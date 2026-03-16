Assegno Unico, c’è una maggiorazione ma in molti la stanno perdendo: i passaggi per averla

Assegno Unico, c’è unna maggiorazione da tenere fortemente in considerazione, anche se purtroppo in molti non la stanno considerando.

Molti italiani non sanno che l’Assegno Unico Universale offre una maggiorazione per le famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori. Sebbene questo incremento possa sembrare automatico, in realtà esistono diverse condizioni e passaggi da seguire affinché venga riconosciuto correttamente.

Il legame tra Assegno Unico e la NASpI

Quando si parla di Assegno Unico, un aspetto fondamentale riguarda il rapporto con la NASpI, l’indennità di disoccupazione. Chi percepisce la NASpI, infatti, continua a ricevere l’Assegno Unico, ma non ha diritto alla maggiorazione per il secondo percettore di reddito. Questo incremento è riservato a chi ha due genitori che percepiscono redditi da attività lavorativa. La NASpI, essendo una prestazione assistenziale e non un reddito da lavoro, non soddisfa questo requisito.

Una volta che la NASpI termina e uno dei genitori trova un nuovo impiego, che sia di tipo dipendente o autonomo, la famiglia acquisisce il diritto alla maggiorazione dell’Assegno Unico. Il diritto alla maggiorazione non dipende da un orario di lavoro o una soglia di reddito, ma esclusivamente dalla natura del reddito: deve derivare da attività lavorativa effettiva.

I requisiti per l’accesso alla maggiorazione

Per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori, l’importo dell’incremento varia a seconda dell’ISEE. Per chi ha un ISEE basso, fino a 17.468,51 euro, la maggiorazione può arrivare fino a 34,90 euro al mese. Questo importo si riduce progressivamente all’aumentare del reddito familiare, fino a scomparire completamente per famiglie con ISEE superiori ai 46.466,27 euro.

La maggiorazione non è automatica, e spesso gli utenti perdono il diritto a causa di dati non aggiornati. È necessario rinnovare l’ISEE se ci sono stati cambiamenti nel reddito familiare. Se il nuovo stato lavorativo non risulta correttamente registrato nei sistemi dell’INPS, il beneficio potrebbe non essere riconosciuto, o verrà erogato con ritardi.

Un ISEE non aggiornato può far sì che l’INPS eroghi l’importo minimo dell’Assegno Unico, invece della cifra piena a cui si avrebbe diritto. Per evitare questo, è necessario che i dati sullo stato di occupazione del genitore siano corretti e visibili nella banca dati dell’INPS. In caso di dubbi, rivolgersi a un CAF o al patronato è una soluzione utile per verificare la posizione e chiedere il corretto riconoscimento delle maggiorazioni.

La posizione lavorativa e l’importo finale

Il lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale del genitore è l’unico requisito che dà diritto alla maggiorazione, ma non è sufficiente solo aver cambiato impiego. Occorre che l’INPS aggiorni correttamente il proprio database e che il nuovo contratto risulti già registrato.

Oltre alla questione dell’ISEE, il controllo periodico dei dati e della propria situazione lavorativa è fondamentale per non perdere i benefici dell’Assegno Unico. Le manutenzioni periodiche permettono di evitare che la famiglia subisca dei disagi economici nonostante i requisiti siano soddisfatti. Inoltre, è importante ricordare che l’Assegno Unico Universale si estende anche ai figli maggiorenni, purché frequentino un corso di studi o prestino servizio civile.

Sebbene l’Assegno Unico sia una misura di supporto alle famiglie italiane, la maggiorazione per il secondo percettore di reddito non è sempre garantita se i dati non sono aggiornati correttamente. La chiave per ricevere questa maggiorazione è quindi una buona gestione dei documenti e dei dati INPS, in modo da non perdere opportunità economiche e garantire il giusto supporto alle famiglie.