In un panorama finanziario dove l’incertezza spinge spesso i piccoli risparmiatori a lasciare i propri fondi infruttiferi sui conti correnti, la nuova proposta di Poste Italiane prova a tracciare una rotta diversa.

Dall’11 febbraio 2025, il mercato dei prodotti garantiti si arricchisce con il Buono 3×4, uno strumento pensato per chi non dispone di grandi patrimoni iniziali ma possiede la dote, oggi rara, della pazienza temporale. La logica non è quella del colpo speculativo, bensì quella di una crescita programmata che si estende su un arco di dodici anni.

Il nuovo Buono Fruttifero di Poste Italiane

Il meccanismo di funzionamento si basa su una struttura a scalini: il rendimento non è lineare, ma cresce sensibilmente ogni triennio. Se al termine del terzo anno il tasso effettivo annuo lordo si attesta sull’1,00%, la progressione accelera sensibilmente nella seconda metà della vita del titolo, raggiungendo l’1,50% al sesto anno e il 2,25% al nono, fino a toccare il 3,00% lordo annuo alla scadenza definitiva del dodicesimo anno. È una dinamica che premia la fedeltà del sottoscrittore, trasformando anche un accantonamento modesto in una somma rilevante grazie all’effetto della capitalizzazione.

L’accessibilità è uno dei pilastri dell’offerta. La soglia d’ingresso è fissata a soli 50 euro, con la possibilità di procedere per multipli di tale cifra. Questo dettaglio trasforma il buono in un salvadanaio digitale o cartaceo, ideale per chi vuole destinare piccole eccedenze mensili a un obiettivo di lungo termine, come la maggiore età di un figlio o un fondo di emergenza strutturato. La gestione operativa riflette l’ibridazione tecnologica del Gruppo: si può sottoscrivere il titolo sia fisicamente negli uffici postali – magari prenotando il turno tramite app per evitare le code del lunedì mattina – sia in totale autonomia attraverso il portale poste.it o l’applicazione mobile, a patto di essere titolari di un Libretto Smart o di un conto BancoPosta.

Sotto il profilo fiscale, il Buono 3×4 mantiene i vantaggi storici legati ai titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti. La tassazione sugli interessi è fissata al 12,50%, un’aliquota decisamente più favorevole rispetto al 26% applicato su conti deposito o azioni. Inoltre, il titolo gode dell’esenzione dall’imposta di successione. Un aspetto spesso sottovalutato è l’assenza totale di costi di gestione: non ci sono commissioni per la sottoscrizione né per il rimborso, il che significa che ogni centesimo guadagnato rimane effettivamente nelle tasche del risparmiatore, al netto degli oneri fiscali.

L’intuizione che emerge analizzando questo strumento è che il vero valore non risieda solo nel tasso d’interesse, ma nella sua funzione di “freno psicologico” al consumo impulsivo. In un’epoca di gratificazione istantanea, il Buono 3×4 agisce come un impegno con se stessi. La flessibilità resta comunque garantita: il capitale è sempre rimborsabile e, superati i primi tre anni, non si perdono nemmeno gli interessi maturati fino a quel momento. La garanzia dello Stato italiano chiude il cerchio, offrendo quella serenità che molti investitori faticano a trovare nei prodotti più complessi del mercato bancario tradizionale.