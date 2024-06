Wall Street: oggi il grande dato inflazione che decreterà direzione tassi Fed. Il trend dei futures Usa

I futures sui principali indici azionari Usa sono contrastati, in attesa del grande market mover di oggi, ovvero della pubblicazione dell’indice PCE core, parametro preferito dalla Fed per monitorare il trend dell’inflazione degli Stati Uniti e, dunque, per decidere il da farsi sui tassi, che negli States rimangono inchiodati a un livello compreso tra il 5,25% e il 5,5%, al record degli ultimi 23 anni.

Tra le banche centrali dei paesi avanzati, la Fed di Powell sembra la più restia a tagliare i tassi, (escludendo il caso della Bank of Japan, orientata ad alzarli).

L’indice PCE core è stimato dal consensus in crescita su base mensile, a maggio, dello +0,1%, al minimo dal novembre del 2023.

Su base annua, l’outlook è di un aumento pari a +2,6%, ovvero al minimo dal marzo del 2021.

Se le attese verranno confermate, i mercati avranno ragione a continuare a sperare in un taglio dei tassi Usa da parte della Fed, nel corso di quest’anno.

LEGGI ANCHE

Futuri tassi Fed: PIL e PCE core in arrivo. Potenziali implicazioni (tecniche) per il Russell 2000

Inflazione Usa-tassi Fed: Wall Street alla prova del PCE core. Le attese e le scommesse dei mercati

Ieri trend poco mosso per i principali indici azionari Usa.

Il Dow Jones è salito dello 0,1% circa, così come anche l’indice S&P 500, mentre il Nasdaq ha riportato un progresso dello 0,3%, chiudendo a un valore appena inferiore al massimo record di chiusura recentemente riportato.

Alle 7.10 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones perdono lo 0,03%, mentre i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq salgono rispettivamente dello 0,22% e dello 0,35%.