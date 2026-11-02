Cinque ex dipendenti di una società concessionaria del Gratta e Vinci avrebbero violato i server aziendali per individuare i biglietti vincenti prima che finissero nelle mani del pubblico, organizzando poi una rete di complici — parenti e amici — incaricati di acquistarli nelle ricevitorie sparse su tutto il territorio nazionale. Il risultato di questa operazione è un sequestro di beni del valore complessivo di oltre 25 milioni di euro, eseguito dalla Guardia di Finanza su delega della Procura Regionale della Corte dei conti per il Lazio. Una truffa gratta e vinci di dimensioni eccezionali, che ha coinvolto sei province italiane, tra cui Treviso, e che ha messo a nudo una vulnerabilità sistemica nel cuore della gestione delle lotterie nazionali.

Come funzionava il meccanismo di frode

Il sistema ideato dai cinque ex dipendenti era, nella sua struttura, di una semplicità quasi disarmante: accedere ai server della concessionaria per cui lavoravano e intercettare i dati relativi ai biglietti premiati prima della distribuzione al pubblico. Non si trattava di alterare i biglietti fisicamente, né di falsificarli: il vantaggio era tutto informativo. Sapere in anticipo quali tagliandi custodivano premi milionari consentiva di indirizzare gli acquisti con precisione chirurgica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, attraverso questa manipolazione dei server furono identificati quattro biglietti vincenti: due da 7 milioni di euro ciascuno — corrispondenti al primo premio — e due da 5 milioni di euro ciascuno. Un bottino complessivo di 24 milioni di euro in premi, acquisiti non dagli stessi ex dipendenti ma da una rete di persone a loro vicine.

Il passaggio chiave era proprio questo: i cinque non si presentavano di persona alle ricevitorie. A comprare i biglietti “giusti” erano parenti e amici, distribuiti in punti vendita su tutto il territorio nazionale. Una scelta che rendeva più difficile risalire alla fonte dell’informazione privilegiata e che diluiva il rischio di destare sospetti in un’unica area geografica.

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Il ruolo della Guardia di Finanza e della Corte dei conti

L’operazione di sequestro è stata condotta dalla Guardia di Finanza su mandato della Procura Regionale della Corte dei conti per il Lazio. Non si tratta di un dettaglio marginale: il coinvolgimento della Corte dei conti segnala che la vicenda viene inquadrata anche sotto il profilo del danno erariale, ovvero del pregiudizio economico causato allo Stato e alle sue strutture di controllo.

Il sequestro, eseguito nell’ottobre 2026, mira esplicitamente a garantire il risarcimento del danno all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente statale che sovrintende al settore delle lotterie in Italia. In altri termini, i beni congelati servono da garanzia patrimoniale nell’eventualità di una condanna al risarcimento.

L’indagine ha interessato sei province, a testimonianza della dimensione geografica della rete costruita dagli indagati. Tra i territori coinvolti figura anche Treviso, segno che la catena di distribuzione dei biglietti “segnalati” si estendeva ben oltre il centro Italia.

I beni sequestrati: appartamenti, ville e veicoli

Il provvedimento di sequestro ha colpito un patrimonio articolato e variegato. Tra i beni congelati figurano:

Appartamenti e ville

Garage e cantine

Motocicli e autovetture

Un inventario che racconta la trasformazione di premi in apparenza “legittimi” in beni reali, distribuiti tra i diversi soggetti coinvolti nella frode. Il sequestro preventivo, in questa fase, non equivale a una condanna: serve a cristallizzare il patrimonio e a impedirne la dispersione prima che la vicenda giudiziaria si concluda.

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Una truffa gratta e vinci che solleva domande sulla sicurezza del sistema

Al di là dei numeri, questa truffa gratta e vinci pone una questione strutturale che il settore non può ignorare. La vulnerabilità sfruttata non era tecnica nel senso tradizionale del termine — non si trattava di un attacco informatico esterno — ma di un abuso di accesso privilegiato da parte di chi conosceva dall’interno le infrastrutture della concessionaria.

È un tipo di rischio che gli esperti di sicurezza definiscono insider threat: la minaccia che viene da chi ha già le chiavi in mano. In questo caso, cinque persone con accesso ai server aziendali avrebbero trasformato quella posizione di fiducia in uno strumento di arricchimento illecito.

Vale la pena sottolineare che la società concessionaria coinvolta è descritta come estranea alla vicenda: il comportamento contestato riguarda esclusivamente i cinque ex dipendenti, non l’azienda in quanto tale. Ciò non toglie che l’episodio metta in luce quanto sia critico il controllo degli accessi ai sistemi che gestiscono informazioni sensibili sulle lotterie nazionali.

Per chi volesse approfondire il quadro normativo e le competenze dell’ente vigilante, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica documentazione aggiornata sulle regole che disciplinano le concessioni nel settore dei giochi pubblici in Italia.

Il sequestro da 25 milioni rappresenta oggi la misura più concreta della portata di questa vicenda. La fase successiva — quella che stabilirà responsabilità penali ed eventuali obblighi risarcitori — è ancora in corso, ma il segnale lanciato dall’operazione è già inequivocabile: la Guardia di Finanza e la Corte dei conti monitorano anche i gangli interni del sistema lotterie, e le tracce patrimoniali lasciate da operazioni di questo tipo sono tutt’altro che invisibili.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.