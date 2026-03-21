Bonus elettrico da 115 euro, come arriva davvero in bolletta e chi lo riceve senza fare domanda
Uno sconto diretto sulla bolletta, senza richieste né procedure complicate. Il nuovo bonus elettrico da 115 euro entra nel sistema già esistente e punta a ridurre subito l’impatto dei costi energetici sulle famiglie più esposte.
ARERA ha chiarito come funziona il meccanismo previsto dal decreto Bollette 2026. La logica resta quella già conosciuta per i bonus sociali, ma con alcune differenze che stanno creando dubbi tra chi aspetta lo sconto.
Il contributo non arriva tramite bonifico e non richiede alcuna domanda: si traduce direttamente in una riduzione della bolletta, visibile in modo chiaro e separato.
Chi riceve il bonus e perché non serve fare domanda
Il punto centrale non è la richiesta, ma la presenza dei requisiti. Il bonus da 115 euro è destinato alle famiglie che già rientrano nel sistema del bonus sociale elettrico, quindi con Isee fino a 9.796 euro, soglia che sale a 20 mila euro per nuclei numerosi. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Chi si trova in questa fascia non deve fare nulla, a condizione che l’Isee sia aggiornato. È questo il vero passaggio decisivo: senza una Dsu valida, il sistema non riesce a riconoscere automaticamente il diritto al contributo.
Il bonus si aggiunge a quello già esistente
Il contributo straordinario non sostituisce il bonus sociale, ma si somma a quello già previsto. Questo significa che il beneficio complessivo può superare i 250 euro annui nei casi più comuni, arrivando anche oltre per le famiglie più numerose. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Il decreto Bollette 2026 nasce proprio per rafforzare questo sistema in una fase in cui i costi energetici continuano a pesare sui bilanci familiari. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Come appare lo sconto in bolletta
Una delle indicazioni più concrete riguarda la modalità di accredito. Il bonus viene inserito direttamente nella fattura con una voce dedicata, facilmente riconoscibile.
Non viene distribuito nel tempo e non è nascosto tra le varie componenti: compare come sconto unico, riducendo immediatamente l’importo da pagare.
Cosa succede se la bolletta va in credito
Può capitare che il valore del bonus sia superiore alla cifra da pagare in quella specifica bolletta. In questo caso, la differenza non viene persa.
Il sistema prevede che il credito venga automaticamente trasferito nelle fatture successive. È un dettaglio che rende la misura più concreta, perché evita qualsiasi dispersione del beneficio.
Il ruolo dei fornitori e il caso del cambio operatore
Un punto che ha generato dubbi riguarda il cambio di fornitore, sempre più frequente negli ultimi anni. ARERA ha chiarito che il bonus viene riconosciuto dal gestore che risultava attivo alla data del 21 febbraio 2026.
Questo significa che anche chi ha cambiato operatore dopo quella data non perde il diritto al contributo. Il riferimento resta il fornitore precedente, che deve comunque erogare lo sconto.
Quando il bonus può creare confusione
Le situazioni più complesse riguardano interruzioni di fornitura o passaggi tra contratti in tempi ravvicinati. In questi casi, il bonus segue comunque la stessa logica: conta sempre il soggetto che forniva energia alla data stabilita.
È un meccanismo automatico, ma non sempre immediato da interpretare per chi si trova in condizioni contrattuali diverse o in fase di cambio.
Non solo bonus obbligatorio, cosa cambia per gli altri utenti
Accanto al contributo da 115 euro, il decreto prevede anche una possibilità meno nota che permette ai fornitori di applicare sconti aggiuntivi per famiglie con Isee fino a 25.000 euro, ma in questo caso si tratta di iniziative volontarie. Non è un diritto automatico, ma una scelta commerciale degli operatori.