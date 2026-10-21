Ottobre 2026 si conferma un mese di pressione al rialzo sui mercati energetici italiani. Il prezzo PUN energia ottobre si muove in un contesto di volatilità significativa, con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’elettricità che aveva già chiuso settembre a una media di 0,208 €/kWh — circa il 15% in più rispetto agli 0,180 €/kWh di agosto — e il gas tutelato che a settembre ha raggiunto 0,84 €/Smc, segnando un balzo del 22,8% rispetto al mese precedente. Chi paga bollette in regime di mercato libero o segue i prezzi all’ingrosso ha buoni motivi per tenere d’occhio questi numeri con attenzione.

Cosa sono il PUN e il PSV: i due indici da seguire

Per orientarsi nei dati che arrivano ogni giorno dai mercati energetici, è utile partire dai due riferimenti principali. Il PUN, Prezzo Unico Nazionale, è il prezzo medio dell’energia elettrica scambiata sul mercato del giorno prima (Mercato del Giorno Prima, MGP) gestito da GME. È il parametro che indicizza molti contratti di fornitura elettrica, sia per le famiglie sia per le piccole imprese.

Il PSV, Punto di Scambio Virtuale, è invece l’equivalente per il gas naturale: rappresenta il prezzo di riferimento del gas scambiato virtualmente sulla rete italiana. Il 5 ottobre 2026, il PSV si è attestato a 0,78929 €/Smc, mentre il PUN dello stesso giorno ha chiuso a 0,19194 €/kWh — in linea con il dato del 4 ottobre, quando il PUN aveva toccato 0,192 €/kWh.

Questi valori giornalieri possono sembrare distanti dalle bollette mensili, ma sono il punto di partenza da cui derivano tutte le tariffe: regolate da ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, o indicizzate per i clienti in mercato libero.

Il balzo di settembre: +15% sul PUN, +22,8% sul gas

I dati di settembre 2026 raccontano un’accelerazione decisa. Il PUN medio mensile ha raggiunto 0,20754 €/kWh (arrotondato a 0,208 €/kWh), rispetto agli 0,180 €/kWh di agosto: una crescita di circa il 15% in un solo mese. Sul fronte gas, la situazione è ancora più marcata: il prezzo del gas nel regime tutelato è salito a 0,84 €/Smc, con un incremento del 22,8% rispetto ad agosto.

→ Leggi anche: Energia elettrica e gas: PUN a 0,21009 €/kWh il 5 ottobre, gas tutelato in rialzo del 22,8% rispetto ad agosto

Questi numeri non sono anomalie isolate. Settembre è storicamente un mese di transizione energetica: la domanda industriale riprende dopo la pausa estiva, le temperature scendono e si attivano i primi consumi per il riscaldamento, mentre la produzione da fonti rinnovabili — in particolare il fotovoltaico — inizia a ridursi con le ore di luce. Tutto questo converge in un aumento della pressione sui prezzi all’ingrosso.

A ottobre, la dinamica tende a consolidarsi o ad accentuarsi. I dati dei primi giorni del mese — con il PUN intorno a 0,192 €/kWh — segnalano una stabilizzazione temporanea, ma il quadro complessivo resta teso. Alcune rilevazioni di metà ottobre mostrano valori più alti, in un range che potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 0,23 €/kWh, anche se questi dati vanno ancora consolidati nelle medie mensili ufficiali.

Prezzo PUN energia ottobre: come si forma e perché oscilla

Il prezzo PUN energia ottobre non è un valore fisso: cambia ogni ora del giorno e ogni giorno della settimana, a seconda dell’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato elettrico. Le ore di punta — tipicamente tra le 8 e le 20 nei giorni feriali — registrano prezzi più elevati. Le ore notturne e il weekend presentano valori strutturalmente più bassi.

I principali fattori che muovono il PUN in questo periodo dell’anno sono:

Domanda termica crescente : con l’abbassarsi delle temperature, aumenta il consumo di energia elettrica per il riscaldamento, soprattutto nelle abitazioni dotate di pompe di calore.

: con l’abbassarsi delle temperature, aumenta il consumo di energia elettrica per il riscaldamento, soprattutto nelle abitazioni dotate di pompe di calore. Riduzione della generazione solare : le ore di irraggiamento diminuiscono, riducendo l’apporto del fotovoltaico nelle ore centrali della giornata.

: le ore di irraggiamento diminuiscono, riducendo l’apporto del fotovoltaico nelle ore centrali della giornata. Prezzi del gas all’ingrosso : poiché molte centrali termoelettriche usano gas naturale, un rialzo del PSV si trasmette rapidamente anche al costo dell’elettricità.

: poiché molte centrali termoelettriche usano gas naturale, un rialzo del PSV si trasmette rapidamente anche al costo dell’elettricità. Interconnessioni e import: la disponibilità di energia dai Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria) influenza i prezzi nelle ore di picco.

Capire questa struttura è utile non solo per gli operatori del settore, ma anche per i consumatori che hanno contratti con prezzo variabile indicizzato al PUN: in questi casi, consumare elettricità nelle ore serali o nel fine settimana può fare una differenza concreta sulla bolletta.

Gas tutelato e mercato libero: due velocità diverse

Il prezzo del gas a 0,84 €/Smc riguarda il regime di tutela, che ARERA aggiorna ogni trimestre sulla base delle quotazioni all’ingrosso. Per chi è già passato al mercato libero, il riferimento è diverso: i contratti a prezzo fisso restano invariati fino alla scadenza, mentre quelli a prezzo variabile seguono il PSV o indici simili.

→ Leggi anche: Energia elettrica e gas: prezzi in rialzo a ottobre 2026 (PUN 0,376 €/kWh, PSV 0,788 €/Smc)

Il dato del PSV al 5 ottobre — 0,78929 €/Smc — è leggermente inferiore al prezzo tutelato di settembre, il che riflette la normale sfasatura temporale tra i prezzi spot e le tariffe regolate, che incorporano anche oneri di sistema e margini di distribuzione.

Per le famiglie ancora in regime tutelato, l’aumento del 22,8% rispetto ad agosto si traduce in un impatto diretto sulla bolletta autunnale. Chi invece ha un contratto a prezzo fisso nel mercato libero — stipulato nei mesi scorsi quando i prezzi erano più bassi — si trova in una posizione di vantaggio temporaneo, almeno fino al rinnovo.

Come gestire i consumi in un contesto di prezzi alti

Con il PUN sopra i 0,19 €/kWh e il gas che ha già segnato un rialzo significativo, la gestione intelligente dei consumi domestici diventa più rilevante del solito. Non si tratta di rinunciare ai comfort, ma di spostare i carichi energetici più pesanti nelle fasce orarie a minor costo.

Alcune indicazioni pratiche:

Lavatrice e lavastoviglie : programmare i cicli nelle ore serali (dopo le 21) o nelle prime ore del mattino (prima delle 7), quando il PUN è strutturalmente più basso.

: programmare i cicli nelle ore serali (dopo le 21) o nelle prime ore del mattino (prima delle 7), quando il PUN è strutturalmente più basso. Pompe di calore e riscaldamento : dove possibile, usare la programmazione oraria per concentrare il funzionamento nelle fasce F2 e F3 (ore di mezzopunta e fuori punta).

: dove possibile, usare la programmazione oraria per concentrare il funzionamento nelle fasce F2 e F3 (ore di mezzopunta e fuori punta). Ricarica veicoli elettrici : le ore notturne restano le più convenienti, specialmente nei contratti biorari o multiorari.

: le ore notturne restano le più convenienti, specialmente nei contratti biorari o multiorari. Monitoraggio consumi: i contatori di seconda generazione permettono di leggere i consumi ora per ora tramite app o portale del distributore — uno strumento sottoutilizzato che può orientare le abitudini domestiche.

Per chi vuole seguire l’evoluzione del prezzo PUN energia ottobre in tempo reale, il sito di GME (Gestore dei Mercati Energetici) pubblica i dati orari del mercato elettrico con un giorno di ritardo, consentendo di verificare l’andamento effettivo delle quotazioni.

Ottobre 2026 non si annuncia come un mese di tregua sul fronte energetico. Con il gas che ha già segnato il suo rialzo più netto dell’anno e il PUN che oscilla in un range storicamente elevato, la cosa più concreta che un consumatore può fare è conoscere il proprio tipo di contratto, capire in quale fascia oraria consuma di più e — se il contratto è in scadenza — valutare con attenzione le offerte del mercato libero prima di rinnovare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.