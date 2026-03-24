Nuovo Buono Fruttifero di Poste Italiane: 12.5% con tassazione agevolata e niente imposte

Se hai già dei Buoni Fruttiferi o un’offerta Supersmart in scadenza, il Buono Rinnova 4 anni di Poste Italiane merita un’occhiata.

Non è un prodotto per chi cerca guadagni da capogiro, ma è una soluzione solida per chi vuole proteggere il capitale senza troppi pensieri.

Il tasso annuo lordo è dell‘1,50% a scadenza. Preso così, potrebbe sembrare pochino, ma il vero punto di forza sta nel trattamento fiscale. A differenza di altri investimenti tassati al 26%, qui paghi solo il 12,50% sugli interessi. In pratica, ti rimane in tasca di più rispetto a prodotti con rendimenti lordi simili ma tassazione ordinaria. In più, c’è un vantaggio non da poco per la pianificazione familiare: il Buono è esente dall’imposta di successione.

Il nuovo Buono Fruttifero di Poste Italiane

Trattandosi di un prodotto emesso da Cassa Depositi e Prestiti, la garanzia è quella dello Stato Italiano. È il classico “porto sicuro” per chi non vuole rischiare nulla. Un altro aspetto interessante è la liquidità: puoi chiedere il rimborso del capitale (totale o parziale) in qualsiasi momento e zero costi: non paghi nulla né per sottoscriverlo né per incassarlo.

Chi può richiederlo?

Attenzione, perché non è aperto a tutti. Il Buono Rinnova è pensato per “premiare” chi ha già un legame con Poste. Puoi sottoscriverlo solo se hai rimborsato (o portato a scadenza) un Buono Ordinario trentennale, un Buono Supersmart o altri titoli rimborsati a partire dal 15 settembre 2024.

Puoi fare tutto in pochi minuti dal sito Poste.it o tramite l’app, oppure andare fisicamente in ufficio postale con i soliti documenti (identità e codice fiscale). Si parte da un minimo di 50 euro, quindi è accessibile davvero a chiunque.

Ma cosa sono esattamente i Buoni Fruttiferi e come funzionano?

Se non hai mai approfondito, immagina i Buoni Fruttiferi Postali (BFP) come una sorta di “prestito” che tu fai allo Stato. Tu metti i soldi, lo Stato li usa per finanziare opere pubbliche e, in cambio, ti restituisce il capitale con gli interessi dopo un certo periodo.

Ecco i punti chiave per capire se fanno per te: