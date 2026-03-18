Certificate su blue chip italiane, rendimento vicino al 9% annuo con protezione al 60%: come funziona davvero

In un mercato incerto tra inflazione, tassi e tensioni geopolitiche, strumenti come i certificate tornano al centro dell’attenzione. Non promettono rendimenti senza rischio, ma offrono una struttura che prova a bilanciare flussi cedolari e protezione del capitale.

Il prodotto analizzato è un Fast Memory Cash Collect di Vontobel, costruito su quattro grandi nomi italiani. Dietro numeri e meccanismi si nasconde però una dinamica più interessante: capire quando questi strumenti funzionano davvero e quando invece espongono a rischi sottovalutati.

Il paniere non è casuale e dice molto sul prodotto

Il certificate si basa su Eni, Poste Italiane, Tenaris e Prysmian, quattro titoli che rappresentano settori diversi ma con alcuni punti di contatto. Non è un dettaglio tecnico, perché è proprio qui che si gioca gran parte del rischio.

Eni e Tenaris rispondono alle dinamiche del petrolio, mentre Poste e Prysmian seguono logiche più legate al sistema Italia e al ciclo industriale. Questo mix crea una correlazione media intorno a 0,42, quindi non troppo elevata.

Tradotto in termini pratici significa che i titoli non si muovono sempre insieme, cosa che aiuta a diversificare, ma introduce un rischio tipico dei certificate “worst of”: basta che uno solo si comporti peggio degli altri per influenzare tutto il risultato.

Volatilità e dividendi raccontano due storie diverse

Guardando alla volatilità emerge un quadro meno tranquillo di quanto possa sembrare. La media si attesta intorno al 26,75%, con Tenaris che sale fino al 32% e rappresenta l’elemento più instabile del paniere.

Questo si traduce in movimenti attesi nell’ordine del 7-8% in un solo mese, un dato che chi investe spesso tende a sottovalutare quando si concentra solo sulla cedola.

Dall’altra parte ci sono i dividendi, che offrono una base più rassicurante. Poste Italiane resta uno dei titoli più generosi del listino con rendimenti vicini al 6%, mentre Eni mantiene una politica di distribuzione costante anche se legata all’andamento del petrolio.

Prysmian, invece, gioca un’altra partita e punta più sulla crescita che sulla cedola, mentre Tenaris resta nel mezzo, con un rendimento più contenuto ma maggiore esposizione al ciclo energetico.

La cedola è interessante ma va letta nel modo giusto

Il certificate paga una cedola dello 0,77% mensile, che su base annua si traduce in circa 9,24%. Un numero che attira, soprattutto in un contesto dove i rendimenti obbligazionari restano incerti.

Ma il punto non è solo quanto paga, bensì in quali condizioni paga. Il meccanismo Memory consente di recuperare eventuali cedole non distribuite in precedenza, elemento che aiuta a gestire fasi di volatilità temporanea.

Questo significa che anche in caso di ribassi momentanei dei sottostanti, il flusso cedolare non viene necessariamente perso ma può essere recuperato se il mercato si stabilizza.

Barriera al 60% e autocall sono i veri pilastri

La protezione principale è rappresentata dalla barriera al 60%, osservata solo a scadenza. È un aspetto spesso sottovalutato ma decisivo, perché elimina il rischio legato a movimenti temporanei durante la vita del prodotto.

In pratica, ciò che conta davvero è il valore finale del titolo peggiore, non quello che succede nel mezzo. Questo rende la struttura più solida rispetto a molte alternative con barriere continue.

Accanto a questo c’è il meccanismo di autocall step-down, che abbassa progressivamente il livello necessario per il rimborso anticipato. Dal sesto mese in poi la soglia scende ogni mese, aumentando le probabilità di uscita anticipata.

È un elemento che cambia completamente la logica del prodotto, perché riduce il tempo di esposizione e permette di chiudere anche in scenari non perfettamente rialzisti.

Il vero rischio è meno evidente di quanto sembri

Guardando l’insieme, il certificate appare costruito per scenari laterali o leggermente negativi. Tuttavia il rischio principale non è la volatilità generale, ma il comportamento del singolo titolo peggiore.

Con una correlazione non elevata, è più probabile che uno dei quattro titoli si discosti dagli altri. Tenaris, per via della volatilità, e Prysmian, per la minore “protezione” dei dividendi, sono i candidati più esposti.

Questo significa che anche in un mercato complessivamente stabile, il prodotto può entrare in difficoltà se uno solo dei sottostanti scende in modo marcato.

Il rendimento è coerente con il rischio, ma non è “regalato”, e richiede una lettura attenta del contesto macro, in particolare energia e ciclo industriale.

Alla fine, strumenti di questo tipo funzionano quando il mercato resta in equilibrio, senza shock prolungati e senza divergenze troppo forti tra i titoli.