — o le applicano in misura talmente ridotta da risultare trascurabili. Per un cittadino italiano che intende percorrere questa strada, il primo passo è trasferire effettivamente la residenza fiscale all’estero, cancellandosi dall’anagrafe italiana e iscrivendosi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

Non basta comprare casa in un altro paese o aprire un conto corrente straniero. L’Italia applica criteri stringenti per determinare la residenza fiscale: se una persona trascorre più di 183 giorni l’anno in Italia, o vi mantiene il proprio domicilio o interessi vitali, rimane soggetta all’IRPEF italiana su tutti i redditi mondiali. Questo è il punto di partenza da cui non si può prescindere.

Le giurisdizioni a tassazione zero più scelte dagli italiani

Tra le destinazioni più considerate da chi vuole trasferire la propria residenza fiscale verso paesi con imposizione nulla o quasi nulla, figurano Panama, Paraguay, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Isole Cayman. Ognuna presenta caratteristiche diverse sul piano della qualità della vita, della stabilità normativa e delle condizioni pratiche di insediamento.

Emirati Arabi Uniti: nessuna imposta sul reddito delle persone fisiche, infrastrutture di primo livello, hub finanziario internazionale. Dubai e Abu Dhabi attraggono professionisti, imprenditori e investitori da tutto il mondo.

nessuna imposta sul reddito delle persone fisiche, infrastrutture di primo livello, hub finanziario internazionale. Dubai e Abu Dhabi attraggono professionisti, imprenditori e investitori da tutto il mondo. Bahrain: sistema fiscale simile agli Emirati, con zero imposte sul reddito personale e un contesto regolamentato e stabile nel Golfo Persico.

sistema fiscale simile agli Emirati, con zero imposte sul reddito personale e un contesto regolamentato e stabile nel Golfo Persico. Panama: adotta un sistema di tassazione territoriale, il che significa che i redditi prodotti fuori dal paese non vengono tassati. Chi vive a Panama ma guadagna da attività estere è sostanzialmente esente da imposte locali su quei proventi.

adotta un sistema di tassazione territoriale, il che significa che i redditi prodotti fuori dal paese non vengono tassati. Chi vive a Panama ma guadagna da attività estere è sostanzialmente esente da imposte locali su quei proventi. Paraguay: tra le destinazioni più economiche dell’America Latina, anch’essa con un sistema territoriale e aliquote molto contenute anche sui redditi interni.

tra le destinazioni più economiche dell’America Latina, anch’essa con un sistema territoriale e aliquote molto contenute anche sui redditi interni. Isole Cayman: una delle classiche giurisdizioni offshore, priva di imposte dirette sul reddito, sui capital gain e sulle successioni. Richiede però un’analisi attenta delle implicazioni reputazionali e delle convenzioni internazionali.

Le condizioni specifiche di accesso, i requisiti di permanenza minima e i dettagli burocratici variano da paese a paese e cambiano nel tempo: prima di procedere, è indispensabile verificare la normativa vigente nella giurisdizione scelta e valutare l’eventuale esistenza di una convenzione contro la doppia imposizione con l’Italia.

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Il sistema territoriale: come funziona in pratica

Il principio della tassazione territoriale è semplice: lo Stato tassa solo i redditi prodotti sul proprio territorio, lasciando esenti quelli di fonte estera. Per un imprenditore italiano che si trasferisce in un paese con questo sistema e mantiene attività o investimenti in Europa, il vantaggio può essere sostanziale.

Panama ne è l’esempio più citato: un residente che percepisce dividendi da società europee, canoni da proprietà intellettuale registrata fuori dal paese, o plusvalenze da cessione di partecipazioni estere, non paga imposte locali su quei flussi. Il reddito rimane tassabile solo nello Stato di produzione, secondo le regole di quel paese — e se si tratta di un paese con aliquote basse o con specifiche esenzioni, il risparmio complessivo può essere significativo.

Attenzione però: l’Italia ha norme anti-abuso molto precise. Il semplice trasferimento formale della residenza non è sufficiente se il centro degli interessi economici e familiari rimane in Italia. Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate su questo fronte si sono intensificate negli ultimi anni.

Il regime italiano per i neo-residenti: la flat tax a €300.000

Immagine generata con AI

C’è anche chi sceglie il percorso inverso: trasferirsi in Italia beneficiando di un regime fiscale agevolato. L’articolo 24-bis del TUIR — introdotto con la Legge di Bilancio 2017 — consente a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia di sostituire l’ordinaria tassazione IRPEF sui redditi esteri con un’imposta sostitutiva forfettaria annuale.

A partire dal 1° gennaio 2026, con la Legge 199/2025, questa imposta sostitutiva è stata aumentata da €200.000 a €300.000 l’anno. Chi aveva già aderito al regime prima di tale data mantiene le condizioni precedenti, ma i nuovi aderenti devono fare i conti con la soglia aggiornata. Il regime ha una durata massima di quindici periodi d’imposta, non rinnovabili.

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Per ciascun familiare che si intende estendere al regime, il costo aggiuntivo è di €50.000 annui, a condizione che anche il familiare soddisfi i requisiti di accesso previsti dalla norma. In termini pratici, questo regime è pensato per individui con patrimoni o redditi esteri molto elevati: pagare €300.000 fissi ha senso solo se l’alternativa — la tassazione ordinaria IRPEF — sarebbe significativamente superiore.

Per riferimento, le aliquote IRPEF ordinarie in vigore nel 2026 sono: 23% fino a €28.000, 33% da €28.001 a €50.000, e 43% oltre €50.000. Su redditi esteri nell’ordine di alcuni milioni di euro, la flat tax da €300.000 diventa vantaggiosissima.

Regimi agevolati per chi rientra o si trasferisce in Italia

Accanto alla flat tax per i neo-residenti, esistono altri strumenti pensati per categorie specifiche. Il regime impatriati — riformato dal D.Lgs. 209/2023 — riguarda lavoratori dipendenti e autonomi che trasferiscono la residenza in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero, con una riduzione della base imponibile IRPEF per un certo numero di anni. Le condizioni di accesso, i requisiti di permanenza pregressa all’estero e i dettagli delle agevolazioni sono stati oggetto di modifiche normative recenti e meritano una verifica puntuale prima di qualsiasi pianificazione.

Discorso analogo per il cosiddetto rientro dei cervelli, che punta ad attrarre in Italia ricercatori, docenti universitari e professionisti qualificati che abbiano maturato esperienza all’estero. Anche qui, le condizioni specifiche del 2026 richiedono un’analisi aggiornata caso per caso.

Come confrontare la convenienza tra paesi: i criteri che contano

Non esiste una destinazione universalmente migliore: la scelta dipende da variabili personali e patrimoniali molto specifiche. Alcuni criteri utili per orientarsi:

Tipologia di reddito: redditi da lavoro, da capitale, da plusvalenze o da attività d’impresa hanno trattamenti fiscali diversi in ogni giurisdizione.

redditi da lavoro, da capitale, da plusvalenze o da attività d’impresa hanno trattamenti fiscali diversi in ogni giurisdizione. Convenzioni contro la doppia imposizione: la loro presenza o assenza con l’Italia cambia radicalmente il quadro fiscale complessivo.

la loro presenza o assenza con l’Italia cambia radicalmente il quadro fiscale complessivo. Requisiti di residenza effettiva: alcuni paesi richiedono una presenza fisica minima per mantenere la residenza fiscale, altri sono più flessibili.

alcuni paesi richiedono una presenza fisica minima per mantenere la residenza fiscale, altri sono più flessibili. Costo della vita e qualità dei servizi: un risparmio fiscale può essere parzialmente eroso da costi abitativi, sanitari o scolastici elevati.

un risparmio fiscale può essere parzialmente eroso da costi abitativi, sanitari o scolastici elevati. Stabilità normativa: le leggi fiscali cambiano. Una giurisdizione oggi vantaggiosa potrebbe modificare il proprio regime domani — come dimostra proprio l’aumento della flat tax italiana da €200.000 a €300.000.

Chi si avvicina a questi temi per la prima volta farebbe bene a partire da una mappatura chiara della propria situazione patrimoniale e reddituale, prima ancora di guardare alle destinazioni. La pianificazione fiscale internazionale funziona solo se costruita su basi solide e documentate — non come reazione emotiva alle aliquote IRPEF, ma come strategia strutturata nel tempo. Il risparmio è reale, ma lo è anche la complessità che comporta gestirlo correttamente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.