Morgan Stanley punta sull’edilizia giapponese: i 4 titoli da monitorare prima degli utili 2027

Il settore edile giapponese torna sotto i riflettori degli investitori in vista delle prossime trimestrali e delle guidance per l’anno fiscale 2027. Secondo Morgan Stanley, il comparto presenta ancora margini interessanti, nonostante attese prudenti da parte delle aziende. A sostenere questa visione contribuiscono una domanda solida legata a data center, infrastrutture e riqualificazione urbana, insieme a politiche di ritorno agli azionisti sempre più incisive.

La banca d’investimento ha individuato quattro titoli chiave su cui concentrare l’attenzione: Taisei, Kajima, Obayashi e Shimizu. Tre di queste società mantengono un rating “Overweight”, mentre una resta più cauta con giudizio “Equal-weight”.

Perché il settore edile giapponese resta interessante

Il contesto di mercato continua a favorire le grandi imprese di costruzione. La crescita degli investimenti in infrastrutture strategiche, come data center e impianti industriali, si combina con la necessità di rinnovare edifici e strutture obsolete.

Secondo Morgan Stanley, il settore beneficia anche di una dinamica domanda-offerta favorevole, che consente alle aziende di mantenere una buona visibilità sui ricavi. Tuttavia, le guidance attese per il 2027 potrebbero risultare più conservative del previsto, riflettendo un approccio prudente sui margini.

A bilanciare questo scenario contribuiscono i programmi di buyback, che potrebbero sostenere le quotazioni nel breve periodo.

Taisei guida le preferenze degli analisti

Taisei si posiziona come la scelta principale. Morgan Stanley ha confermato il rating “Overweight” con un target price a ¥22.600.

Le stime indicano una guidance per l’utile operativo tra ¥155 e ¥165 miliardi, inferiore rispetto alle aspettative più ottimistiche degli analisti. Una cautela che deriva soprattutto da una visione prudente sui margini nei segmenti di ingegneria civile.

Atteso anche un buyback tra ¥40 e ¥50 miliardi, elemento che potrebbe attirare l’interesse del mercato nel breve termine.

Kajima e Obayashi tra solidità e prudenza

Kajima si conferma tra i titoli più solidi, con rating “Overweight” e target price a ¥9.500. La guidance prevista si colloca tra ¥200 e ¥210 miliardi, sotto le stime di Morgan Stanley.

La recente debolezza del titolo, secondo gli analisti, avrebbe già incorporato i rischi legati a ricavi inferiori e minori contributi da grandi progetti. Anche in questo caso è atteso un programma di riacquisto da circa ¥30 miliardi.

Obayashi segue con rating “Overweight” e target a ¥4.900. La società potrebbe registrare un calo dell’utile operativo rispetto all’anno precedente, con stime tra ¥165 e ¥175 miliardi. Il rallentamento è legato a effetti straordinari che avevano sostenuto i risultati passati.

Nonostante ciò, il titolo resta interessante grazie a una politica orientata a dividendi più elevati e a un buyback previsto di ¥30 miliardi.

Shimizu resta più indietro

Shimizu rappresenta l’unico caso più prudente nel paniere, con rating “Equal-weight” e target price a ¥3.000.

Le previsioni indicano un utile operativo tra ¥120 e ¥125 miliardi, inferiore rispetto alle aspettative della banca d’investimento. Gli analisti segnalano una valutazione già elevata e la mancanza di catalizzatori immediati per una sovraperformance.

Resta comunque rilevante il possibile buyback da ¥40 miliardi, insieme all’attenzione sull’acquisizione di American Engineering Corporation, che potrebbe influenzare le future strategie di allocazione del capitale.

Cosa guarderà il mercato nei prossimi mesi

Il focus degli investitori sarà duplice: da un lato le guidance 2027, dall’altro le politiche di ritorno agli azionisti.

In un contesto di previsioni prudenti, saranno proprio i buyback e i dividendi a fare la differenza nel breve termine. Allo stesso tempo, la solidità della domanda strutturale nel settore edile giapponese potrebbe continuare a rappresentare un punto di forza anche nel medio periodo.