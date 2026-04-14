Bambino fa causa al padre e vince: il genitore costretto a dargli migliaia di euro

Un bambino ha fatto causa al padre e ha vinto, incassando migliaia di euro: scopriamo i dettagli di questo singolare caso.

Un episodio emerso a Zhengzhou, nel nord della Cina, ha attirato l’attenzione dei social e dei media internazionali, sollevando interrogativi sulla gestione dei risparmi dei minori e sui limiti del ruolo genitoriale. Protagonista è Xiaohui, un bambino di 10 anni che si è trovato a intraprendere un’azione legale contro il proprio padre per recuperare il denaro accumulato negli anni.

La vicenda ha rapidamente superato i confini locali, diventando un caso simbolico sulla tutela della proprietà personale dei minori e sull’uso delle risorse economiche a loro destinate.

Il conto intestato al bambino e il denaro del Capodanno

Al centro della disputa c’è un conto bancario aperto dal padre e intestato al figlio, sul quale nel tempo erano stati versati i cosiddetti regali in denaro ricevuti durante il Capodanno lunare, insieme ad altri piccoli risparmi. Nella tradizione cinese, queste somme rappresentano un patrimonio personale destinato al futuro dei più giovani.

Il denaro era stato presentato al bambino come un tesoretto costruito progressivamente, con l’idea di conservarlo per esigenze future. Questa impostazione ha contribuito a rafforzare la percezione che si trattasse di una risorsa personale, distinta dalle finanze familiari.

Dopo la separazione dei genitori, avvenuta circa due anni prima, Xiaohui era rimasto a vivere con il padre. In questo periodo, il conto ha continuato a essere alimentato con versamenti regolari. Successivamente, l’uomo ha deciso di risposarsi e, in questa fase, ha prelevato l’intera somma per coprire le spese del matrimonio.

Solo dopo le nozze, e il trasferimento del bambino presso la madre, è emerso che i risparmi accumulati erano stati completamente utilizzati. A quel punto, il conto aveva raggiunto una cifra superiore a 80.000 yuan, equivalente a quasi 10.000 euro, una somma rilevante considerando l’età del minore.

Il confronto in tribunale, la sentenza e il rimborso

La questione è approdata in tribunale, dove il padre ha sostenuto di aver agito nell’ambito delle proprie prerogative di tutore legale, rivendicando il diritto di gestire il denaro del figlio. Ha inoltre indicato che l’iniziativa giudiziaria fosse influenzata dalla madre del bambino.

Il tribunale ha però adottato una posizione diversa, riconoscendo che il denaro depositato rappresentava una proprietà personale del minore, indipendentemente dal ruolo di amministrazione esercitato dal genitore. Questa interpretazione ha posto un limite chiaro all’utilizzo delle risorse da parte del tutore.

La decisione finale ha stabilito che il padre dovesse restituire l’intera somma al figlio, includendo anche gli interessi maturati nel tempo. Il totale ha superato gli 11.000 euro, segnando un precedente significativo nella gestione dei beni intestati ai minori.

Il caso è stato rilanciato da numerosi media internazionali, contribuendo a diffondere il dibattito su un tema che riguarda non solo il contesto cinese, ma più in generale il rapporto tra autorità genitoriale e diritti economici dei figli.