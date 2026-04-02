Se ti capita questo in condominio, ti spetta un risarcimento da 14.000 euro

Cadere davanti al portone di casa, su una pavimentazione che tutti percorrono ogni giorno, non è sempre una semplice distrazione.

Una scivolata su mattonelle bagnate, apparentemente banale, può aprire uno scenario molto più complesso di quanto si immagini. Lo dimostra la sentenza n. 844/2026 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che riporta al centro un principio chiave del diritto civile: chi controlla una cosa è responsabile dei danni che quella cosa provoca.

Il caso riguarda una donna caduta all’ingresso di uno studio medico situato al piano terra di un condominio, in una mattina di pioggia. La dinamica è semplice: pavimentazione esterna resa scivolosa dall’acqua, nessuna segnalazione di pericolo e assenza di sistemi antiscivolo. Una situazione quotidiana, ma con conseguenze concrete.

Il condominio ha tentato di difendersi sostenendo che la donna conoscesse bene quel percorso. Una linea difensiva frequente, che punta a spostare il peso della responsabilità sulla condotta della vittima. Ma il giudice ha seguito un’altra strada.

Il nodo giuridico: il controllo del rischio

La decisione si fonda sull’art. 2051 del codice civile, norma che disciplina la responsabilità per danni da cose in custodia. Il punto centrale non è dimostrare la colpa del condominio, ma il rapporto tra la cosa e il danno.

In pratica, alla persona che subisce il danno basta provare due elementi: di essere caduta e che la caduta sia stata causata dalla pavimentazione. Non deve dimostrare negligenza o errore del condominio. È invece quest’ultimo a dover provare il cosiddetto “caso fortuito”, cioè un evento imprevedibile e inevitabile.

Nel caso concreto, questa prova non è arrivata. Anzi, il tribunale ha evidenziato che una manutenzione più attenta avrebbe potuto evitare l’incidente.

Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda la natura del pericolo. Le mattonelle, diverse per materiale rispetto al resto della pavimentazione, diventavano particolarmente scivolose con la pioggia. Non solo: mancavano cartelli di avviso e soluzioni antiscivolo.

Questo dettaglio cambia tutto. Il rischio, infatti, era interno alla cosa stessa, non legato a un fattore esterno. Ed è proprio qui che scatta la responsabilità del custode.

Il tribunale è netto anche su un altro punto: conoscere il luogo non significa accettarne i rischi. Frequentare abitualmente uno spazio non elimina un’insidia se questa non è evidente o segnalata. In altre parole, la familiarità non protegge automaticamente il condominio.

Un altro aspetto decisivo riguarda il comportamento della vittima. In molti casi, il risarcimento può essere ridotto o escluso se la caduta è dovuta anche a imprudenza personale, secondo quanto previsto dall’art. 1227 del codice civile.

Qui però il giudice ha escluso qualsiasi concorso di colpa. La caduta è stata attribuita esclusivamente alla pericolosità della pavimentazione, senza responsabilità della donna.

Il risarcimento e cosa significa nella vita reale

Il condominio è stato condannato a risarcire oltre 14mila euro per danno biologico, a cui si aggiungono spese mediche e accessori. Non è stato invece riconosciuto il danno morale, perché non adeguatamente provato.

Al di là delle cifre, la decisione ha un impatto molto concreto. Ribadisce che la sicurezza degli spazi comuni non è un dettaglio, ma un obbligo preciso. Chi gestisce un condominio deve prevenire i rischi, non limitarsi a reagire dopo un incidente.

Questa pronuncia mette in discussione un’idea diffusa: che chi cade sia quasi sempre responsabile della propria distrazione. In realtà, il diritto guarda altrove. Il punto decisivo è se il pericolo fosse evitabile con una gestione diligente.

Se la risposta è sì, allora la responsabilità resta in capo al custode.

In un contesto quotidiano fatto di scale, cortili e ingressi condominiali, il messaggio è chiaro: la sicurezza non è un’opzione, ma una responsabilità concreta. E quando viene meno, non basta dire “stava attenta”. Bisogna rispondere.