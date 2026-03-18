Mercati obbligazionari, fiducia inattesa sulla crisi in Iran ma c’è un dettaglio che preoccupa

I mercati obbligazionari stanno reagendo alla crisi in Medio Oriente in modo meno pessimista di quanto ci si potrebbe aspettare. Nonostante il conflitto in Iran e le tensioni sull’energia, i segnali che arrivano dai bond raccontano una storia più sfumata.

Dietro i numeri si nasconde una scommessa implicita: che la guerra possa avere tempi più brevi del previsto. Ma è davvero così, oppure il mercato sta sottovalutando i rischi?

Perché i rendimenti si stanno muovendo così

Nelle ultime sedute si è visto un movimento piuttosto chiaro. I rendimenti dei titoli di Stato, dopo una fase di forte tensione, hanno iniziato a ridimensionarsi. Il BTp decennale, ad esempio, è sceso fino al 3,65% dopo aver toccato il 3,82% pochi giorni prima.

Anche lo spread con il Bund tedesco si è ristretto sotto i 75 punti base, segnale che il mercato percepisce un rischio meno elevato rispetto ai momenti più caldi.

Quando succede qualcosa del genere, non è mai casuale. I bond, per loro natura, tendono a reagire in anticipo rispetto ad altri asset, soprattutto quando si tratta di inflazione e stabilità economica.

La lettura dei mercati sulla guerra in Iran

Il punto centrale è proprio questo: gli investitori stanno interpretando gli sviluppi militari come un possibile indebolimento del regime iraniano. Le notizie arrivate negli ultimi giorni hanno contribuito a rafforzare questa percezione.

Da qui nasce l’idea che si possa arrivare a una soluzione più rapida, o almeno a un allentamento delle tensioni. Non necessariamente una fine immediata del conflitto, ma una fase in cui diventa più probabile un accordo.

Il vero nodo resta lo Stretto di Hormuz. Finché il traffico delle petroliere resta limitato, il rischio inflazione rimane alto. Se invece si sblocca quel passaggio, l’impatto sull’economia globale potrebbe ridimensionarsi rapidamente.

Inflazione e tassi, il rischio non è sparito

Nonostante la parziale distensione sui rendimenti, il mercato non sta ignorando i segnali più preoccupanti. Le aspettative di inflazione in Italia sono salite in poche settimane di oltre mezzo punto percentuale.

È un movimento che pesa, perché arriva in un contesto in cui la Banca Centrale Europea mantiene come riferimento il target del 2%.

Ancora più interessante è quello che succede sulla curva dei tassi. I bond iniziano a prezzare un possibile rialzo tra lo 0,25% e lo 0,50% entro l’anno, anticipando di fatto le tempistiche rispetto a quanto si immaginava prima dello scoppio della crisi.

Fino a poche settimane fa si parlava di una stretta monetaria lontana nel tempo. Ora lo scenario si è spostato in avanti di circa due anni. Un cambio di prospettiva che, da solo, racconta quanto il contesto sia diventato più instabile.

Il petrolio sopra i 100 dollari cambia tutto

Il vero elemento di pressione resta il prezzo del petrolio. Il Brent si mantiene stabilmente sopra i 100 dollari al barile, nonostante le dichiarazioni politiche che parlano di una possibile fine imminente del conflitto.

I mercati, però, non si muovono sulle parole. Guardano i flussi reali, e finché le petroliere non tornano a passare regolarmente, il rischio resta concreto.

Un aiuto temporaneo è arrivato dal rilascio delle scorte strategiche da parte dei Paesi dell’Agenzia Internazionale dell’Energia. Si tratta di circa 400 milioni di barili, sufficienti però solo per coprire poche settimane.

Questo crea una sorta di conto alla rovescia implicito. Se entro quel periodo non si trova una soluzione, il mercato potrebbe reagire in modo molto più nervoso.

Una fiducia fragile che può cambiare rapidamente

Guardando l’insieme dei segnali, emerge una dinamica particolare. Da un lato c’è una certa fiducia, visibile nel calo dei rendimenti e dello spread. Dall’altro, i rischi restano tutti sul tavolo.

Il mercato obbligazionario sembra credere in uno scenario positivo, ma senza averne ancora le conferme. È una posizione che può reggere finché le notizie continuano a muoversi in una certa direzione.