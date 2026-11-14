Chi segue da vicino le bollette e i contratti a prezzo variabile sa quanto conti monitorare il PUN energia oggi: ogni variazione sul mercato all’ingrosso si riflette, nel giro di pochi mesi, sui costi reali di famiglie e imprese. Il 10 novembre 2026 il Prezzo Unico Nazionale dell’elettricità si è attestato a 293,86 €/MWh, pari a 0,29386 €/kWh, registrando una flessione di 19,65 €/MWh rispetto alla sessione precedente — un movimento significativo che merita di essere letto nel contesto più ampio del mercato energetico italiano.

Che cos’è il PUN e come viene fissato ogni giorno

Il Prezzo Unico Nazionale è l’indicatore di riferimento per l’elettricità scambiata all’ingrosso tra produttori e fornitori sulla borsa elettrica italiana, nota come IPEX (Italian Power Exchange). È stato introdotto nel 2004, nell’ambito della liberalizzazione del mercato energetico, e da allora costituisce il principale termometro del costo dell’energia elettrica nel Paese.

A fissarlo quotidianamente è il Gestore dei Mercati Energetici (GME), attraverso il cosiddetto Mercato del Giorno Prima (Day-Ahead Market): ogni giorno, entro una certa ora, produttori e acquirenti presentano le proprie offerte di vendita e acquisto, e il GME determina il prezzo di equilibrio per ciascuna ora del giorno successivo. Il PUN è la media ponderata di questi prezzi orari su tutto il territorio nazionale.

Questo meccanismo fa sì che il PUN sia estremamente reattivo alle condizioni del momento: disponibilità delle fonti rinnovabili, domanda industriale, import/export con i Paesi confinanti, prezzi del gas naturale e persino le condizioni meteorologiche possono spostare il valore anche in modo brusco nell’arco di poche ore.

Il dato del 10 novembre: cosa dicono i numeri

Il valore di 293,86 €/MWh registrato il 10 novembre rappresenta una flessione netta rispetto alla sessione precedente. Una variazione di quasi 20 €/MWh in un singolo giorno non è un evento banale: equivale a un calo percentuale che si avvicina al 6%, sufficiente a influenzare i contratti indicizzati al PUN con effetto immediato sul periodo di riferimento.

→ Leggi anche: Energia elettrica e gas: prezzi in rialzo a ottobre 2026 (PUN 0,376 €/kWh, PSV 0,788 €/Smc)

Per contestualizzare il dato giornaliero, è utile confrontarlo con la media mensile di novembre 2026, che si attesta intorno a 0,274 €/kWh. Il valore del 10 novembre si colloca quindi al di sopra della media mensile, il che suggerisce che nelle sessioni successive i prezzi abbiano continuato a scendere, trascinando la media verso il basso.

Due letture sono possibili:

Il picco del 10 novembre potrebbe essere stato guidato da una temporanea riduzione della produzione rinnovabile (meno vento o meno sole rispetto alla norma stagionale) o da un incremento della domanda industriale.

Il successivo rientro verso la media mensile indica che le condizioni di mercato si sono normalizzate rapidamente, senza tensioni strutturali.

PUN e PSV: due indici, un solo mercato energetico

Il PUN non va letto in isolamento. Sul mercato italiano dell’energia esistono due indicatori di riferimento principali: il PUN per l’elettricità e il PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas naturale. Pur misurando commodità diverse, i due indici sono strettamente correlati, perché una quota rilevante della produzione elettrica italiana dipende ancora dalle centrali a gas.

Quando il PSV sale — come segnalato nelle rilevazioni di questo periodo — il costo della generazione termoelettrica aumenta, e questa pressione tende a trasmettersi al PUN con un certo ritardo. È un meccanismo che chi gestisce contratti a prezzo variabile conosce bene: un rincaro del gas oggi può tradursi in un PUN più alto nelle settimane successive, anche se le rinnovabili attenuano l’effetto.

Per chi vuole approfondire la struttura del mercato all’ingrosso italiano, il Gestore dei Mercati Energetici pubblica i dati storici e le serie temporali complete, aggiornate ogni giorno lavorativo.

→ Leggi anche: Energia elettrica e gas: prezzi oggi e tendenze di ottobre

Chi è davvero esposto alle oscillazioni del PUN energia oggi

Non tutti i consumatori sentono le variazioni del PUN allo stesso modo. Esistono due grandi categorie di contratti:

Contratti a prezzo fisso : il fornitore si assume il rischio di mercato per la durata del contratto. Il consumatore paga una tariffa predefinita, indipendentemente da quanto sale o scende il PUN.

: il fornitore si assume il rischio di mercato per la durata del contratto. Il consumatore paga una tariffa predefinita, indipendentemente da quanto sale o scende il PUN. Contratti a prezzo variabile indicizzato al PUN: il costo dell’energia segue l’andamento del mercato all’ingrosso, solitamente con aggiornamento mensile o trimestrale. Chi ha questo tipo di contratto beneficia dei ribassi ma è esposto ai picchi.

Le piccole e medie imprese con consumi elevati e contratti indicizzati sono le più sensibili: una giornata come il 10 novembre — con un PUN a quasi 294 €/MWh — può incidere in modo rilevante sulla bolletta del mese, soprattutto se l’attività lavora su turni intensi proprio in quella fascia oraria.

Per le famiglie in tutela graduale o in mercato libero con indicizzazione mensile, la media di novembre conta più del singolo dato giornaliero. In questo senso, il valore medio mensile di 0,274 €/kWh offre una fotografia più utile per stimare la spesa effettiva.

Come leggere i movimenti di prezzo senza farsi ingannare

Un errore comune è interpretare ogni variazione giornaliera come un segnale definitivo di trend. Il mercato elettrico è volatile per natura: la produzione solare e eolica introduce oscillazioni strutturali che rendono i prezzi mattutini molto diversi da quelli serali, e i giorni festivi mostrano profili completamente diversi dai giorni lavorativi.

Alcune indicazioni pratiche per chi vuole seguire il PUN in modo efficace:

Guardare sempre la media mensile , non il singolo dato giornaliero, per valutare l’impatto sulla bolletta.

, non il singolo dato giornaliero, per valutare l’impatto sulla bolletta. Confrontare il valore attuale con lo stesso mese dell’anno precedente per capire se il trend è strutturalmente al rialzo o al ribasso.

per capire se il trend è strutturalmente al rialzo o al ribasso. Tenere d’occhio il PSV del gas: un rialzo sostenuto del gas naturale è spesso un anticipatore di pressioni al rialzo sul PUN nelle settimane successive.

Valutare il proprio profilo di consumo: chi consuma prevalentemente di notte o nei fine settimana è meno esposto ai picchi diurni tipici dei giorni feriali.

Il dato del 10 novembre 2026 — con il PUN a 0,29386 €/kWh e una flessione giornaliera di quasi 20 €/MWh — rientra nella normale volatilità del mercato autunnale, un periodo in cui la domanda di riscaldamento inizia a salire mentre la produzione rinnovabile può essere discontinua. Monitorare questi movimenti con regolarità, e saperli inserire in un quadro più ampio, è il modo più efficace per prendere decisioni consapevoli su tariffe e contratti energetici.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.