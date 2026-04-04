Iliad ha deciso di spazzare via la concorrenza: è l’offerta migliore di sempre, al prezzo di un caffè

Iliad propone spesso offerte che possiamo definire veramente vantaggiose, e forse stavolta si è superata: scopriamo di più a riguardo.

La gamma di offerte di Iliad si arricchisce con una nuova proposta pensata per coloro che cercano un elevato quantitativo di traffico dati a un prezzo contenuto. La TOP 170 Plus è una tariffa mensile da 7,99 euro, che offre 170 GB in 4G/4G+ per la navigazione in Italia e 17 GB dedicati al roaming in Europa, senza intaccare la soglia nazionale.

Questo piano è disponibile per l’attivazione fino al 19 maggio alle ore 15:00, e si rivolge sia ai nuovi clienti che a chi è già utente Iliad e desidera ampliare il quantitativo di dati nella propria offerta.

Un’offerta competitiva nella fascia sotto i 10 euro

TOP 170 Plus si colloca nella fascia di mercato sotto i 10 euro al mese, un segmento in cui diversi operatori offrono soluzioni con soglie dati e condizioni differenti. Secondo quanto comunicato da Iliad, questa nuova proposta rappresenta la tariffa con la maggiore disponibilità di gigabyte per la navigazione in Europa, tra quelle con prezzo inferiore ai 10 euro. Questo vale sia per gli operatori infrastrutturati che per i second brand, posizionando Iliad come un protagonista in questo segmento.

L’offerta include anche minuti e SMS illimitati in Italia, permettendo agli utenti di comunicare liberamente senza limiti. Un altro vantaggio significativo è la possibilità di effettuare chiamate illimitate dall’Italia verso numerosi numeri fissi internazionali e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada, un valore aggiunto che distingue Iliad dalle altre offerte disponibili sul mercato.

Un’offerta chiara e senza costi nascosti

La TOP 170 Plus offre 170 GB in 4G/4G+ per la navigazione in Italia, con un ulteriore vantaggio per chi viaggia in Europa: 17 GB di traffico dedicato al roaming che non vanno a ridurre la soglia di traffico disponibile in Italia. Questo significa che l’utilizzo dei dati all’estero viene conteggiato separatamente, offrendo maggiore flessibilità e tranquillità a chi si trova a utilizzare il piano anche fuori dai confini nazionali.

Iliad continua a mantenere la sua struttura tipica di offerte: nessun costo nascosto e condizioni trasparenti che permettono agli utenti di conoscere esattamente cosa stanno pagando e cosa stanno ottenendo. Con TOP 170 Plus, non ci sono sorprese sul prezzo o sulle condizioni, un aspetto che rende questa proposta particolarmente apprezzata da chi cerca semplicità e chiarezza.

Dettagli dell’offerta

Il piano TOP 170 Plus prevede il pagamento di 7,99 euro al mese, con attivazione SIM a 9,99 euro. In sintesi, l’offerta comprende traffico dati in Italia 170 GB in 4G/4G+, traffico dati in Europa 17 GB dedicati, non sottratti al bundle nazionale, minuti e SMS illimitati in Italia e minuti illimitati verso numeri fissi internazionali e numeri mobili di Stati Uniti e Canada

La TOP 170 Plus è disponibile per l’attivazione online, tramite il sito ufficiale iliad.it, oppure presso la rete fisica dell’operatore, che conta oltre 9.000 punti vendita tra Iliad Store, Iliad Corner e Iliad Space distribuiti sul territorio italiano. Il costo di attivazione della SIM è di 9,99 euro.

Questa offerta può essere sottoscritta sia da nuovi clienti che desiderano attivare una SIM Iliad, sia da chi è già cliente e intende aggiornare la propria tariffa per beneficiare di un maggiore quantitativo di traffico dati.

In sintesi, TOP 170 Plus rappresenta una proposta allettante per chi cerca un’offerta con un ampio quantitativo di dati a un prezzo competitivo, sia per la navigazione in Italia che per il roaming in Europa, accompagnata da chiamate illimitate e senza costi nascosti.