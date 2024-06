Wall Street: il trend del Dow Jones, S&P, Nasdaq nel primo semestre 2024

Wall Street si avvia a chiudere il primo semestre del 2024 con solidi rialzi.

Il Nasdaq Composite ha guidato i guadagni YTD, balzando del 19% circa, grazie alla febbre esplosa sui mercati per le prospettive di crescita del business dell’AI (intelligenza artificiale) e dunque per i titoli del settore, come Nvidia. Lo S&P 500 è salito di quasi il 15%, mentre il Dow Jones è rimasto decisamente indietro, con un guadagno poco inferiore al 4%.

Nel corso del secondo trimestre del 2024, il Dow Jones ha perso invece più dell’1,6%, mentre lo S&P 500 e il Nasdaq sono saliti

rispettivamente di oltre il 4% e del 9%.

Tutti e tre i principali indici azionari Usa sono avanzati nel mese di giugno:

a incassare i buy sono stati soprattutto i titoli hi-tech, anche in questo caso, portando il Nasdaq a segnare un rally da inizio mese superiore a +6%. Lo S&P 500 e il Dow Jones sono saliti invece rispettivamente di oltre il 3% e dell’1%.

Su base settimanale, infine, il Nasdaq ha messo a segno un rialzo di quasi l’1%, mentre lo S&P 500 è cresciuto di appena lo 0.3%, e il Dow Jones si è confermato praticamente piatto.