Uber, partnership strategica con Cruise per veicoli autonomi

Uber Technologies, nota per i servizi di trasporto in auto e le consegne a domicilio, e Cruise, specializzata in veicoli a guida autonoma, hanno svelato una collaborazione strategica pluriennale. L’obiettivo è integrare i veicoli autonomi Cruise all’interno della piattaforma Uber.

Il lancio della partnership è previsto per l’anno prossimo e vedrà l’impiego di una flotta di veicoli autonomi Chevy Bolt. Gli utenti di Uber, al momento della richiesta di una corsa, potranno scegliere di viaggiare con un’auto a guida autonoma Cruise.

Marc Whitten, CEO di Cruise, ha dichiarato: “Cruise ha la missione di sfruttare la tecnologia senza conducente per creare strade più sicure e ridefinire la vita urbana. Siamo entusiasti di collaborare con Uber per portare i vantaggi di una guida sicura, affidabile e autonoma a un numero ancora maggiore di persone, aprendo la strada a una nuova era di mobilità urbana”.