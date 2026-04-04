Bonus edilizi, quando si trasferiscono davvero le detrazioni tra vendita, donazione ed eredità

Le detrazioni legate ai bonus edilizi non restano sempre in capo a chi ha sostenuto la spesa, ma possono trasferirsi in base a ciò che accade all’immobile.

Vendita, donazione, successione o anche semplici variazioni nella titolarità possono cambiare il soggetto che ha diritto a beneficiare delle quote residue. Le regole non sono sempre intuitive e, proprio per questo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel tempo i casi più frequenti, distinguendo quando il passaggio è automatico e quando invece non avviene.

Capire queste differenze è fondamentale, perché può incidere concretamente sulla convenienza di una cessione o sulla gestione di un immobile nel tempo.

Come funziona la detrazione sui lavori edilizi

Le spese per interventi di recupero edilizio rientrano nella disciplina prevista dall’articolo 16-bis del TUIR e danno diritto a una detrazione Irpef che viene ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il beneficio spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute e deve essere suddiviso tra i soggetti che possiedono o detengono l’immobile su cui vengono eseguiti i lavori.

Questo significa che la detrazione non è legata solo alla proprietà, ma anche al titolo con cui si utilizza l’immobile, elemento che diventa centrale quando la titolarità cambia nel tempo.

Quando la detrazione si trasferisce con l’immobile

Nel caso più comune, quello della vendita, la regola generale prevede che le quote di detrazione non ancora utilizzate vengano trasferite all’acquirente, salvo che le parti decidano diversamente.

Se nell’atto di compravendita non viene specificato nulla, il passaggio è automatico e il nuovo proprietario subentra nel diritto alla detrazione. Il venditore può comunque mantenere il beneficio, ma solo se questa scelta viene espressamente indicata.

Lo stesso principio si applica anche in caso di donazione o permuta, perché la normativa estende le regole previste per la vendita a tutte le forme di trasferimento dell’immobile tra vivi.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la cessione parziale: la detrazione si trasferisce solo se viene ceduto l’intero immobile oppure se, a seguito dell’operazione, l’acquirente diventa proprietario esclusivo.

Quando la detrazione non si trasferisce

Esistono situazioni in cui il diritto resta in capo a chi ha sostenuto la spesa, anche se l’immobile cambia titolarità. È il caso, ad esempio, del detentore dell’immobile, come l’inquilino o il comodatario, che conserva il diritto alla detrazione anche se il rapporto si interrompe.

Lo stesso vale per il familiare convivente che ha sostenuto le spese, il quale può continuare a beneficiare delle quote residue indipendentemente dalla successiva cessione dell’immobile.

Un’ulteriore particolarità riguarda l’usufrutto: in caso di costituzione di questo diritto, le detrazioni restano al nudo proprietario e non si trasferiscono all’usufruttuario.

Cosa succede in caso di eredità

In caso di successione, la detrazione non utilizzata viene trasferita agli eredi, ma solo a determinate condizioni. Il diritto spetta esclusivamente a chi mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile, cioè a chi può disporne concretamente.

Se più eredi utilizzano l’immobile, la detrazione viene suddivisa tra loro in parti uguali. Se invece nessuno ne ha la disponibilità, ad esempio perché l’immobile è locato, il beneficio non può essere utilizzato fino a quando la detenzione non viene ripristinata.

È inoltre necessario che la disponibilità dell’immobile sia mantenuta per l’intero periodo d’imposta, altrimenti il diritto alla detrazione per quell’anno non matura.

Perché è importante verificare prima di trasferire un immobile

Le regole sul trasferimento delle detrazioni incidono direttamente sulle decisioni legate agli immobili. Vendere, donare o ereditare un immobile con lavori in corso o con quote residue può comportare conseguenze fiscali rilevanti, spesso sottovalutate.

Per questo motivo, prima di qualsiasi operazione, è sempre opportuno verificare la situazione delle detrazioni e valutare se convenga mantenerle o trasferirle, anche inserendo specifiche clausole negli atti.

La gestione delle detrazioni non è automatica in tutti i casi e può fare la differenza nel valore reale dell’operazione.