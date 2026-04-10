Dopo lo SPID, anche WhatsApp a pagamento: come funzioneranno gli abbonamenti proposti

WhatsApp si prepara a un nuovo cambio di rotta, e questa volta non riguarda solo piccoli aggiornamenti o funzioni tecniche.

Dietro le ultime versioni in fase di test si intravede una trasformazione più profonda: i canali potrebbero diventare uno strumento monetizzabile, aprendo la porta a contenuti a pagamento e nuove opportunità per creator e aziende.

Una svolta che non riguarda le chat private – che restano gratuite – ma che segna un’evoluzione chiara del modello economico dell’app.

I canali non sono una novità assoluta, ma stanno diventando sempre più strategici. Si tratta di spazi di comunicazione unidirezionali, dove solo gli amministratori possono pubblicare contenuti e gli utenti possono limitarsi a seguirli e reagire.

In pratica funzionano come una sorta di “bacheca”: aziende, personaggi pubblici o testate possono condividere aggiornamenti, notizie, offerte o contenuti multimediali a un pubblico potenzialmente vastissimo.

È proprio questa struttura – semplice, controllata e senza rumore – che li rende perfetti per una nuova fase: quella della monetizzazione.

Canali a pagamento: cosa cambia davvero

Secondo le informazioni emerse dalle versioni in sviluppo, WhatsApp sta testando la possibilità di introdurre abbonamenti ai canali. L’idea è chiara: offrire contenuti esclusivi a chi decide di pagare una quota mensile.

Non si parla quindi di un’app a pagamento, ma di un modello simile a quello già visto su altre piattaforme social:

contenuti base gratuiti e una versione “premium” per chi vuole qualcosa in più.

Chi gestisce un canale potrà, ad esempio, proporre:

aggiornamenti esclusivi

contenuti anticipati

materiali riservati o approfondimenti

Un sistema che punta a trasformare WhatsApp anche in uno strumento di business diretto, non solo di comunicazione.

Parallelamente, si inserisce un altro elemento destinato a cambiare l’esperienza: la pubblicità.

Le indiscrezioni indicano che gli annunci verranno introdotti nella sezione “Aggiornamenti”, senza toccare chat e conversazioni private.

Qui entra in gioco un secondo possibile abbonamento:

pagare per eliminare la pubblicità e avere un’esperienza più pulita.

Si tratta di un doppio binario che ormai è diventato standard nel mondo digitale:

gratuità con annunci

oppure pagamento per un’esperienza senza interruzioni

E WhatsApp, che finora aveva evitato questa logica, sembra ora pronta ad adottarla.

Nonostante le voci sempre più insistenti, c’è un punto fermo: WhatsApp non diventa a pagamento per gli utenti comuni. Messaggi, chiamate e uso quotidiano dell’app restano gratuiti. Le nuove funzioni riguardano solo:

i contenuti extra nei canali

eventuali opzioni premium volontarie

Le catene che parlano di costi obbligatori per inviare messaggi o mantenere l’account restano infondate.

Perché questa scelta cambia davvero il futuro dell’app

Quello che sta emergendo non è solo un aggiornamento, ma una strategia precisa.

WhatsApp sta cercando di diventare qualcosa di più di una semplice app di messaggistica: una piattaforma dove informazione, intrattenimento e business convivono.

I canali a pagamento rappresentano il tassello più evidente di questa trasformazione:

permettono ai creator di monetizzare

offrono alle aziende un nuovo spazio diretto

aprono a modelli di comunicazione più selettivi

E soprattutto segnano un passaggio culturale: da app “privata” a ecosistema sempre più simile a un social.

Resta da capire quanto gli utenti saranno disposti a pagare per contenuti dentro un’app che, per anni, è stata sinonimo di gratuità assoluta. Ed è proprio qui che si giocherà la vera partita nei prossimi mesi.