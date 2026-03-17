La figlia di Bill Gates “straccia” il padre: trasforma la frustrazione in un business milionario

Il cognome Gates è uno dei più noti nella tecnologia globale. Phoebe Gates è cresciuta osservando da vicino uno dei fondatori di Microsoft, ma il percorso che ha intrapreso negli ultimi anni non passa direttamente dall’azienda del padre. Ha scelto una strada diversa, legata al mondo delle startup e del commercio digitale.

Durante gli studi a Stanford, Phoebe Gates ha conosciuto Sophia Kianni. Le due sono diventate coinquiline e hanno scoperto di avere interessi simili. Non solo nella tecnologia, ma anche nelle abitudini di consumo online.

Il punto di partenza non è stato un piano imprenditoriale strutturato. Era un problema molto semplice: lo shopping su internet richiede spesso troppo tempo.

Chi compra online apre diverse schede del browser, confronta prezzi su vari siti, cerca codici sconto e controlla marketplace diversi. Un processo diffuso tra i consumatori digitali, ma spesso lento e dispersivo.

L’idea dietro Phia

Da questa situazione nasce Phia, un’estensione per browser sviluppata nel 2025. Il funzionamento è relativamente diretto. Il software analizza il prodotto che l’utente sta osservando online e utilizza sistemi di intelligenza artificiale per confrontare i prezzi su altri siti. In pochi secondi mostra eventuali offerte migliori disponibili sul web.

L’estensione svolge anche un’altra operazione: prova a stimare il valore di rivendita di un prodotto, utilizzando dati provenienti da piattaforme di seconda mano. Questo elemento riflette un cambiamento nelle abitudini di acquisto, dove molti utenti valutano anche la possibilità di rivendere ciò che comprano.

Phia non è un negozio online e non vende prodotti direttamente. Funziona come uno strumento di analisi che si inserisce tra il consumatore e i vari siti di vendita.

I numeri della crescita

Dopo il lancio, la piattaforma ha registrato una diffusione rapida. Secondo i dati diffusi dall’azienda, in circa dieci mesi il servizio ha superato un milione di utenti. Nello stesso periodo sono state avviate collaborazioni con migliaia di marchi del settore moda e retail online.

Parallelamente è arrivato il sostegno di diversi investitori. Il progetto ha raccolto circa 35 milioni di dollari di finanziamenti, con una valutazione complessiva che ha raggiunto 185 milioni di dollari.

Tra i sostenitori compaiono imprenditori e figure note nel mondo della tecnologia e dell’intrattenimento. Per una startup ancora giovane, questo tipo di supporto è un passaggio frequente quando un prodotto mostra una crescita rapida nella base utenti.

Un nuovo livello nel commercio online

Il progetto di Phoebe Gates e Sophia Kianni si inserisce in un settore già molto attivo: quello degli strumenti di comparazione dei prezzi.

Negli ultimi anni molti servizi digitali hanno iniziato a collocarsi tra i negozi online e gli acquirenti. Il loro compito è analizzare offerte, monitorare variazioni di prezzo e suggerire alternative disponibili su altri siti. Phia segue questa logica, ma aggiunge alcune funzioni basate sull’analisi dei dati e sull’uso dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo dichiarato è ridurre il tempo necessario per confrontare manualmente le offerte.

Per i consumatori digitali il contesto è già familiare. Prima di completare un acquisto è comune controllare diversi marketplace, leggere recensioni o cercare sconti. Strumenti di questo tipo provano a automatizzare quel passaggio, trasformando un comportamento già diffuso in un servizio integrato direttamente nel browser.

Resta da vedere come evolverà questo tipo di piattaforme. Il commercio online cambia rapidamente e nuovi strumenti compaiono con frequenza. Per ora Phia rappresenta uno dei progetti più osservati tra le startup nate negli ambienti universitari della Silicon Valley. Un esempio di come anche un problema quotidiano — confrontare prezzi su internet — possa diventare la base di un’azienda tecnologica.