Pensioni, scattano gli aumenti: rivalutazione straordinaria, la tabella completa con tutte le cifre

Il cedolino pensione 2026 non è una semplice quietanza di pagamento, ma il punto di caduta di una complessa operazione di ingegneria fiscale e previdenziale.

Per milioni di pensionati italiani, l’appuntamento con l’Inps questo mese si traduce in un assegno più pesante, frutto di un doppio binario: da un lato l’adeguamento all’inflazione (la cosiddetta perequazione), dall’altro gli effetti tangibili della riforma Irpef che ridisegna le trattenute alla fonte.

Il gioco degli incastri fiscali: meno tasse, più netto La novità più rilevante, che agisce silenziosamente sulla base imponibile, è l’abbassamento della seconda aliquota Irpef. Per la fascia di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro annui, il prelievo scende dal 35% al 33%. Non si tratta di un aumento della pensione lorda, ma di una minore erosione fiscale che lascia nelle tasche del contribuente qualche decina di euro in più ogni mese.

Pensioni, cosa cambia e chi ottiene un aumento

A marzo, tuttavia, l’effetto è amplificato. L’Inps procede infatti al versamento dei conguagli arretrati relativi a gennaio e febbraio. Chi percepisce una pensione annua di 40.000 euro si ritroverà un bonus “una tantum” di circa 60 euro (20 euro di aumento mensile più 40 di arretrati), mentre per i redditi che toccano la soglia dei 50.000 euro, il beneficio complessivo di marzo può sfiorare i 100 euro. È interessante notare come, per i redditi altissimi – oltre i 200.000 euro – la manovra venga neutralizzata da un taglio lineare delle detrazioni, una sorta di “clausola di solidarietà” tecnica che impedisce il cumulo dei vantaggi.

La scala della rivalutazione: i numeri nel dettaglio Oltre al fisco, c’è il recupero del potere d’acquisto. Con un’inflazione certificata allo 0,8%, l’indice di rivalutazione per il 2026 appare più timido rispetto agli anni passati, ma resta strutturale. La protezione è totale (100%) solo per gli assegni fino a quattro volte il minimo Inps. Oltre questa soglia, la percentuale di adeguamento decresce progressivamente, punendo chi ha versato di più durante la vita lavorativa.

Ecco una sintesi degli incrementi medi attesi per il rateo di marzo:

Pensione Minima (circa 600 euro): L’aumento è di circa 4,80 euro mensili, portando l’assegno a 603,29 euro.

Pensione Media (1.200 euro): L’adeguamento è di 9,60 euro al mese.

Fascia 1.800 euro: L’incremento lordo si attesta sui 14,40 euro.

Alte pensioni (2.800 euro): Qui entra in gioco il calcolo a scaglioni. Sui primi 2.394 euro si applica il 100% (+19,15€), sulla parte eccedente il 90%. Il totale mensile cresce di circa 22 euro.

Intuizioni oltre la burocrazia Esiste un paradosso in questo aggiornamento: mentre la politica celebra gli aumenti, la percezione reale del pensionato è spesso di irrilevanza. L’aumento di 4 euro su una pensione minima è, paradossalmente, più un onere statistico che un sollievo economico, finendo spesso assorbito dalle variazioni delle addizionali comunali, che variano da borgo a borgo.

Un dettaglio laterale, spesso ignorato dai manuali, è l’incremento delle maggiorazioni sociali per gli over 70 e per gli invalidi civili totali maggiorenni, che riceveranno anch’essi i conguagli di inizio anno. È il trionfo della micro-previdenza, dove pochi euro distribuiti su grandi platee pesano sulle casse dello Stato più di una grande opera infrastrutturale. Da aprile la spinta dei conguagli si esaurirà, lasciando spazio solo all’adeguamento ordinario: un ritorno alla normalità che molti scambieranno per un nuovo taglio.