Il Black Friday è ormai uno degli appuntamenti commerciali più attesi dell’anno, ma è anche il momento in cui i truffatori lavorano a pieno ritmo. La truffa del Black Friday legata al falso pacco è tornata con forza nel 2026: un meccanismo semplice, quasi banale nella sua costruzione, ma capace di svuotare il conto corrente nel giro di pochi minuti. Se hai ricevuto un SMS che ti avvisa di una consegna bloccata proprio in questi giorni, fermati prima di cliccare qualsiasi link.

Come funziona la truffa del falso pacco durante il Black Friday

Il meccanismo è studiato per sfruttare un momento preciso: quello in cui hai appena fatto acquisti online e stai aspettando uno o più pacchi. I criminali inviano un SMS o un’email che imita la comunicazione di un corriere — spesso con loghi graficamente credibili e un tono formale — informandoti che la tua spedizione è bloccata. Il motivo indicato varia: indirizzo incompleto, problema doganale, impossibilità di consegna per un piccolo importo non saldato.

La richiesta economica è volutamente irrisoria. Nella maggior parte dei casi si tratta di €2,99, una cifra talmente bassa da non destare sospetti. Chi ha appena speso centinaia di euro per il Black Friday non si interroga su meno di tre euro. Ed è esattamente questa la leva psicologica su cui punta la truffa.

Il link contenuto nel messaggio porta a una pagina web che replica graficamente il sito del corriere o del servizio di spedizione. Lì viene chiesto di inserire i dati della carta di credito o del conto per completare il pagamento. A quel punto, i dati finiscono direttamente nelle mani dei truffatori, che li usano per transazioni non autorizzate di importo ben superiore ai €2,99 iniziali.

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I numeri del fenomeno nel 2026

Uno studio condotto da Bitdefender tra il 30 ottobre e il 10 novembre 2026 ha rilevato che circa la metà delle email a tema Black Friday classificate come spam conteneva tentativi di frode. Non si tratta di casi isolati: è un’attività organizzata, coordinata e calibrata sul calendario degli acquisti.

Il contesto aiuta a capire la portata del rischio. Il Black Friday 2026 ha generato una spesa complessiva stimata intorno ai 6,6 miliardi di euro, con una media di €262 a persona. Un volume di acquisti simile implica milioni di spedizioni attive nello stesso arco di tempo. Per i truffatori, è il terreno ideale: la probabilità che un destinatario stia davvero aspettando un pacco è altissima, il che rende il messaggio falso molto più credibile del solito.

Segnali d’allarme da riconoscere subito

Riconoscere un tentativo di phishing legato alla truffa del pacco non è sempre immediato, ma ci sono elementi ricorrenti che aiutano a distinguere il falso dal reale.

Il mittente non corrisponde al dominio ufficiale. Un corriere reale invia comunicazioni da indirizzi verificabili. Se il numero o l’email del mittente sembrano generici o contengo caratteri anomali, è un segnale.

Un corriere reale invia comunicazioni da indirizzi verificabili. Se il numero o l’email del mittente sembrano generici o contengo caratteri anomali, è un segnale. Il link nel messaggio non porta al sito ufficiale. Prima di cliccare, passa il cursore sul link (o tieni premuto su mobile) per vedere l’URL reale. Indirizzi con stringhe casuali, domini stranieri o varianti del nome del corriere sono quasi sempre fraudolenti.

Prima di cliccare, passa il cursore sul link (o tieni premuto su mobile) per vedere l’URL reale. Indirizzi con stringhe casuali, domini stranieri o varianti del nome del corriere sono quasi sempre fraudolenti. Ti viene chiesto un pagamento per sbloccare la consegna. I corrieri italiani non richiedono pagamenti tramite link SMS per completare una spedizione ordinaria.

I corrieri italiani non richiedono pagamenti tramite link SMS per completare una spedizione ordinaria. Il messaggio crea urgenza artificiale. Frasi come “il pacco sarà rispedito entro 24 ore” o “agisci subito per evitare la restituzione” sono costruite per farti agire senza pensare.

Frasi come “il pacco sarà rispedito entro 24 ore” o “agisci subito per evitare la restituzione” sono costruite per farti agire senza pensare. Non hai un tracking code verificabile. Se il messaggio non ti fornisce un codice di tracciamento che puoi controllare direttamente sul sito del corriere, è un campanello d’allarme.

Cosa fare se ricevi un messaggio sospetto

La prima regola è non cliccare nulla. Nemmeno per curiosità. I link malevoli possono in certi casi installare malware sul dispositivo anche solo con l’apertura della pagina.

Se hai un pacco in attesa e vuoi verificare lo stato della spedizione, vai direttamente sul sito del corriere digitando l’indirizzo nel browser, oppure usa l’app ufficiale. Non usare mai il link fornito nel messaggio ricevuto.

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Se hai già cliccato e inserito i tuoi dati, agisci immediatamente:

Contatta la tua banca o l’emittente della carta e blocca subito la carta coinvolta. Cambia le credenziali di accesso ai tuoi servizi bancari online. Presenta una denuncia alla Polizia Postale, che gestisce i reati informatici in Italia. Puoi farlo anche online tramite il portale ufficiale commissariatodips.it. Monitora i movimenti del conto nei giorni successivi e segnala alla banca qualsiasi transazione non riconosciuta.

Perché il Black Friday è il momento più vulnerabile

Durante il Black Friday, le persone effettuano acquisti su più piattaforme in poco tempo, spesso da mobile e in condizioni di distrazione. Ricevere tre, quattro, cinque notifiche di spedizione nello stesso giorno è del tutto normale. I truffatori sfruttano esattamente questa overload informativa: quando sei abituato a ricevere messaggi di corrieri, abbassare la guardia è quasi automatico.

A questo si aggiunge la pressione temporale tipica del periodo: offerte a tempo, countdown, scorte limitate. Tutto l’ecosistema del Black Friday è costruito per far agire in fretta. I criminali replicano questa logica nei loro messaggi, inserendo scadenze fittizie per impedire che la vittima si fermi a ragionare.

Un altro elemento da tenere presente riguarda i QR code malevoli, sempre più usati come variante ai link testuali. Alcuni messaggi truffa includono un codice QR da scansionare per “sbloccare la consegna”. Il funzionamento è identico: porta a una pagina falsa progettata per raccogliere dati. Scansionare un QR code da un SMS non richiesto è rischioso quanto cliccare un link.

La difesa più efficace resta la consapevolezza. Sapere che questa truffa esiste, capire come è costruita e riconoscerne i segnali riduce drasticamente il rischio di caderne vittima. Se un messaggio ti chiede soldi o dati per ricevere un pacco, la risposta giusta è sempre la stessa: verifica in modo indipendente, senza usare nulla di quello che il messaggio stesso ti fornisce.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.