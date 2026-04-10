Finanza Dopo lo SPID, anche WhatsApp a pagamento: come funzioneranno gli abbonamenti proposti

Dopo lo SPID, anche WhatsApp a pagamento: come funzioneranno gli abbonamenti proposti

Dopo lo SPID, anche WhatsApp a pagamento: come funzioneranno gli abbonamenti proposti
di Roberto Arciola
10 Aprile 2026 14:30

WhatsApp si prepara a un nuovo cambio di rotta, e questa volta non riguarda solo piccoli aggiornamenti o funzioni tecniche.

Dietro le ultime versioni in fase di test si intravede una trasformazione più profonda: i canali potrebbero diventare uno strumento monetizzabile, aprendo la porta a contenuti a pagamento e nuove opportunità per creator e aziende.

Una svolta che non riguarda le chat private – che restano gratuite – ma che segna un’evoluzione chiara del modello economico dell’app.

I canali non sono una novità assoluta, ma stanno diventando sempre più strategici. Si tratta di spazi di comunicazione unidirezionali, dove solo gli amministratori possono pubblicare contenuti e gli utenti possono limitarsi a seguirli e reagire.

In pratica funzionano come una sorta di “bacheca”: aziende, personaggi pubblici o testate possono condividere aggiornamenti, notizie, offerte o contenuti multimediali a un pubblico potenzialmente vastissimo.

È proprio questa struttura – semplice, controllata e senza rumore – che li rende perfetti per una nuova fase: quella della monetizzazione.

Canali a pagamento: cosa cambia davvero

Secondo le informazioni emerse dalle versioni in sviluppo, WhatsApp sta testando la possibilità di introdurre abbonamenti ai canali. L’idea è chiara: offrire contenuti esclusivi a chi decide di pagare una quota mensile.

Non si parla quindi di un’app a pagamento, ma di un modello simile a quello già visto su altre piattaforme social:
contenuti base gratuiti e una versione “premium” per chi vuole qualcosa in più.

Chi gestisce un canale potrà, ad esempio, proporre:

  • aggiornamenti esclusivi
  • contenuti anticipati
  • materiali riservati o approfondimenti

Un sistema che punta a trasformare WhatsApp anche in uno strumento di business diretto, non solo di comunicazione.

Parallelamente, si inserisce un altro elemento destinato a cambiare l’esperienza: la pubblicità.
Le indiscrezioni indicano che gli annunci verranno introdotti nella sezione “Aggiornamenti”, senza toccare chat e conversazioni private.

Qui entra in gioco un secondo possibile abbonamento:
pagare per eliminare la pubblicità e avere un’esperienza più pulita.

Si tratta di un doppio binario che ormai è diventato standard nel mondo digitale:

  • gratuità con annunci
  • oppure pagamento per un’esperienza senza interruzioni

E WhatsApp, che finora aveva evitato questa logica, sembra ora pronta ad adottarla.

Nonostante le voci sempre più insistenti, c’è un punto fermo
Cosa NON cambia (www.finanza.it)

Nonostante le voci sempre più insistenti, c’è un punto fermo: WhatsApp non diventa a pagamento per gli utenti comuni. Messaggi, chiamate e uso quotidiano dell’app restano gratuiti. Le nuove funzioni riguardano solo:

  • i contenuti extra nei canali
  • eventuali opzioni premium volontarie

Le catene che parlano di costi obbligatori per inviare messaggi o mantenere l’account restano infondate.

Perché questa scelta cambia davvero il futuro dell’app

Quello che sta emergendo non è solo un aggiornamento, ma una strategia precisa.
WhatsApp sta cercando di diventare qualcosa di più di una semplice app di messaggistica: una piattaforma dove informazione, intrattenimento e business convivono.

I canali a pagamento rappresentano il tassello più evidente di questa trasformazione:

  • permettono ai creator di monetizzare
  • offrono alle aziende un nuovo spazio diretto
  • aprono a modelli di comunicazione più selettivi

E soprattutto segnano un passaggio culturale: da app “privata” a ecosistema sempre più simile a un social.

Resta da capire quanto gli utenti saranno disposti a pagare per contenuti dentro un’app che, per anni, è stata sinonimo di gratuità assoluta. Ed è proprio qui che si giocherà la vera partita nei prossimi mesi.

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