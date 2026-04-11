Elon Musk ha preso una decisione senza precedenti e ci riguarda tutti da vicino: nessuno se lo aspettava

L’ultima mossa di Elon Musk non è soltanto l’ennesimo capitolo della sua turbolenta relazione con il settore dell’intelligenza artificiale, ma un cambio di paradigma che sposta l’asse del potere tecnologico globale verso un orizzonte inesplorato.

Il fondatore di Tesla e xAI ha deciso di interrompere bruscamente ogni flusso di finanziamento diretto verso i rami commerciali delle sue partecipazioni in ambito AI, dirottando la totalità delle risorse verso entità rigorosamente no-profit. Una scelta che, per quanto possa sembrare una questione di equilibri della Silicon Valley, tocca l’Italia in un momento in cui il Paese cerca faticosamente di definire la propria sovranità digitale.

Il punto di rottura riguarda la visione di un’intelligenza artificiale che non sia più ostaggio del profitto trimestrale, ma un bene comune regolamentato da princìpi di totale trasparenza. Questa decisione arriva in un 2026 che vede l’Europa, e in particolare il mercato italiano, alle prese con l’implementazione definitiva dell’AI Act.

Elon Musk ha preso una decisione senza eguali

Mentre le nostre aziende, da Milano a Bari, cercano di capire come integrare algoritmi predittivi nelle filiere manifatturiere senza violare i nuovi vincoli comunitari, Musk spariglia le carte proponendo un modello dove il codice sorgente e i dividendi tecnologici non appartengono più agli azionisti, ma a fondazioni di pubblica utilità.

L’intuizione non ortodossa che emerge da questa manovra è che Musk stia cercando di “disarmare” l’intelligenza artificiale rendendola finanziariamente poco attraente per i grandi fondi d’investimento. Sottraendo l’ossigeno del profitto, spera di rallentare quella corsa agli armamenti digitali che lui stesso ha definito più volte come una minaccia esistenziale. È un paradosso vivente: l’uomo più ricco del mondo che promuove una sorta di socialismo tecnologico per evitare che una super-intelligenza diventi un’arma nelle mani di pochi oligarchi del software.

Nel frattempo, in Italia, dove il tessuto produttivo è composto per il 90% da piccole e medie imprese, l’impatto di una AI “aperta” e senza scopo di lucro potrebbe essere rivoluzionario. Immaginiamo i distretti della ceramica di Sassuolo o i laboratori tessili di Prato: avere accesso a modelli di linguaggio e di calcolo d’avanguardia senza dover pagare licenze esorbitanti a colossi privati cambierebbe radicalmente la competitività del Made in Italy.

Eppure, c’è un dettaglio laterale che molti trascurano: Musk ha recentemente acquistato una vasta tenuta in Texas non per costruirci uffici, ma per impiantare un uliveto sperimentale gestito interamente da droni, un progetto che sembra più un hobby bucolico che una sfida tecnologica, ma che sottolinea il suo distacco dai centri urbani della tecnologia tradizionale.

Non si tratta di una transizione indolore. Il mercato italiano osserva con sospetto, sapendo che dietro la filantropia spesso si nascondono tentativi di standardizzazione globale. Chi controlla il “no-profit” controlla comunque la direzione del progresso. Se i modelli di domani non risponderanno più a logiche di mercato, a chi risponderanno? La decisione di Musk ci obbliga a chiederci se siamo pronti a un mondo dove l’innovazione non è più trainata dal desiderio di guadagno, ma da una visione etica (o forse egoica) di un singolo individuo. La scommessa è aperta e il 2026 segnerà il confine tra l’AI come prodotto e l’AI come infrastruttura civile universale.