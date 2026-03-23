Questi sono i posti con le tasse più basse del mondo: ecco dove investire nel 2026

Ci sono dei Paesi nel mondo in cui c’è la possibilità concreta di pagare veramente poco: scopriamo quali in particolare.

Il confronto non è più solo tra stipendi, ma tra quanto si trattiene dopo le imposte. Nel 2026 il tema della pressione fiscale è entrato nelle scelte concrete di lavoratori digitali, professionisti e piccoli imprenditori. Non si parla solo di grandi patrimoni, ma di organizzazione del lavoro e residenza fiscale.

Paesi con tassazione nulla o quasi: quali sono

In alcune aree del mondo l’imposta sul reddito personale è assente. Negli Emirati Arabi Uniti non esiste tassazione sul reddito delle persone fisiche. Questo ha favorito l’arrivo di lavoratori qualificati, soprattutto nei settori digitali e finanziari. Va considerato però il costo della vita, che in città come Dubai resta elevato.

Le Bahamas applicano una logica simile: nessuna imposta sul reddito. Il sistema si regge su altre entrate, come imposte indirette e turismo. Anche qui l’accesso non è sempre immediato e il costo dei servizi è alto.

Il Principato di Monaco rappresenta un caso diverso. Non c’è IRPEF per i residenti, ma l’ingresso è vincolato a requisiti patrimoniali molto rigidi. Di fatto è una destinazione accessibile solo a chi dispone già di capitali consistenti.

Europa: tassazione ridotta ma regolata

All’interno dell’Europa esistono sistemi più leggeri rispetto alla media, ma con condizioni precise. La Bulgaria applica una flat tax al 10% sul reddito. Il sistema è semplice e ha attirato diverse attività, soprattutto nel digitale. Tuttavia, il contesto economico e infrastrutturale è diverso rispetto ai Paesi dell’Europa occidentale.

Andorra mantiene aliquote contenute, con un tetto massimo intorno al 10%. Offre stabilità e qualità della vita, ma con un mercato interno limitato e meno opportunità locali.

In Ungheria la leva principale è la tassazione sulle imprese, fissata al 9%. È una delle più basse nell’Unione Europea, ma resta necessario valutare aspetti operativi come burocrazia, lingua e mercato.

Asia: modelli fiscali diversi

In Asia il tema fiscale è integrato con modelli economici più ampi. Singapore combina aliquote contenute con un sistema efficiente. Non è solo una questione di tasse più basse, ma di struttura complessiva: servizi, infrastrutture e stabilità.

Hong Kong utilizza un sistema territoriale. Si paga solo sui redditi prodotti localmente. Questo può risultare vantaggioso per chi lavora con clienti esteri, ma richiede una gestione precisa della posizione fiscale.

La diffusione del lavoro da remoto ha reso queste opzioni più concrete. Non per tutti, ma per una fascia crescente di lavoratori sì. Chi opera online può scegliere dove stabilire la residenza fiscale, compatibilmente con le normative. Questo incide direttamente sul reddito netto disponibile.

Allo stesso tempo, anche chi resta in Italia si trova a confrontarsi con questi modelli. Il mercato del lavoro è sempre più internazionale, mentre la tassazione resta legata al territorio.