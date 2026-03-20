Case a 1 euro: le nuove liste dei Comuni italiani, dove si trovano e come prenderle

Dove si trovano le case a 1 euro? Scopriamo le nuove liste dei comuni italiani, dove si trovano queste abitazioni e come prenderle.

Pagare una casa 1 euro è possibile, ma il prezzo reale arriva dopo. Il meccanismo è semplice solo sulla carta, perché dietro quel costo simbolico c’è un percorso preciso, con obblighi e tempi stretti.

I Comuni coinvolti sono ormai decine. Dal 2009 a oggi si è arrivati a oltre settanta amministrazioni che hanno attivato bandi per vendere immobili abbandonati. L’obiettivo non è vendere, ma riportare abitanti nei centri storici svuotati negli anni.

Dove si trovano davvero queste case

La maggior parte delle opportunità è nel Sud Italia. Sicilia, Calabria e Sardegna concentrano il numero più alto di borghi coinvolti. Ma non sono gli unici territori. Ci sono iniziative anche in Toscana, Lazio, Piemonte e Marche, spesso in piccoli centri lontani dai principali flussi turistici.

Non esiste una lista unica aggiornata in tempo reale. Ogni Comune pubblica il proprio bando, con regole e tempi diversi. Questo significa che le disponibilità cambiano continuamente. Un paese può aprire le candidature per pochi mesi e poi chiuderle per anni.

Chi cerca queste case finisce spesso sui siti istituzionali dei Comuni, oppure su portali locali poco aggiornati. La difficoltà è proprio qui: trovare informazioni complete non è immediato.

Come funziona l’acquisto

Il prezzo di 1 euro è simbolico. L’acquirente deve presentare un progetto di ristrutturazione entro sei mesi e avviare i lavori entro un anno. Il completamento deve avvenire entro tre anni.

Non è una formalità. Il progetto viene valutato e deve essere coerente con le condizioni dell’immobile e con le richieste del Comune. In molti casi è richiesto anche un deposito cauzionale o una fideiussione, che può variare tra i 1.000 e i 5.000 euro.

Il passaggio notarile, le pratiche catastali e le autorizzazioni sono a carico dell’acquirente. Il Comune vende l’immobile, ma non interviene nei lavori.

Quanto si spende davvero

Il costo principale è la ristrutturazione. Le cifre variano molto, ma una stima ricorrente si aggira tra i 20.000 e i 25.000 euro, spesso anche di più se l’immobile è in condizioni critiche.

Molte case sono ferme da decenni. Impianti da rifare, tetti da sistemare, strutture da consolidare. In alcuni casi si parte praticamente da zero.

A questo si aggiunge la gestione del cantiere, che non è sempre semplice. Nei piccoli centri trovare imprese disponibili o professionisti può richiedere tempo. Chi non vive sul posto deve coordinare tutto a distanza.

Perché queste iniziative continuano ad attirare interesse

Il prezzo simbolico resta un elemento forte, ma non è l’unico. L’idea di acquistare una casa in un borgo storico, anche a fronte di lavori importanti, continua a generare richieste.

C’è anche una componente pratica. In alcuni casi è possibile accedere a bonus edilizi o incentivi per l’efficienza energetica, che riducono una parte dei costi. Non sempre, e non in modo uniforme, ma esistono.

Allo stesso tempo, non tutti i progetti vanno a buon fine. Alcuni acquirenti rinunciano dopo l’acquisto, altri non rispettano le scadenze. I Comuni, in questi casi, possono revocare l’assegnazione.