Short squeeze a Piazza Affari, i fondi iniziano a coprirsi: ecco dove può scattare il rialzo

Le posizioni corte non sono solo una scommessa ribassista: in certe fasi diventano anche carburante per il rialzo.

Nelle ultime settimane Piazza Affari ha mostrato un comportamento che gli operatori conoscono bene: quando molti fondi si concentrano sulle vendite allo scoperto e il contesto cambia improvvisamente, la ricopertura delle posizioni può trasformarsi in una spinta ulteriore ai prezzi. È il meccanismo dello short squeeze, un fenomeno che torna d’attualità soprattutto sui titoli dove l’esposizione short resta elevata e i movimenti dei grandi fondi iniziano a diventare meno lineari.

I dati pubblicati sul mercato italiano confermano che il tema non è teorico. Le comunicazioni sulle posizioni nette corte mostrano infatti un quadro molto dinamico, con riduzioni su alcuni nomi e aumenti su altri, segnale di un mercato che sta riequilibrando in fretta le scommesse costruite nelle fasi più tese della volatilità.

Come funziona davvero uno short squeeze

La vendita allo scoperto consiste nel prendere in prestito un titolo, venderlo sul mercato e tentare di riacquistarlo più avanti a un prezzo inferiore. Finché il titolo scende, la strategia funziona. Il problema nasce quando il prezzo prende la strada opposta.

Se il mercato sale con decisione, chi è short può essere costretto a chiudere la posizione in fretta per limitare le perdite. Questo significa comprare azioni sul mercato. E quando più operatori fanno la stessa cosa nello stesso momento, quelle ricoperture finiscono per alimentare un ulteriore rialzo. È qui che si crea la vera trappola: il flusso di acquisti non nasce da nuova fiducia sul titolo, ma dall’urgenza di chi deve uscire da una scommessa sbagliata.

Nel caso italiano, le posizioni nette corte pubblicate da Consob rappresentano il riferimento ufficiale per capire dove la pressione ribassista è più concentrata. La pubblicazione riguarda le posizioni pari o superiori allo 0,5% del capitale, o quelle che dopo aver superato tale soglia vi rientrano sotto con un’ultima segnalazione disponibile.

Dove si concentra la pressione a Piazza Affari

La fotografia più recente del mercato mostra che alcuni titoli continuano a essere osservati speciali. A fine marzo, Saipem risultava ancora il titolo più shortato di Piazza Affari con 12 posizioni nette corte pari al 10,14% del capitale, davanti a Nexi con il 6,52%, Avio con il 4,23%, Amplifon con il 3,91% e BFF Bank con il 3,54%.

Questi numeri non implicano automaticamente uno squeeze imminente, ma indicano dove il potenziale tecnico può diventare più sensibile se il mercato inizia a muoversi contro le attese dei ribassisti. Più la posizione corta aggregata è elevata, maggiore è il rischio che un recupero del titolo costringa parte degli operatori a rincorrere il prezzo in acquisto.

I segnali arrivano già dalle prime ricoperture

Negli ultimi aggiornamenti alcune mosse dei fondi hanno cominciato a suggerire un cambio di passo. Su BFF Bank, per esempio, Citadel Advisors ha ridotto la propria posizione netta corta all’1,48% dal precedente 1,53%, mentre nello stesso titolo Marshall Wace è salita all’1,4% e Walleye Capital all’1,71%. È un incrocio interessante, perché mostra che non tutti i fondi stanno leggendo il quadro allo stesso modo: c’è chi alleggerisce e chi invece insiste.

Su Avio, invece, due operatori quantitativi come Two Sigma e Voleon hanno ridotto l’esposizione, rispettivamente allo 0,74% dallo 0,86% e all’1,68% dall’1,74%. È un altro segnale utile, perché quando iniziano a comparire tagli coordinati o ravvicinati sulle posizioni corte, il mercato tende a guardare con maggiore attenzione alla possibilità che parte del ribasso sia già stato scontato.

Il quadro non è però univoco. Su MPS, per esempio, nello stesso aggiornamento Consob AQR Capital Management ha aumentato la posizione all’1,11% e Syquant Capital allo 0,82%. Questo conferma che non siamo davanti a una ritirata generalizzata degli hedge fund, ma a una fase di selezione molto più aggressiva, in cui alcuni titoli vengono ricoperti e altri restano sotto pressione.

Perché il mercato può diventare più instabile

La fase più delicata nasce proprio quando convivono queste due forze: da un lato fondi che iniziano a ridurre le scommesse ribassiste, dall’altro operatori che provano ancora a difendere l’impostazione short. In un contesto simile basta poco, una notizia favorevole, una trimestrale migliore delle attese o un miglioramento del sentiment generale, per far saltare gli equilibri tecnici.

È per questo che le azioni più shortate non sono soltanto titoli deboli. In certi momenti diventano anche i candidati più esposti a rimbalzi rapidi e violenti. Il mercato non perdona l’affollamento delle stesse strategie, soprattutto quando i grandi fondi si trovano costretti a muoversi tutti nella stessa direzione nel giro di poche sedute.

La lezione per chi guarda Piazza Affari

Osservare le posizioni corte serve a capire dove si stanno accumulando tensioni potenziali, non a prevedere con certezza quale sarà il prossimo squeeze. La presenza di uno short elevato può anticipare sia un’ulteriore discesa sia, al contrario, una risalita improvvisa in caso di ricoperture forzate.

In questa fase Piazza Affari offre diversi esempi di questo equilibrio instabile. Saipem resta il caso più evidente per massa di posizioni short aggregate, mentre i movimenti recenti su BFF Bank e Avio mostrano che le ricoperture sono già iniziate su alcuni fronti. Per chi segue il listino italiano, il punto non è soltanto individuare i titoli più attaccati dai fondi, ma capire quando quelle stesse scommesse iniziano a trasformarsi nel motore del rialzo.