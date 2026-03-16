Nessuno lo usa, ma con il trucco della ‘siringa’ ottieni il -40% sulle bollette della luce

Sei stanco di vedere bollette energetiche che sembrano non finire mai? Un piccolo trucco, che spesso viene ignorato, potrebbe farti risparmiare fino al 30% sulla bolletta dell’elettricità.

E no, non si tratta di cambiare frigo o installare complicati dispositivi. È una soluzione davvero semplice, che riguarda una delle cose che usiamo tutti i giorni: il nostro frigorifero.

Il frigo: l’invisibile consumatore di energia

Il frigorifero è sicuramente uno degli elettrodomestici che lavorano più duramente in casa. Lo usiamo ogni giorno, giorno e notte, eppure spesso non ci rendiamo conto di quanto incida sulla bolletta dell’elettricità.

La verità è che il frigo può arrivare a consumare fino al 30% dell’energia di una famiglia media. E con le bollette sempre più alte, trascurare l’efficienza del frigorifero è un po’ come lasciare una finestra aperta in inverno.

Il frigorifero non è inefficiente per natura, ma spesso accumula piccole inefficienze nel tempo. Queste inefficienze, invisibili a occhio nudo, costringono il frigo a lavorare più del necessario per mantenere la temperatura. Il risultato? Un consumo maggiore di energia e una maggiore usura dell’apparecchio.

I principali colpevoli sono l’accumulo di brina nel congelatore e le guarnizioni della porta, che con il tempo si usurano e non sigillano più bene. Questi problemi fanno sì che il motore lavori più intensamente, portando a un inutile spreco energetico.

La soluzione: due semplici azioni per risparmiare

La buona notizia è che il trucco per ridurre i consumi è semplice e veloce. E non serve essere esperti per metterlo in pratica. Basta seguire due semplici passi. Innanzitutto occorre sbrinare il congelatore. Anche uno strato sottile di brina può impedire al frigorifero di funzionare al meglio. Un accumulo di ghiaccio di appena 3 mm può aumentare il consumo del 30%. Sbrinare il congelatore non richiede molto tempo, ma fa una grande differenza.

Occorre poi pulire le guarnizioni della porta. Le guarnizioni sono il “muro” che separa il freddo dal caldo. Quando si sporcano o si rovinano, l’aria calda entra e il frigo deve lavorare di più per mantenere la temperatura interna. Basta un panno umido con acqua e aceto per pulirle e riportarle alla loro efficienza.

C’è poi un trucchetto niente male che devi conoscere, e che molte caalinghe conoscono bene: la tecnica “della siringa”. Esiste un piccolo foro nel tuo frigorifero che, se trascurato, lo trasforma in un vampiro di energia. Basta spruzzarci dentro un po’ d’acqua tiepida con una siringa per sciogliere i residui e far respirare il sistema di scarico.

È un gesto da 30 secondi che riduce lo sforzo del motore al minimo: il risultato? Un frigo così efficiente che consumerà meno della luce che lasci accesa in corridoio.

Integrare questi due gesti nella tua routine è facile e ti farà risparmiare. Non serve un intervento tecnico, basta fare attenzione alla manutenzione del frigo con regolarità. Puoi fare una pulizia delle guarnizioni e sbrinare il congelatore ogni 3-4 mesi, così il tuo frigorifero continuerà a funzionare in modo più efficiente, facendoti risparmiare sulla bolletta.

Altri consigli per mantenere basso il consumo

Oltre a sbrinare e pulire le guarnizioni, ci sono altre cose che puoi fare per ottimizzare il funzionamento del frigo. Innanzitutto lascia spazio dietro il frigorifero: mantieni circa 5-10 cm di distanza tra il frigo e il muro per permettere una buona circolazione dell’aria.

Non mettere cibi caldi nel frigo: lasciali raffreddare prima, altrimenti il frigo dovrà lavorare di più per abbassare la temperatura. Infine, non riempirlo troppo: lascia un po’ di spazio tra i cibi, così l’aria fredda può circolare meglio.

I risparmi dipendono dal tipo di frigo e dalla sua età, ma in generale, applicando questi accorgimenti, puoi risparmiare tra i 40 e i 70 euro all’anno. Se il tuo frigorifero è vecchio o non molto efficiente, il risparmio potrebbe essere anche maggiore.