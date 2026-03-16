Trova un libretto postale del ’63 con 1000 lire: gli rimborsano 50.000 euro

Un semplice libretto postale, dimenticato per anni in un vecchio baule, ha restituito a Umberto Libassi una somma sorprendente. Si tratta di un libretto al portatore della Cassa di risparmio di Trieste, emesso nel 1963, che inizialmente conteneva una cifra modesta di 1000 lire. Ma grazie agli interessi legali, alla rivalutazione e alla capitalizzazione, quella stessa cifra ora vale ben 50.000 euro.

La scoperta del libretto, avvenuta da Umberto Libassi, un attore di teatro di 72 anni originario di Margno, in provincia di Lecco, ha scosso la sua vita. Il libretto era stato messo da parte dai suoi genitori, probabilmente a lui intestato, ma l’attore non ne aveva mai avuto conoscenza. Il documento era stato conservato per anni, nascosto in un vecchio baule da attori, insieme a testi teatrali e vari documenti. Durante un trasloco recente, Libassi ha deciso di portarsi a casa il baule, dove ha trovato il libretto. A quel punto ha deciso di scoprire cosa contenesse. Non immaginava certo che quelle mille lire avrebbero avuto un valore così alto.

Un tornaconto inaspettato: 50.000 euro per 1000 lire

Quando Umberto ha capito di essere in possesso di un titolo di credito così importante, ha deciso di rivolgersi a un avvocato per far valere i suoi diritti. L’avvocato Stefano Rossi ha spiegato che il libretto è stato valutato da un consulente, che ha determinato il valore attuale di 50.000 euro grazie all’applicazione degli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Quello che sembrava un piccolo risparmio da un’epoca passata è diventato un tesoro nascosto per decenni.

La Cassa di risparmio di Trieste non esiste più, essendo stata assorbita da Unicredit. La questione si complica, ma secondo l’avvocato Rossi, la banca subentrata è obbligata a risarcire il credito. Inoltre, il Ministero dell’Economia dovrebbe contribuire a risarcire la cifra.

Un sistema complesso e molteplici titoli dimenticati

La storia di Libassi non è unica. Secondo i dati, in Italia ci sarebbero circa 10 milioni di titoli di credito “antichi” ancora da riscuotere. Si tratta di buoni postali, libretti bancari e Bot, rimasti senza destinatario o non riscossi da anni. Spesso, questi titoli vengono dimenticati, conservati in vecchi cassetti o bauli senza essere reclamati dai legittimi proprietari o dai loro eredi.

La legge prevede che il diritto di riscuotere il rimborso non vada in prescrizione se il titolo è stato ritrovato solo successivamente alla data di scadenza, come nel caso di Umberto Libassi. Questo principio fa sì che chi ritrova vecchi risparmi possa beneficiare di una rivalutazione che, sebbene sorprendente, è perfettamente legittima. Questo sistema permette a molti di recuperare somme che, altrimenti, sarebbero andate perdute.

Un mondo di possibilità e rischi nascosti

Tuttavia, anche in questa vicenda c’è un aspetto da considerare: i tempi. Umberto Libassi ha dovuto affrontare anche una grave malattia della moglie, che lo ha tenuto lontano dalla pratica legale. La burocrazia e le difficoltà emotive hanno rallentato la procedura, ma finalmente il momento del rimborso è arrivato. Questo solleva un altro punto importante: quanto tempo può passare prima che un titolo simile diventi riscuotibile? La risposta non è sempre semplice, e spesso dipende dalla velocità con cui la persona interessata si attiva per recuperarlo.

La storia di Umberto, in ogni caso, dimostra che un vecchio libretto postale, apparentemente senza valore, può nascondere un ritorno economico notevole. E se le banche e gli istituti finanziari si accorgessero di quante persone potrebbero avere diritto a questi importi, probabilmente sarebbe necessario un sistema più snello per il recupero di queste somme.

Cosa succede quindi nella vita reale? La scoperta di un “tesoro” dimenticato può cambiare le sorti di una famiglia, ma non è una vicenda che capita a tutti. Questi eventi dimostrano anche come, a volte, la burocrazia e la complessità finanziaria possano lasciare la porta aperta per recuperare qualcosa che si pensava perduto.