Btp e Bot, calendario aste aprile 2026: date e cosa sapere per investire

Ad aprile tornano le aste di Btp e Bot, un appuntamento che per molti risparmiatori rappresenta una delle principali porte d’accesso al debito pubblico italiano.

Il calendario fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede diverse finestre operative distribuite lungo il mese, con emissioni che coinvolgono sia i titoli a breve termine sia quelli con scadenze più lunghe. Per chi segue questi strumenti, non si tratta solo di date, ma di occasioni per valutare rendimento, durata e contesto di mercato.

Capire come sono organizzate queste aste aiuta a orientarsi meglio tra le diverse tipologie di titoli e a evitare scelte fatte solo in base al momento.

Le date delle aste di Btp e Bot ad aprile 2026

Il calendario delle emissioni per aprile 2026 prevede cinque appuntamenti principali:

9 aprile asta BOT

10 aprile asta titoli a medio-lungo termine

24 aprile asta BTP Short Term e BTP€i

28 aprile asta BOT

29 aprile asta titoli a medio-lungo termine

Si tratta di una struttura ormai consolidata, che distribuisce le emissioni lungo il mese per intercettare la domanda degli investitori in diverse fasi.

I Bot, strumenti a breve senza cedola

I BOT restano tra gli strumenti più semplici. Non prevedono cedole periodiche e il rendimento deriva esclusivamente dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore rimborsato alla scadenza.

Nel mese di aprile sono previste due emissioni, il 9 e il 28. In genere, i Bot annuali vengono collocati nella prima parte del mese, mentre quelli semestrali trovano spazio nelle ultime settimane.

Proprio per la loro struttura, sono spesso utilizzati come parcheggio della liquidità o come alternativa temporanea al conto corrente, soprattutto in fasi di mercato incerte.

I Btp Short Term e i Btp€i

Il 24 aprile è la data più articolata del calendario, con il collocamento dei BTP Short Term e dei BTP€i.

I BTP Short Term, introdotti per sostituire i Ctz, hanno una durata compresa tra 18 e 36 mesi e funzionano come i Btp tradizionali, con cedole fisse semestrali. Rappresentano una via intermedia tra breve e medio periodo.

I BTP€i, invece, sono indicizzati all’inflazione europea. Cedole e capitale vengono adeguati all’andamento dei prezzi, offrendo una protezione dal rischio di perdita di potere d’acquisto. Il riferimento è l’indice armonizzato dei prezzi al consumo dell’Eurozona.

In un contesto in cui l’inflazione resta un fattore osservato con attenzione, questi strumenti continuano ad attirare interesse.

I Btp a medio-lungo termine

Le aste del 10 e del 29 aprile sono dedicate ai BTP a medio-lungo termine, che rappresentano il cuore del debito pubblico italiano.

Questi titoli prevedono tassi fissi con cedole semestrali e coprono un arco temporale molto ampio, da 3 fino a 50 anni. Il rendimento deriva sia dagli interessi periodici sia dall’eventuale differenza tra prezzo di acquisto e valore di rimborso.

In genere, le emissioni di metà mese riguardano scadenze come 3 e 7 anni, mentre a fine mese si concentrano quelle a 5 e 10 anni, con possibili estensioni su durate più lunghe in base alla domanda.

Il livello di copertura delle aste è uno degli indicatori più osservati, perché misura direttamente la fiducia del mercato nei confronti del debito italiano.

Quando arrivano le comunicazioni ufficiali

Ogni asta viene preceduta da una comunicazione del Tesoro, pubblicata generalmente quattro giorni lavorativi prima. In questi annunci vengono specificati importi, durata e caratteristiche dei titoli.

Per aprile, il calendario delle comunicazioni è il seguente:

7 aprile comunicazione prima asta BOT

8 aprile comunicazione prima asta BTP medio-lungo termine

21 aprile comunicazione BTP Short Term e BTP€i

23 aprile comunicazione seconda asta BOT

24 aprile comunicazione seconda asta BTP medio-lungo termine

Questi passaggi sono fondamentali perché permettono agli investitori di valutare le condizioni prima della partecipazione.

Come partecipano i risparmiatori

I piccoli investitori non partecipano direttamente alle aste, ma accedono tramite banche e intermediari finanziari, spesso utilizzando l’home banking. Le richieste vengono raccolte nei giorni precedenti e poi trasmesse al sistema d’asta. Diventa quindi importante, muoversi in anticipo rispetto alla data ufficiale per evitare di arrivare fuori tempo.