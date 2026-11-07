A novembre 2026 i prezzi del carrello spesa tornano a salire secondo Assoutenti. Ortaggi +31% e frutti di bosco +29,3% su base annua: le cause e l'impatto sulla spesa.

I prezzi del carrello spesa a novembre 2026 hanno ripreso a salire con una forza che non si vedeva da mesi. Il report diffuso da Assoutenti il 1° novembre, elaborato su dati Istat, fotografa una situazione che colpisce soprattutto l’ortofrutta: gli ortaggi a frutto hanno registrato un rincaro vicino al 31% su base annua, mentre i frutti di bosco segnano un aumento del 29,3%. Sullo sfondo, un tasso di inflazione generale che ha raggiunto il 5,4%, un livello che torna a pesare concretamente sulla spesa quotidiana delle famiglie italiane.

Ortaggi a frutto: quasi +31% su base annua

La categoria più colpita è quella degli ortaggi a frutto — pomodori, zucchine, peperoni — con un incremento annuo che sfiora il 31%. Non si tratta di una variazione marginale: per chi fa la spesa ogni settimana, significa pagare quasi un terzo in più rispetto a dodici mesi fa per prodotti che entrano quotidianamente nella dieta mediterranea.

Il pomodoro è l’esempio più immediato. È un ingrediente base di sughi, insalate e piatti pronti, e il suo prezzo è visibile su ogni banco del supermercato. Quando sale così bruscamente, l’impatto si sente in modo diretto, senza filtri. Lo stesso vale per le zucchine e i peperoni, che in questa stagione autunnale dipendono in larga parte da coltivazioni in serra, con costi energetici che incidono pesantemente sul prezzo finale.

Il dato Assoutenti sui prezzi carrello spesa novembre non è una stima: è costruito su rilevazioni Istat che confrontano i prezzi al consumo mese per mese e anno su anno. Questo rende il +31% una cifra solida, non un’approssimazione di parte.

Frutti di bosco: +29,3%, un aumento che sorprende

Mirtilli, lamponi, more: i frutti di bosco hanno segnato un +29,3% annuo. È un dato che colpisce perché questa categoria era rimasta relativamente stabile nei mesi precedenti. L’accelerazione autunnale suggerisce che la pressione sui costi di produzione e distribuzione si sta trasmettendo anche a segmenti di mercato che in passato avevano mostrato maggiore resilienza.

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I frutti di bosco sono un prodotto che ha visto crescere la domanda negli ultimi anni, spinto dalla diffusione di diete ricche di antiossidanti e dall’uso nei prodotti trasformati — yogurt, succhi, dessert. Una domanda strutturalmente alta, combinata con costi di produzione in aumento, crea le condizioni perfette per rincari significativi.

Cosa spinge i prezzi: energia, trasporti e filiera

Dietro questi numeri c’è una catena di costi che si è accumulata nel tempo. Secondo l’analisi di Assoutenti, i rincari di energia, carburanti e trasporti stanno percorrendo tutta la filiera agroalimentare, dall’azienda agricola allo scaffale del supermercato.

Il meccanismo è abbastanza lineare:

Produzione: il costo dell’energia incide direttamente sulle serre, sulla refrigerazione e sui macchinari agricoli. Quando l’energia costa di più, il costo per unità prodotta sale.

il costo dell’energia incide direttamente sulle serre, sulla refrigerazione e sui macchinari agricoli. Quando l’energia costa di più, il costo per unità prodotta sale. Trasporto: il carburante è una voce rilevante per chi muove prodotti freschi su gomma. I prodotti ortofrutticoli richiedono catene del freddo continue, il che amplifica l’incidenza dei costi logistici.

il carburante è una voce rilevante per chi muove prodotti freschi su gomma. I prodotti ortofrutticoli richiedono catene del freddo continue, il che amplifica l’incidenza dei costi logistici. Distribuzione: magazzini refrigerati, gestione delle perdite di prodotto, personale — tutti elementi che assorbono i rincari energetici e li trasferiscono, almeno in parte, al prezzo finale.

Il risultato è che l’inflazione al 5,4% non è distribuita uniformemente. Alcune categorie restano stabili o scendono, altre — come gli ortaggi a frutto — assorbono aumenti che moltiplicano la media generale.

Quali categorie osservare nei prossimi mesi

Il report di novembre è una fotografia, ma indica anche una direzione. Monitorare i prezzi carrello spesa novembre serve a capire dove si stanno formando le pressioni inflazionistiche più forti, e quali categorie potrebbero continuare a salire.

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L’ortofrutta è per sua natura soggetta a stagionalità: i prezzi possono cambiare rapidamente al variare delle condizioni climatiche e dell’offerta disponibile. Tuttavia, quando i rincari sono trainati da costi strutturali come energia e trasporti, la volatilità stagionale si somma a una pressione di fondo che non si risolve con il cambio di stagione.

Alcune indicazioni pratiche per chi gestisce il budget familiare:

Preferire gli ortaggi di piena stagione rispetto a quelli fuori stagione, che richiedono serre o lunghi trasporti.

rispetto a quelli fuori stagione, che richiedono serre o lunghi trasporti. Valutare i prodotti surgelati per le categorie più colpite dai rincari: la qualità nutrizionale è comparabile e il prezzo spesso più stabile.

per le categorie più colpite dai rincari: la qualità nutrizionale è comparabile e il prezzo spesso più stabile. Confrontare i prezzi tra canali diversi — mercati rionali, discount, supermercati tradizionali — perché le differenze in questa fase possono essere significative.

Tenere d’occhio le promozioni settimanali sui prodotti freschi, che i distributori usano per sostenere i volumi in periodi di pressione sui prezzi.

Il contesto: inflazione al 5,4% e nuovi listini da novembre

Il dato sull’inflazione generale al 5,4% fotografa un contesto in cui il potere d’acquisto delle famiglie continua a erodere. Con i prezzi carrello spesa novembre che segnano rincari a doppia cifra su alcune categorie chiave, la distanza tra inflazione media e inflazione percepita al supermercato tende ad allargarsi.

Assoutenti ha segnalato che novembre 2026 coincide anche con l’entrata in vigore di nuovi listini prezzi da parte di alcuni operatori della grande distribuzione. Questo significa che parte dei rincari rilevati da Istat potrebbe non essere ancora pienamente visibile nei prezzi al consumo, e che le settimane successive potrebbero consolidare ulteriormente la tendenza al rialzo.

Per approfondire i dati Istat sull’inflazione e i prezzi al consumo in Italia, il riferimento ufficiale è il portale prezzi dell’Istat, che pubblica le rilevazioni mensili con il dettaglio per categoria merceologica.

Chi vuole capire dove andrà la spesa alimentare nelle prossime settimane deve guardare soprattutto all’evoluzione dei costi energetici: finché quella pressione non si allenta, gli scaffali del reparto frutta e verdura resteranno il punto in cui l’inflazione si fa più concreta e più visibile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.