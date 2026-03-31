Assegno di invalidità 2026, scatta l’aumento a 611€ per tutte queste persone: la circolare INPS

Per chi ha visto ridursi la propria capacità lavorativa, il 2026 segna un passaggio concreto: l’Assegno Ordinario di Invalidità si amplia.

C’è una linea sottile che separa la sicurezza economica dalla fragilità, e spesso passa proprio dalla salute. Quando la capacità di lavorare si riduce in modo significativo, il sistema previdenziale interviene con uno strumento preciso: l’Assegno Ordinario di Invalidità. Una misura che negli anni ha sostenuto migliaia di lavoratori, ma che oggi si presenta con un volto aggiornato, più inclusivo e, in alcuni casi, decisamente più favorevole.

L’Assegno Ordinario di Invalidità, erogato dall’INPS, è una prestazione previdenziale disciplinata dalla legge 222 del 1984. Non è assistenza, e questo dettaglio cambia tutto: non conta il reddito familiare, ma i contributi versati nel corso della propria vita lavorativa.

Per accedere servono due condizioni ben precise. La prima riguarda lo stato di salute: la capacità lavorativa deve risultare ridotta a meno di un terzo, quindi con un’invalidità pari o superiore al 67%. La seconda è contributiva: almeno cinque anni di contributi, di cui tre versati negli ultimi cinque anni prima della domanda.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la temporaneità. L’assegno non è automaticamente definitivo: viene riconosciuto per tre anni, poi sottoposto a revisione medica. Se la condizione persiste, si rinnova. Dopo tre rinnovi consecutivi, però, diventa stabile, senza ulteriori controlli periodici.

Lavoro e assegno: cosa succede davvero

Uno dei punti più delicati riguarda la compatibilità con il lavoro. A differenza di altre prestazioni, l’Assegno Ordinario di Invalidità non si perde se si continua a lavorare. Ma non resta invariato.

Quando il reddito supera determinate soglie, entrano in gioco riduzioni progressive. Se si oltrepassa quattro volte il trattamento minimo, l’importo viene tagliato del 25%. Oltre cinque volte, la riduzione arriva al 50%. Un meccanismo pensato per mantenere equilibrio tra sostegno e capacità economica reale.

Il percorso dell’assegno ha poi una scadenza naturale: i 67 anni. A quel punto, se ci sono i requisiti contributivi, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia. In caso contrario, può diventare assegno sociale, cambiando completamente natura e criteri di accesso.

La vera novità arriva però da una decisione destinata a lasciare il segno. Con la sentenza n. 95 del 2025, la Corte Costituzionale ha cancellato una distinzione che per anni ha penalizzato migliaia di lavoratori.

Fino a quel momento, l’integrazione al trattamento minimo era riservata a chi aveva contributi precedenti al 1996, cioè nel sistema retributivo o misto. Chi invece rientrava nel sistema contributivo puro ne restava escluso.

La Corte ha stabilito che questa differenza violava il principio di uguaglianza. Risultato: anche i lavoratori “contributivi puri” possono ora accedere all’integrazione. Una svolta recepita dall’INPS con istruzioni operative che hanno già iniziato a produrre effetti concreti.

Il punto più concreto resta l’importo. Nel 2026 il trattamento minimo si attesta intorno ai 611 euro mensili. Questo significa che, se l’assegno calcolato risulta più basso, può essere integrato fino a quella soglia, a patto di rispettare i requisiti reddituali previsti.

Ed è proprio qui che si misura il cambiamento reale: chi prima percepiva cifre molto basse senza possibilità di integrazione, oggi può ottenere un importo più dignitoso. Non è solo un aggiornamento tecnico, ma un intervento che incide direttamente sulla vita quotidiana.

Cosa cambia davvero per chi ne ha bisogno

L’Assegno Ordinario di Invalidità resta una misura complessa, fatta di requisiti, controlli e passaggi formali. Ma nel 2026 appare più coerente con la realtà del lavoro attuale, dove carriere discontinue e contributi frammentati sono sempre più frequenti.

La sensazione è che qualcosa si stia riequilibrando. Non tutto, certo. Ma abbastanza da fare la differenza per chi si trova in una fase fragile della propria vita, quando lavorare diventa più difficile e ogni entrata conta più del solito.

E proprio qui si apre una riflessione inevitabile: quanto il sistema previdenziale riuscirà davvero ad adattarsi ai nuovi percorsi lavorativi, sempre meno lineari e sempre più incerti.