Bonus elettrico da 115 euro, come arriva davvero in bolletta e chi lo riceve senza fare domanda

20/03/2026 07:30 Dove si trovano le case a 1 euro? Scopriamo le nuove liste dei comuni italiani, dove si trovano queste abitazioni e come prenderle.Pagare una casa 1 euro è possibile, ma il prezzo reale arriva dopo. Il meccanismo è semplice solo sulla carta, perché dietro quel costo simbolico c’è un percorso preciso, con obblighi e tempi stretti. I