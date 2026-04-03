SpaceX verso la Ipo, Musk accelera: cosa può cambiare davvero per i mercati

Se SpaceX dovesse davvero sbarcare a Wall Street, non sarebbe solo una delle più grandi Ipo della storia: sarebbe un passaggio destinato a cambiare il rapporto tra tecnologia, spazio e mercati finanziari.

Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, Elon Musk avrebbe già avviato in modo riservato il percorso per la quotazione della società, depositando i documenti preliminari presso la Sec. Un’operazione che, se confermata, porterebbe SpaceX sul mercato già nei prossimi mesi.

Ma al di là delle tempistiche, è il peso dell’operazione a fare la differenza. E a spiegare perché questa possibile Ipo sta attirando l’attenzione degli investitori di tutto il mondo.

Una possibile Ipo da record per SpaceX

Secondo le informazioni emerse, SpaceX potrebbe puntare a una valutazione fino a 1.750 miliardi di dollari, con una raccolta stimata intorno ai 75 miliardi. Numeri che, se confermati, supererebbero il debutto record di Saudi Aramco del 2019, trasformando l’operazione nella più grande Ipo della storia.

Un’eventuale quotazione di queste dimensioni avrebbe un impatto significativo non solo sul settore aerospaziale, ma sull’intero mercato azionario globale. SpaceX, infatti, non è più soltanto una società legata ai lanci spaziali, ma un gruppo che integra infrastrutture, comunicazioni e servizi strategici.

È proprio questa evoluzione a rendere difficile una valutazione tradizionale, e allo stesso tempo ad alimentare aspettative così elevate.

Il modello Musk e il controllo della società

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la struttura dell’operazione. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe una doppia classe di azioni, soluzione già adottata da diverse big tecnologiche per consentire ai fondatori di mantenere il controllo anche dopo la quotazione.

Per Elon Musk, questo elemento è centrale. L’obiettivo sarebbe quello di aprire il capitale agli investitori senza perdere la guida strategica della società, mantenendo una forte capacità decisionale su sviluppo e direzione futura.

Non è esclusa anche una revisione del classico road show, con modalità più dirette di incontro con gli investitori, coerenti con l’approccio non convenzionale che ha caratterizzato finora le sue aziende.

Spazio agli investitori retail

Un altro elemento interessante riguarda la possibile apertura al pubblico. Secondo alcune indiscrezioni, fino al 30% delle azioni potrebbe essere riservato agli investitori retail.

Si tratterebbe di una scelta in controtendenza rispetto a molte grandi operazioni, spesso dominate da investitori istituzionali. In questo caso, invece, l’accesso al capitale potrebbe essere più ampio, aumentando l’interesse anche tra i piccoli risparmiatori.

Resta però da capire a quali condizioni e con quali limiti operativi, considerando che operazioni di questa scala tendono a essere fortemente strutturate.

La competizione con OpenAI e Anthropic

L’accelerazione verso la quotazione potrebbe essere legata anche al contesto competitivo. Il confronto non è solo industriale, ma sempre più finanziario.

Le società legate all’intelligenza artificiale, come OpenAI e Anthropic, stanno valutando a loro volta una futura Ipo, con orizzonte 2026. In questo scenario, anticipare il mercato significherebbe posizionarsi prima dei principali concorrenti nella raccolta di capitali.

Il tema si intreccia anche con le tensioni tra Musk e Sam Altman. Il contenzioso legale in corso riflette una divergenza più ampia sulla direzione del settore e sul modello di sviluppo delle grandi piattaforme tecnologiche.

Non è solo una quotazione, ma un segnale ai mercati

Se confermata, l’Ipo di SpaceX rappresenterebbe molto più di una semplice operazione finanziaria. Sarebbe un indicatore della fase che stanno attraversando i mercati, sempre più orientati verso aziende capaci di unire tecnologia avanzata, infrastrutture e visione di lungo periodo.

Per gli investitori, il punto non sarà solo partecipare all’operazione, ma capire come valutare un’azienda che non rientra nei modelli tradizionali; quando una società cresce su più fronti contemporaneamente, anche il mercato deve adattarsi a nuovi criteri di lettura.

La possibile quotazione di SpaceX, quindi, non riguarda solo Musk o il settore aerospaziale, ma riguarda il modo in cui il capitale globale sta cercando nuovi punti di riferimento.