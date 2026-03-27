Borse caute ma positive, petrolio sopra i 100 dollari dopo lo stop di Trump agli attacchi in Iran

23/03/2026 17:24 I post di Donald Trump hanno causato forti oscillazioni nei mercati, con effetti su petrolio, Ftse Mib e titoli globali. Le quotazioni di petrolio e gas sono scese, mentre lo spread tra i Btp italiani e il Bund tedesco si è ridotto.Turbulenza sui mercati azionariQuando Donald Trump pubblica un post sui social, i mercati non