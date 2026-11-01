Dal 4 novembre 2026 i primi 500 euro della Carta Dedicata a Te cominciano ad arrivare sui conti di migliaia di famiglie italiane in difficoltà economica. Chi ha un ISEE ordinario sotto i 15.000 euro e risiede in Italia può rientrare tra i beneficiari di questa misura di sostegno alimentare, confermata per il biennio 2026-2027. Ma come si verifica di essere nella lista? Cosa succede se si è nuovi beneficiari? E come funziona concretamente l’accesso ai fondi? Ecco tutto quello che serve sapere sulla carta dedicata a te 2026, senza giri di parole.

Cos’è la Carta Dedicata a Te e quanto vale

La Carta Dedicata a Te è una carta elettronica prepagata destinata all’acquisto di beni alimentari essenziali. Il valore annuo è di 500 euro, erogati dallo Stato a famiglie che rispettano determinati requisiti reddituali e di residenza. La misura è gestita dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed è rivolta a nuclei familiari residenti in Italia con ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro.

Non si tratta di un voucher cartaceo né di un rimborso: è una carta prepagata a tutti gli effetti, utilizzabile nei negozi convenzionati — supermercati, alimentari, mercati — per acquistare prodotti di prima necessità come pane, pasta, carne, verdura, latte. Non è spendibile per beni voluttuari, alcolici o tabacchi.

La conferma per il biennio 2026-2027 rappresenta un segnale di continuità rispetto alle edizioni precedenti, e il fatto che il primo accredito parta già il 4 novembre 2026 significa che le procedure sono già in fase operativa. Chi era già beneficiario nelle tornate precedenti non deve fare nulla di particolare: la ricarica avviene in modo automatico.

Chi ha diritto alla carta dedicata a te 2026

Il requisito centrale è l’ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro. Ma attenzione: non basta avere un ISEE basso per ricevere automaticamente la carta. I beneficiari vengono selezionati dai Comuni sulla base delle graduatorie elaborate con i dati forniti dall’INPS, e non è prevista una domanda individuale da presentare allo sportello.

In altre parole, il sistema funziona al contrario rispetto a molti altri bonus: non si fa richiesta, si viene inseriti d’ufficio se si rientra nei criteri. Questo implica che la verifica del proprio inserimento in lista è un passaggio fondamentale, soprattutto per chi non ha mai ricevuto la carta in precedenza.

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I criteri di selezione tengono conto, oltre alla soglia ISEE, di altri fattori legati alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica complessiva. Le famiglie più numerose o con particolari fragilità tendono a essere prioritarie nelle graduatorie comunali.

Come controllare se si è nella lista dei beneficiari

I Comuni pubblicano le liste dei beneficiari utilizzando i codici DSU (la Dichiarazione Sostitutiva Unica, il documento alla base del calcolo ISEE) anziché i dati anagrafici completi, per ragioni di privacy. Questo significa che per verificare la propria posizione occorre conoscere il proprio codice DSU, reperibile sul modello ISEE rilasciato dal CAF o dall’INPS.

Il percorso pratico è questo:

Recuperare il proprio codice DSU dal modello ISEE in proprio possesso o richiedendolo al CAF di riferimento.

dal modello ISEE in proprio possesso o richiedendolo al CAF di riferimento. Controllare l’ albo pretorio online del proprio Comune o recarsi direttamente allo sportello per verificare se il codice è presente nella lista pubblicata.

o recarsi direttamente allo sportello per verificare se il codice è presente nella lista pubblicata. In caso di dubbi, contattare l’ufficio servizi sociali del Comune, che è il punto di riferimento ufficiale per questa misura.

I tempi di pubblicazione delle liste variano da Comune a Comune, ma in genere avvengono nelle settimane precedenti l’avvio dei pagamenti. Con il primo accredito fissato al 4 novembre 2026, chi non ha ancora verificato la propria posizione dovrebbe farlo con urgenza.

Come ritirare la carta: vecchi e nuovi beneficiari

Qui c’è una distinzione importante da fare. Due situazioni diverse, due procedure diverse.

Chi ha già ricevuto la Carta Dedicata a Te nelle edizioni precedenti e ha ancora la carta attiva riceve la ricarica automatica senza dover fare nulla. I 500 euro vengono accreditati direttamente sulla carta già in possesso del beneficiario a partire dal 4 novembre.

Chi invece è un nuovo beneficiario — cioè non ha mai ricevuto la carta o ha smarrito quella precedente — deve recarsi presso un ufficio postale per ritirare la nuova carta prepagata. È consigliabile portare con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale. Poste Italiane gestisce la distribuzione fisica delle carte per conto dell’amministrazione.

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In entrambi i casi, è utile verificare che la carta sia attiva e funzionante prima di recarsi a fare la spesa, soprattutto nelle prime settimane dopo l’avvio del pagamento, quando i sistemi possono essere sotto pressione per il volume di operazioni.

Dove spendere i 500 euro e cosa si può acquistare

La Carta Dedicata a Te è accettata nei negozi convenzionati: supermercati della grande distribuzione, negozi alimentari di prossimità, mercati rionali e altri esercizi che hanno aderito al circuito. La rete di accettazione è capillare su tutto il territorio nazionale, ma è sempre opportuno verificare la presenza del circuito abilitato presso il punto vendita scelto.

Gli acquisti consentiti riguardano beni alimentari di prima necessità: generi alimentari non trasformati o trasformati per uso domestico, prodotti per l’igiene personale in alcuni casi, ma non alcolici, tabacchi o prodotti voluttuari. La carta non può essere usata per prelievi di contante.

Per consultare l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati e approfondire i dettagli ufficiali della misura, è possibile fare riferimento alla pagina dedicata di Confcommercio, che raccoglie informazioni operative per commercianti e consumatori.

Cosa fare in caso di problemi

Se la carta non risulta ricaricata entro qualche giorno dall’avvio del pagamento, o se si riscontrano difficoltà nel ritiro presso l’ufficio postale, il primo passo è contattare il servizio clienti di Poste Italiane, che gestisce la parte operativa delle carte. In parallelo, è utile rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune di residenza per verificare che il proprio nominativo sia effettivamente presente nella lista dei beneficiari.

Un errore frequente riguarda la DSU scaduta: se la Dichiarazione Sostitutiva Unica non è aggiornata o risulta scaduta al momento della selezione, il nucleo familiare potrebbe non essere stato incluso nella graduatoria pur avendo i requisiti. In questo caso, il CAF può aiutare a regolarizzare la situazione in vista delle eventuali tornate successive.

La misura è confermata per tutto il biennio 2026-2027, il che significa che chi non rientra in questa prima tornata potrebbe avere un’altra occasione. Tenere aggiornato il proprio ISEE e monitorare le comunicazioni del Comune di residenza è la strategia più efficace per non perdere il beneficio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.