Agenzia delle Entrate, in questo caso non può confiscarti i beni anche se condannato: la nuova sentenza

C’è una linea che separa la sanzione dal recupero del dovuto, e secondo la Corte di Cassazione quella linea non può essere superata.

La sentenza n. 10297 del 18 marzo 2026 introduce un principio destinato a incidere concretamente su migliaia di posizioni fiscali: se il debito con l’Erario è in corso di regolare estinzione tramite rateizzazione, la confisca non può essere eseguita.

Una decisione che arriva al termine di un caso tutt’altro che marginale. La protagonista della vicenda era stata condannata in via definitiva per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, uno dei reati più rilevanti in ambito tributario. Oltre alla pena, era stata disposta anche la confisca per equivalente del profitto illecito, quantificato in oltre 140.000 euro.

Nel frattempo, però, la contribuente aveva scelto un’altra strada: regolarizzare la propria posizione con il Fisco, aderendo a procedure agevolate e avviando un piano di pagamento rateale. I versamenti erano iniziati, e in modo significativo. Nonostante questo, il giudice dell’esecuzione aveva negato la sospensione della confisca, sostenendo che quei pagamenti fossero tardivi e non spontanei.

La Cassazione ha ribaltato completamente questa impostazione. Il ragionamento dei giudici parte da un presupposto chiave: la confisca per equivalente è sì uno strumento incisivo, ma non può trasformarsi in una duplicazione sostanziale della sanzione.

Se lo Stato recupera il dovuto attraverso il pagamento rateale, colpire anche il patrimonio del contribuente con una confisca significherebbe, di fatto, punire due volte per lo stesso fatto. Ed è proprio questo il punto che la Suprema Corte ha voluto chiarire con nettezza.

La svolta normativa e l’interpretazione della Corte

Il nodo giuridico ruota attorno all’articolo 12 bis della normativa sui reati tributari, modificato nel 2024. La versione più recente stabilisce che il sequestro finalizzato alla confisca non può essere disposto quando il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione, a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti e non vi sia rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali.

La novità sta nell’interpretazione offerta dalla Cassazione: questa tutela non riguarda solo il sequestro, ma si estende anche alla fase finale, cioè alla confisca stessa.

Il ragionamento è lineare ma potente: se non è possibile sequestrare i beni quando il contribuente sta pagando, sarebbe illogico – oltre che incoerente – consentire poi la confisca, che rappresenta l’esito definitivo di quel procedimento.

Questa decisione si inserisce in un’evoluzione più ampia del diritto tributario penale, che negli ultimi anni ha progressivamente dato più valore al comportamento collaborativo del contribuente. Pagare il debito, anche a rate, viene considerato un elemento centrale per definire la posizione fiscale e, in alcuni casi, può persino incidere sulla punibilità o sulla misura della pena.

Con questa sentenza, il messaggio diventa ancora più chiaro: chi si mette in regola e rispetta il piano di pagamento non può essere colpito ulteriormente sul piano patrimoniale, almeno finché mantiene gli impegni presi.

Non viene cancellata la legittimità della confisca in sé, che resta uno strumento previsto dalla legge, ma ne viene limitata l’esecuzione. In altre parole, lo Stato può intervenire, ma non mentre il debito viene già recuperato attraverso i canali ordinari.

Un segnale preciso anche per il sistema fiscale

Al di là del singolo caso, la pronuncia ha un valore più ampio. Indica una direzione precisa: incentivare l’adempimento, non scoraggiarlo. Se il contribuente sa che mettersi in regola lo protegge da ulteriori conseguenze patrimoniali, è più probabile che scelga di farlo.

È un equilibrio delicato, quello tra repressione dei reati fiscali e recupero delle risorse per lo Stato. Ma la Cassazione, con questa decisione, sembra aver chiarito una cosa: quando il denaro torna nelle casse pubbliche in modo regolare e verificabile, la funzione punitiva deve fare un passo indietro.

Resta ora da capire quanto questo principio verrà applicato nei tribunali di merito e quanto inciderà sulle strategie dell’amministrazione finanziaria. Per molti contribuenti, però, il segnale è già arrivato forte e chiaro: pagare, anche a rate, può davvero fare la differenza.