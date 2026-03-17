Conto corrente, le 5 operazioni che mandano un alert al Fisco: non compierle con leggerezza

Il conto corrente non è più soltanto uno strumento per ricevere lo stipendio o pagare le bollette. È diventato una specie di diario finanziario permanente. Ogni movimento lascia una traccia. E quella traccia, oggi, può essere letta quasi in tempo reale dall’amministrazione fiscale.

Il meccanismo si chiama Anagrafe dei Rapporti Finanziari. Un sistema che raccoglie informazioni su conti correnti, carte, depositi e movimentazioni bancarie. Non significa che il Fisco controlli ogni operazione singolarmente. Ma quando qualcosa non torna rispetto al reddito dichiarato, i dati sono già lì.

Il punto di partenza è semplice: ogni somma che entra su un conto può essere considerata reddito, a meno che il contribuente non dimostri il contrario. Ed è proprio da qui che nascono molti accertamenti fiscali.

Versamenti e prelievi di contante sotto osservazione

Il contante resta una delle operazioni che attirano più attenzione. Non esiste un limite legale ai soldi che si possono versare sul proprio conto corrente, ma versamenti elevati o ripetuti possono far scattare verifiche. La banca può chiedere da dove proviene il denaro. Non è un interrogatorio, ma una procedura prevista dalle norme antiriciclaggio.

La stessa logica vale per i prelievi in contanti. Un prelievo occasionale di qualche migliaio di euro non crea automaticamente problemi. Tuttavia, quando le operazioni diventano frequenti o seguono schemi ripetitivi, la situazione cambia. Il sospetto, in questi casi, è che il denaro venga utilizzato per pagamenti non tracciati.

C’è anche un altro aspetto meno intuitivo. Non prelevare mai denaro dal conto può creare dubbi. Se una persona riceve stipendio o pensione ma non utilizza mai il conto per spese quotidiane, il Fisco può chiedersi come viva. In assenza di movimenti, si presume che ci siano altre entrate non dichiarate.

Bonifici tra privati e trasferimenti dall’estero

Un altro tipo di movimento che viene osservato con attenzione riguarda i bonifici ricevuti da privati. Se non sono legati a rapporti di lavoro dichiarati, possono essere interpretati come reddito. Il problema nasce soprattutto quando i bonifici sono ricorrenti. In quel caso l’Agenzia delle Entrate può ipotizzare che si tratti di pagamenti per attività non dichiarate.

La difesa, in questi casi, è quasi sempre documentale. Una causale chiara nel bonifico aiuta, ma spesso non basta. Diventa utile avere prove scritte: ricevute, contratti, dichiarazioni di donazione o documenti che spieghino l’origine del denaro.

Anche i movimenti verso l’estero o provenienti dall’estero vengono monitorati con attenzione. Non sono vietati. Anzi, molti correntisti li utilizzano per investimenti, acquisti online o trasferimenti familiari. Però quando le somme superano determinate cifre, la banca può chiedere spiegazioni e aggiornare il questionario antiriciclaggio.

In alcune situazioni può scattare una Segnalazione di Operazione Sospetta alla UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria. Il cliente non viene informato della segnalazione. E spesso non succede nulla. Ma il movimento resta registrato.

Quando un movimento diventa un problema

Il punto non è tanto l’operazione in sé. Il problema nasce quando le movimentazioni non sono coerenti con il reddito dichiarato. Un conto corrente con entrate elevate rispetto allo stipendio dichiarato può attirare attenzione. Lo stesso vale per operazioni che si ripetono con regolarità senza una spiegazione evidente.

Il principio utilizzato nelle indagini bancarie è piuttosto rigido: le somme versate si presumono reddito fino a prova contraria. Questo significa che, se arriva un accertamento, è il contribuente a dover dimostrare la natura non imponibile del denaro.

Molte operazioni perfettamente legittime possono essere chiarite senza difficoltà. Vendita di oggetti usati, rimborsi spese, donazioni familiari, vincite di gioco già tassate. Tutto lecito. Ma solo se esiste una traccia documentale.

Il conto corrente, in sostanza, non è più un semplice contenitore di denaro. È uno strumento che racconta come una persona spende, riceve e trasferisce soldi. A volte con più precisione di quanto si immagini.