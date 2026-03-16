Finanza Dati Macroeconomici Calendario macroeconomico della settimana 16-20 marzo 2026

Calendario macroeconomico della settimana 16-20 marzo 2026

Calendario macroeconomico della settimana 16-20 marzo 2026
di Antonio Bastianelli
16 Marzo 2026 05:13

Settimana più ricca di banche centrali che di dati italiani; secondo il calendario ufficiale Istat non sono previsti grandi rilasci macro nazionali tra il 16 e il 20 marzo, mentre l’attenzione dei mercati si concentra soprattutto su Federal Reserve, Bce e Bank of England, oltre ad alcune pubblicazioni statistiche dell’Eurozona. 

Qui sotto trovi un quadro rapido, in formato sintetico e leggibile, con gli appuntamenti principali da monitorare.

Lunedì 16 marzo

Orario Area Appuntamento Perché conta
12:00 CET Eurozona / BCE Riserve internazionali e liquidità in valuta estera dell’Eurosistema Indicazione tecnica utile per chi segue la stabilità finanziaria e il quadro valutario

La Bce segnala per lunedì la pubblicazione dei dati su riserve internazionali e liquidità in valuta estera riferiti a febbraio 2026.

Martedì 17 marzo

Orario Area Appuntamento Perché conta
Stati Uniti / Fed Inizio riunione FOMC Mercati concentrati sulle indicazioni sui tassi e sul tono della banca centrale Usa

Martedì prende il via la riunione di politica monetaria della Federal Reserve; il meeting prosegue anche il 18 marzo ed è uno degli eventi più seguiti della settimana.

Mercoledì 18 marzo

Orario Area Appuntamento Perché conta
10:00 CET Eurozona / BCE Statistiche sui fondi di investimento dell’area euro Misurano flussi e dimensioni di una parte rilevante del sistema finanziario
10:00 CET Eurozona / BCE Statistiche trimestrali sui pagamenti Dato utile per leggere l’evoluzione dei sistemi di pagamento e dei flussi finanziari
12:00 CET Eurozona / BCE HICP destagionalizzato dell’Eurozona L’inflazione resta il riferimento centrale per le aspettative sui tassi
14:00 ET Stati Uniti / Fed Comunicato FOMC Evento chiave della settimana per borse, dollaro e Treasury
14:30 ET Stati Uniti / Fed Conferenza stampa del presidente della Fed Può spostare le attese future sui tassi anche più del comunicato

Mercoledì è il giorno più denso: la Bce pubblica fondi di investimento, statistiche sui pagamenti e inflazione HICP destagionalizzata; la sera europea arriva invece il momento più atteso, con decisione Fed e conferenza stampa.

Giovedì 19 marzo

Orario Area Appuntamento Perché conta
Eurozona / BCE Riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo Ogni segnale su inflazione ed energia può avere impatto su euro e bond
Regno Unito / BoE Decisione MPC sui tassi Appuntamento centrale per sterlina, Gilt e mercati europei

Giovedì tocca all’Europa: la Bce ha in calendario la riunione di politica monetaria del 18-19 marzo, mentre la Bank of England ha fissato per il 19 marzo il suo annuncio di politica monetaria.

Venerdì 20 marzo

Orario Area Appuntamento Perché conta
Mercati globali Reazione finale della settimana alle decisioni delle banche centrali Sessione utile per valutare se il mercato conferma o ridimensiona la lettura di Fed, BCE e BoE

Dopo una settimana dominata dalle banche centrali, venerdì serve soprattutto a leggere la reazione dei mercati su azioni, obbligazioni e valute. Per l’Italia, il calendario Istat non segnala rilasci macro di primo piano in queste date.

I tre market mover da seguire

  • Fed il 18 marzo; è l’evento con il maggior potenziale di volatilità globale. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
  • BCE il 19 marzo; focus su inflazione, crescita e messaggi sui tassi. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
  • BoE il 19 marzo; possibile impatto diretto su sterlina e mercati europei. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Nota finale

Questo schema riprende la logica di un calendario macro informativo; per la settimana 16-20 marzo 2026 il peso maggiore non arriva dai dati italiani ma dalle decisioni di politica monetaria e da alcune pubblicazioni statistiche dell’Eurozona.

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