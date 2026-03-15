Bancomat truccato: un filo invisibile ti ruba tutti i soldi senza che tu te ne accorga

L’hai fatto mille volte, magari distrattamente: vai al bancomat di sera, inserisci la carta, digiti il PIN e aspetti quei pochi secondi per avere i contanti in mano. Ci fidiamo così tanto di quel gesto quotidiano che pensiamo sia automatico, ma proprio in quel momento può scattare la truffa più subdola degli ultimi tempi, quella del cosiddetto “filo invisibile” che non ti ruba i soldi guardandoti negli occhi, ma ti inganna mentre sei convinto che la macchina stia solo facendo il suo lavoro.

Questa tecnica non è roba da film: si tratta di un pezzo di nylon sottilissimo inserito con precisione chirurgica dentro la fessura del bancomat. Non si vede, quasi non si percepisce e soprattutto non impedisce di leggere la carta: il sistema la prende, legge i dati, ti chiede il PIN e poi non te la restituisce. A quel punto tu guardi lo sportello confuso, magari pensi a un guasto tecnico o a un malfunzionamento improvviso, e proprio lì entra in scena il trucco dei truffatori.

Come funziona realmente la truffa del filo invisibile

Il filo stesso non è l’elemento finale della frode, ma la miccia. Pochi istanti dopo che la carta resta “bloccata”, ecco comparire la figura rassicurante: un passante gentile che si offre di aiutarti a “riottenere la carta” o di suggerirti come fare un altro tentativo. Fidandoti di quella voce amichevole in un momento di frustrazione ti ritrovi a digitare di nuovo il PIN o a seguire un consiglio che sembra logico, ma che ti consegna letteralmente i tuoi dati nelle mani di chi ha piazzato quel filo invisibile. Appena ti allontani, il truffatore recupera il filo che trattiene la carta insieme al PIN che ha appena visto digitare.

Le varianti di questo meccanismo sono numerose e non tutte si basano sul filo: esistono tecniche chiamate card trapping o cash trapping, in cui un dispositivo inserito dentro il lettore trattiene la carta o il contante erogato, permettendo al truffatore di venir via con la refurtiva poco dopo. E non finisce qui: altri gruppi criminali usano dispositivi di skimming posizionati sopra o dentro lo sportello, invisibili all’occhio inesperto, che leggono le informazioni della banda magnetica per clonare carte e svuotare conti altrove.

Per chi usa il bancomat, per tutti noi che controlliamo il saldo prima di pagare una bolletta o ritiriamo contanti per la spesa settimanale, questa truffa non è un concetto astratto, ma una possibilità concreta. Non è una minaccia informatica nata in un laboratorio: è un inganno pratico, vicino, quotidiano, che sfrutta la nostra fiducia nella tecnologia e nella gente intorno a noi.