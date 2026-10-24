A settembre 2026 i mercati emergenti hanno registrato deflussi record di 26,3 miliardi di dollari. Analisi delle cause e impatto sugli ETF.

A settembre 2026 gli investitori internazionali hanno voltato le spalle ai mercati emergenti con una decisione e una velocità che non si vedevano da mesi: 26,3 miliardi di dollari ritirati in un solo mese, tra azioni e obbligazioni. È il primo episodio di mercati emergenti deflussi su questa scala dall’estate, e arriva dopo che ad agosto le stesse asset class avevano attratto 11,4 miliardi di dollari di afflussi netti. Il cambio di rotta è brusco, e chi detiene fondi o ETF esposti a queste aree geografiche ha buone ragioni per capire cosa è successo davvero.

I numeri del crollo: 26,3 miliardi in un mese

I dati arrivano dall’IIF Capital Flows Tracker, il rapporto mensile dell’Institute of International Finance pubblicato il 7 ottobre 2026. La fotografia è netta: settembre ha segnato il primo mese di deflussi dai mercati emergenti da giugno 2026, interrompendo una sequenza positiva che aveva caratterizzato l’estate.

Il totale di 26,3 miliardi di dollari si divide in due componenti distinte:

19,2 miliardi di dollari ritirati dai mercati azionari emergenti

ritirati dai mercati azionari emergenti 7 miliardi di dollari ritirati dalle obbligazioni emergenti

La parte azionaria pesa per quasi tre quarti del totale. Non è un dettaglio secondario: significa che la pressione si è concentrata soprattutto sulle borse dei paesi in via di sviluppo, con effetti diretti sugli indici e, di conseguenza, sui prodotti che li replicano.

Dollaro forte e rendimenti USA: le due leve che hanno spostato i capitali

Secondo il rapporto IIF, i mercati emergenti deflussi di settembre sono stati guidati da due fattori interconnessi: il rafforzamento del dollaro statunitense e il rialzo dei rendimenti dei Treasury USA.

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Il meccanismo è classico, ma non per questo meno potente. Quando i rendimenti dei titoli di Stato americani salgono, il confronto con gli asset emergenti diventa meno favorevole per questi ultimi. Un investitore istituzionale che può ottenere un rendimento reale positivo sui Treasury — con rischio sovrano minimo e liquidità praticamente illimitata — ha meno incentivi a sopportare la volatilità valutaria e politica tipica dei mercati emergenti.

Il dollaro forte amplifica il problema da un’altra angolazione. Molti paesi emergenti hanno debiti denominati in dollari: quando il biglietto verde si apprezza, il peso reale di quel debito aumenta, deteriorando i fondamentali percepiti e spingendo gli investitori esteri verso l’uscita. È un circolo che si autoalimenta, almeno nel breve periodo.

Agosto aveva mostrato la situazione opposta: con il dollaro in fase di indebolimento relativo e i rendimenti USA temporaneamente compressi, i flussi verso gli emergenti erano stati positivi per 11,4 miliardi. Il cambio di contesto macro a settembre ha ribaltato quella dinamica in modo netto.

Cosa significa per chi investe tramite ETF

Il mercato degli ETF domiciliati in Europa ha registrato a settembre 2026 afflussi complessivi di 41,8 miliardi di dollari, un dato che testimonia la vitalità generale del settore. Ma questo numero aggregato nasconde una distinzione importante: non tutti i segmenti hanno beneficiato di quei flussi.

Gli ETF esposti ai mercati emergenti — sia azionari che obbligazionari — si trovano in una posizione delicata quando i mercati emergenti deflussi su scala globale raggiungono l’intensità di settembre. Il motivo è strutturale: questi prodotti devono replicare indici che includono titoli con liquidità inferiore rispetto alle controparti dei mercati sviluppati. Quando i riscatti si concentrano, il gestore è costretto a vendere i sottostanti in condizioni di mercato già tese, accentuando la pressione sui prezzi.

Chi detiene ETF su indici come l’MSCI Emerging Markets o equivalenti obbligazionari ha probabilmente visto il valore delle quote risentire di questo meccanismo durante settembre. Non si tratta di un difetto specifico del veicolo ETF — la stessa dinamica colpisce i fondi comuni attivi — ma la trasparenza e la liquidità giornaliera degli ETF rendono l’effetto immediatamente visibile nel prezzo.

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Tre aspetti pratici da tenere a mente:

Il tracking error degli ETF emergenti tende ad ampliarsi nei periodi di deflusso intenso, perché la liquidità dei sottostanti si riduce proprio quando sarebbe più necessaria

Gli ETF obbligazionari emergenti in valuta locale subiscono un doppio effetto: il calo dei prezzi dei bond e la svalutazione delle valute locali rispetto al dollaro

Gli ETF denominati in euro aggiungono un terzo livello di esposizione valutaria, che può attenuare o amplificare le perdite a seconda dell’andamento del cambio euro/dollaro

Il contesto: da giugno a settembre, un’estate di inversioni

Inquadrare settembre nel suo contesto temporale aiuta a valutare la portata dell’evento. L’IIF conferma che l’ultimo mese di deflussi prima di settembre 2026 era stato giugno 2026. Luglio e agosto avevano quindi segnato un recupero, con agosto particolarmente positivo a 11,4 miliardi di afflussi netti.

Questo significa che settembre non è la continuazione di una tendenza già in atto, ma una rottura rispetto a un trend positivo. La distinzione conta: una rottura improvvisa può essere il segnale di un cambiamento strutturale nel sentiment, oppure una reazione temporanea a condizioni macro che si sono spostate rapidamente. I dati disponibili al momento della pubblicazione del rapporto IIF — il 7 ottobre 2026 — non permettono di stabilire quale delle due interpretazioni sia corretta.

Quel che è certo è la sequenza: mercati emergenti deflussi a giugno, recupero in luglio e agosto, inversione netta a settembre con il dato più pesante del periodo recente. Chi monitora questi flussi per prendere decisioni di allocazione sa che la velocità del cambiamento è essa stessa un’informazione rilevante.

Dove guardare adesso

I dati IIF vengono pubblicati mensilmente, e il rapporto di novembre — relativo a ottobre 2026 — dirà se il movimento di settembre ha avuto continuità o si è esaurito. Le variabili da monitorare sono le stesse che hanno guidato i deflussi: il livello dei rendimenti dei Treasury USA e la forza del dollaro restano i principali termometri del rischio per i mercati emergenti nel breve termine.

Per chi ha in portafoglio ETF o fondi esposti a queste aree, il dato di settembre è un promemoria concreto di quanto rapidamente il contesto macro possa cambiare l’attrattività relativa di un’intera classe di attivi. Non si tratta di uscire in fretta, ma di verificare che il peso degli emergenti nel portafoglio sia coerente con la propria tolleranza alla volatilità valutaria — e con la consapevolezza che 26,3 miliardi di dollari possono spostarsi in un mese solo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.