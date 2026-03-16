Calendario macroeconomico della settimana 16-20 marzo 2026

Settimana più ricca di banche centrali che di dati italiani; secondo il calendario ufficiale Istat non sono previsti grandi rilasci macro nazionali tra il 16 e il 20 marzo, mentre l’attenzione dei mercati si concentra soprattutto su Federal Reserve, Bce e Bank of England, oltre ad alcune pubblicazioni statistiche dell’Eurozona.

Qui sotto trovi un quadro rapido, in formato sintetico e leggibile, con gli appuntamenti principali da monitorare.

Lunedì 16 marzo

Orario Area Appuntamento Perché conta 12:00 CET Eurozona / BCE Riserve internazionali e liquidità in valuta estera dell’Eurosistema Indicazione tecnica utile per chi segue la stabilità finanziaria e il quadro valutario

La Bce segnala per lunedì la pubblicazione dei dati su riserve internazionali e liquidità in valuta estera riferiti a febbraio 2026.

Martedì 17 marzo

Orario Area Appuntamento Perché conta — Stati Uniti / Fed Inizio riunione FOMC Mercati concentrati sulle indicazioni sui tassi e sul tono della banca centrale Usa

Martedì prende il via la riunione di politica monetaria della Federal Reserve; il meeting prosegue anche il 18 marzo ed è uno degli eventi più seguiti della settimana.

Mercoledì 18 marzo

Orario Area Appuntamento Perché conta 10:00 CET Eurozona / BCE Statistiche sui fondi di investimento dell’area euro Misurano flussi e dimensioni di una parte rilevante del sistema finanziario 10:00 CET Eurozona / BCE Statistiche trimestrali sui pagamenti Dato utile per leggere l’evoluzione dei sistemi di pagamento e dei flussi finanziari 12:00 CET Eurozona / BCE HICP destagionalizzato dell’Eurozona L’inflazione resta il riferimento centrale per le aspettative sui tassi 14:00 ET Stati Uniti / Fed Comunicato FOMC Evento chiave della settimana per borse, dollaro e Treasury 14:30 ET Stati Uniti / Fed Conferenza stampa del presidente della Fed Può spostare le attese future sui tassi anche più del comunicato

Mercoledì è il giorno più denso: la Bce pubblica fondi di investimento, statistiche sui pagamenti e inflazione HICP destagionalizzata; la sera europea arriva invece il momento più atteso, con decisione Fed e conferenza stampa.

Giovedì 19 marzo

Orario Area Appuntamento Perché conta — Eurozona / BCE Riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo Ogni segnale su inflazione ed energia può avere impatto su euro e bond — Regno Unito / BoE Decisione MPC sui tassi Appuntamento centrale per sterlina, Gilt e mercati europei

Giovedì tocca all’Europa: la Bce ha in calendario la riunione di politica monetaria del 18-19 marzo, mentre la Bank of England ha fissato per il 19 marzo il suo annuncio di politica monetaria.

Venerdì 20 marzo

Orario Area Appuntamento Perché conta — Mercati globali Reazione finale della settimana alle decisioni delle banche centrali Sessione utile per valutare se il mercato conferma o ridimensiona la lettura di Fed, BCE e BoE

Dopo una settimana dominata dalle banche centrali, venerdì serve soprattutto a leggere la reazione dei mercati su azioni, obbligazioni e valute. Per l’Italia, il calendario Istat non segnala rilasci macro di primo piano in queste date.

I tre market mover da seguire

Fed il 18 marzo ; è l’evento con il maggior potenziale di volatilità globale. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

; è l’evento con il maggior potenziale di volatilità globale. :contentReference[oaicite:6]{index=6} BCE il 19 marzo ; focus su inflazione, crescita e messaggi sui tassi. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

; focus su inflazione, crescita e messaggi sui tassi. :contentReference[oaicite:7]{index=7} BoE il 19 marzo; possibile impatto diretto su sterlina e mercati europei. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Nota finale

Questo schema riprende la logica di un calendario macro informativo; per la settimana 16-20 marzo 2026 il peso maggiore non arriva dai dati italiani ma dalle decisioni di politica monetaria e da alcune pubblicazioni statistiche dell’Eurozona.