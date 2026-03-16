Calendario macroeconomico della settimana 16-20 marzo 2026
Settimana più ricca di banche centrali che di dati italiani; secondo il calendario ufficiale Istat non sono previsti grandi rilasci macro nazionali tra il 16 e il 20 marzo, mentre l’attenzione dei mercati si concentra soprattutto su Federal Reserve, Bce e Bank of England, oltre ad alcune pubblicazioni statistiche dell’Eurozona.
Qui sotto trovi un quadro rapido, in formato sintetico e leggibile, con gli appuntamenti principali da monitorare.
Lunedì 16 marzo
|Orario
|Area
|Appuntamento
|Perché conta
|12:00 CET
|Eurozona / BCE
|Riserve internazionali e liquidità in valuta estera dell’Eurosistema
|Indicazione tecnica utile per chi segue la stabilità finanziaria e il quadro valutario
La Bce segnala per lunedì la pubblicazione dei dati su riserve internazionali e liquidità in valuta estera riferiti a febbraio 2026.
Martedì 17 marzo
|Orario
|Area
|Appuntamento
|Perché conta
|—
|Stati Uniti / Fed
|Inizio riunione FOMC
|Mercati concentrati sulle indicazioni sui tassi e sul tono della banca centrale Usa
Martedì prende il via la riunione di politica monetaria della Federal Reserve; il meeting prosegue anche il 18 marzo ed è uno degli eventi più seguiti della settimana.
Mercoledì 18 marzo
|Orario
|Area
|Appuntamento
|Perché conta
|10:00 CET
|Eurozona / BCE
|Statistiche sui fondi di investimento dell’area euro
|Misurano flussi e dimensioni di una parte rilevante del sistema finanziario
|10:00 CET
|Eurozona / BCE
|Statistiche trimestrali sui pagamenti
|Dato utile per leggere l’evoluzione dei sistemi di pagamento e dei flussi finanziari
|12:00 CET
|Eurozona / BCE
|HICP destagionalizzato dell’Eurozona
|L’inflazione resta il riferimento centrale per le aspettative sui tassi
|14:00 ET
|Stati Uniti / Fed
|Comunicato FOMC
|Evento chiave della settimana per borse, dollaro e Treasury
|14:30 ET
|Stati Uniti / Fed
|Conferenza stampa del presidente della Fed
|Può spostare le attese future sui tassi anche più del comunicato
Mercoledì è il giorno più denso: la Bce pubblica fondi di investimento, statistiche sui pagamenti e inflazione HICP destagionalizzata; la sera europea arriva invece il momento più atteso, con decisione Fed e conferenza stampa.
Giovedì 19 marzo
|Orario
|Area
|Appuntamento
|Perché conta
|—
|Eurozona / BCE
|Riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo
|Ogni segnale su inflazione ed energia può avere impatto su euro e bond
|—
|Regno Unito / BoE
|Decisione MPC sui tassi
|Appuntamento centrale per sterlina, Gilt e mercati europei
Giovedì tocca all’Europa: la Bce ha in calendario la riunione di politica monetaria del 18-19 marzo, mentre la Bank of England ha fissato per il 19 marzo il suo annuncio di politica monetaria.
Venerdì 20 marzo
|Orario
|Area
|Appuntamento
|Perché conta
|—
|Mercati globali
|Reazione finale della settimana alle decisioni delle banche centrali
|Sessione utile per valutare se il mercato conferma o ridimensiona la lettura di Fed, BCE e BoE
Dopo una settimana dominata dalle banche centrali, venerdì serve soprattutto a leggere la reazione dei mercati su azioni, obbligazioni e valute. Per l’Italia, il calendario Istat non segnala rilasci macro di primo piano in queste date.
I tre market mover da seguire
- Fed il 18 marzo; è l’evento con il maggior potenziale di volatilità globale. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- BCE il 19 marzo; focus su inflazione, crescita e messaggi sui tassi. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
- BoE il 19 marzo; possibile impatto diretto su sterlina e mercati europei. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
Nota finale
Questo schema riprende la logica di un calendario macro informativo; per la settimana 16-20 marzo 2026 il peso maggiore non arriva dai dati italiani ma dalle decisioni di politica monetaria e da alcune pubblicazioni statistiche dell’Eurozona.