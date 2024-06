Borsa Tokyo positiva dopo dato inflazione Tokyo. Yen a nuovo minimo in 38 anni sul dollaro: -12% YTD

Trend positivo per l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo, in crescita dello 0,80% circa.

Protagonista è la carrellata di dati macro diffusi in Giappone, che hanno presentato un quadro dell’economia migliore delle attese.

In evidenza inoltre anche il nuovo tonfo dello yen, che è precipitato al nuovo minimo degli ultimi 38 anni, con il rapporto dollaro-yen balzato oltre quota 161, fino a JPY 161,55 nel corso delle contrattazioni.

Nell’intero secondo trimestre del 2024, lo yen è scivolato del 6% nei confronti del dollaro Usa, perdendo il 12% dall’inizio dell’anno. Si tratta della performance peggiore di una valuta di un’economia appartenente al G10.

Minimi dello yen anche nei confronti dell’euro, con il rapporto euro-yen balzato al record della storia, a quota 172,37.

Il continuo calo dello yen continua a preoccupare le autorità del Giappone: nei giorni compresi tra il 26 aprile e il 29 maggio,il ministero del Tesoro del Giappone è intervenuto sul mercato del forex per la prima volta dall’ottobre del 2022, nell’intento di sostenere la valuta.

Oggi lo yen ha perso nonostante le buone notizie arrivate dal fronte macro, relative alla produzione industriale del Giappone e all’inflazione dell’area di Tokyo.

Nel mese di maggio, la produzione industriale del Giappone ha segnato un rialzo su base mensile del 2,8%, meglio della crescita pari a +2% attesa dal consensus degli analisti. Su base annua, il rialzo è stato pari a +0,3%.

A giugno, l’inflazione core dell’area di Tokyo misurata dalla componente core dell’indice dei prezzi al consumo è salita del 2,1%, rispetto al +2% atteso dal consensus degli analisti.

Il dato headline dell’inflazione è avanzato del 2,3% su base annua, oltre la crescita del 2,2% di maggio.

Questi numeri avallano le scommesse di chi ritiene che la Bank of Japan, banca centrale del Giappone guidata dal governatore Kazuo Ueda, possa alzare presto, di nuovo, i tassi di interesse, dopo l’annuncio a marzo della fine dei tassi negativi.

Le previsioni sono tuttavia di rialzi contenuti ai tassi. L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo sale oggi alle 6.50 circa ora italiana dello 0,80% circa, a quota 39.655,40.

Il trend della borsa di Tokyo indica che, a dispetto dei timori manifestati, i trader ritengono che, per il momento, il governo giapponese non interverrà di nuovo sul mercato del forex per blindare lo yen.