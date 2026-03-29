Quanto guadagna Giorgia Meloni? La cifra dichiarata e quanto paga di tasse

I dati ufficiali pubblicati dalla Camera dei deputati mostrano un reddito complessivo di Giorgia Meloni pari a 180.031 euro per l’anno d’imposta 2024, con una riduzione evidente rispetto all’anno precedente.

Il confronto con il 2023 chiarisce subito il quadro: in quell’anno il reddito dichiarato era vicino ai 459 mila euro. La differenza non deriva da un cambiamento dello stipendio legato alla carica, ma dalla composizione del reddito stesso. Nel 2024 viene meno una componente che negli anni precedenti aveva inciso in modo rilevante, cioè i diritti d’autore legati ai libri pubblicati.

Questo porta il reddito su un livello più stabile, legato in prevalenza all’attività istituzionale. Non si tratta quindi di una riduzione strutturale, ma della scomparsa di entrate variabili che avevano aumentato il totale negli anni precedenti.

La struttura del reddito dichiarato

Il documento depositato indica un imponibile di 178.371 euro, su cui viene calcolata l’imposta. Dopo l’applicazione delle detrazioni previste, l’imposta netta risulta pari a 63.066 euro. Il rapporto tra reddito e tasse pagate rientra nelle logiche del sistema fiscale ordinario, senza elementi specifici legati al ruolo politico.

Questo significa che la tassazione segue le aliquote previste per i redditi elevati, con una parte consistente del reddito assorbita dal prelievo fiscale. La struttura è la stessa applicata a tutti i contribuenti nella stessa fascia di reddito.

Negli anni precedenti, i proventi derivanti dai libri avevano inciso in modo diretto sul totale dichiarato. Titoli come Io sono Giorgia e La versione di Giorgia avevano generato entrate aggiuntive, modificando la base complessiva del reddito.

Nel 2024 queste entrate non risultano presenti. Questo spiega gran parte della differenza tra i due anni, senza richiedere altre interpretazioni. Il reddito resta quindi legato alla componente principale, cioè quella istituzionale.

La variazione patrimoniale

Nel documento compare anche una variazione legata all’acquisto di una prima casa. Questo tipo di operazione non incide direttamente sul reddito complessivo, ma modifica il quadro patrimoniale e può avere effetti indiretti sulla situazione fiscale. È un elemento che contribuisce a definire il contesto economico generale, anche se non spiega da solo la riduzione del reddito dichiarato.

Il dato del 2024 rappresenta una fotografia più lineare rispetto all’anno precedente. Viene meno la componente variabile e resta quella stabile. Questo rende il reddito più prevedibile, ma anche meno elevato nel confronto diretto.

La possibilità che in futuro tornino entrate aggiuntive resta legata a fattori esterni, come nuove pubblicazioni o altre attività. In quel caso, il reddito complessivo potrebbe tornare a crescere, seguendo lo stesso schema già visto.

La struttura del reddito non è diversa da quella di altri contribuenti con entrate multiple. Quando una componente straordinaria viene meno, il totale si riduce anche in modo consistente. Quando ritorna, il dato cresce.

Nel caso specifico, la differenza tra un anno e l’altro dipende quasi interamente da questo meccanismo. Il valore finale cambia, ma la logica resta la stessa.